María Fernanda Cabal ya se comió las 12 uvas y dio a conocer sus deseos para 2024: no se olvidó de Gustavo Petro y su hijo y lanzó su candidatura para el 2026

A pocas horas para el final del 2023, la senadora María Fernanda Cabal dio a conocer a través de sus redes sociales sus 12 deseos para el 2024, con un video en el que, muy a su estilo, con un toque de sátira, recordó los hechos más destacados del año que culmina y lanzó sutiles señalamientos al presidente de la República, Gustavo Petro; su hijo, Nicolás, y algunos miembros y exmiembros de su gabinete, envueltos en una serie de escándalos.

La congresista del Centro Democrático, durante más de cuatro minutos y con uvas transgénicas (sin semilla), según ella “no aptas para mamertos”, dio a conocer sus anhelos para el año que se avecina. “Un año de retos y de sorpresas, no siempre buenas”, manifestó la congresista, que no tuvo reparo en manifestar su deseo de llegar a la presidencia en las elecciones de 2026, en un camino en el que ya inició campaña.

Los deseos de María Fernanda Cabal: mencionó a Gustavo y Nicolás Petro

Uno a uno, la mujer mencionó cuáles son sus deseos, mientras consumía las uvas verdes que la acompañaban en la mesa. El primero de ellos: Que Nicolás Petro Burgos, hijo del jefe de Estado, cuente —según Cabal— toda la verdad del dinero que entró a su bolsillo y a la campaña de su padre. “Así como Petro cacarea que la verdad, que nos digan la verdad”, expresó la senadora, férrea opositora al presidente.

Posteriormente, como segundo deseo, hizo énfasis en que Laura Sarabia, actual directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), revele cuánto dinero había en el maletín que le robaron. “Si era 1, 2, 3, 5 y de dónde llegó, porque a uno no lo quieren tanto para regalarle tanta plata”, agregó la senadora, que cuestionó que según ella se sigan “riéndose del país”, haciendo lo que se les dé la gana.

En tercer lugar, mencionó al exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, que suena fuerte para ser titular de la cartera del Interior. “Wow, qué caradura”, dijo Cabal, al mismo tiempo que expresó su anhelo de que indique en todos esos audios donde decía, “con o sin trago”, que eran $15.000 millones. “¿Quince mil millones de quién? ¿A quién se los dieron? ¿Cómo los distribuyeron? Otra verdad que necesita Colombia”, dijo.

Se metió con Gustavo Petro y Francia Márquez

Asimismo, pidió un deseo que generó toda clase de comentarios. “Que Gustavo deje su adicción, bueno, al «café con leche»”, manifestó Cabal. Mientras que se burló de los frecuentes anuncios de “agenda privada” del primer mandatario, al desear que empiece a trabajar “los juernes”; es decir, los jueves y viernes. Un suceso por el que ha sido cuestionado en las redes sociales, debido a sus constantes desapariciones.

Pero así como habló de Gustavo Petro, Cabal le guardó una uva a la vicepresidenta Francia Márquez, a la que le mandó un claro mensaje. “Que se baje del helicóptero y deje de viajar kilómetros y kilómetros, entre otras, contaminando al medio ambiente, igual que Petro”, señaló Cabal, que fue una de las primeras que cuestionó a la segunda al mando por sus desplazamientos en esta aeronave a su sitio de residencia.

A su turno, pidió —como séptimo deseo— que los colombianos tengan un 2024 con salud y prosperidad, pero que no se vean afectados por la reforma a la salud que se tramita en el Congreso. “Para que no acaben con la salud de los colombianos”, acotó. Y, como octava petición, con la fruta en mano, hizo una fuerte alusión lo que calificó la incapacidad de los ministros, como el de Defensa, Iván Velásquez, y del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Porque así sea un milagro, más que un deseo, tengamos ministros que quieran sus carteras, no que las odien. “No ministros que no tienen absolutamente ni idea de cómo gobernar”, dijo Cabal. Y habló de la necesidad de que regrese el control de la fuerza pública a todos los territorios de Colombia. “Volvimos a las épocas aciagas de la violencia. No puede haber Paz Total con coca, porque sino sería paz cocal”, señaló.

Economía y educación

Como décimo y undécimo deseo, la política vallecaucana habló de dos frentes trascendentales: la economía y la educación. En su aparición, advirtió que el Dane ya lanzó una alerta sobre el riesgo de una recesión. “Pidamos para que en ese 2024 Petro y los alfiles entiendan que esto es con sector privado, libre empresa y economía de mercado”, subrayó la hoy senadora.

Así como recordó los malos resultados en las pruebas Pisa, que demostraron que los niños y jóvenes, en su perspectiva, no están aprendiendo con la calidad que exige el primer mundo. “Pidámosle a Fecode que no adoctrine, que enseñe, que la alegría de enseñar es parte de la misión del maestro. Que sí se puede con amor y no buscando prebendas particulares”, señaló.

Y cerró con broche de oro, recordando que está en carrera por la presidencia, instalada en uno de los partidores, lista para pistoletazo. “Anticipándonos al año 2026: Hecho está”, finalizó Cabal, con una sonrisa en su rostro y la intención firme de lograr los apoyos necesarios para ir consolidando la candidatura que no pudo sacar adelante en 2022, cuando le ganó el pulso Óscar Iván Zuluaga: hoy imputado por el caso Odebrecth.