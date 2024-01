¡El año del colágeno! Estas parejas de famosos le apostaron al amor durante el 2023 sin importar su diferencia de edad

Este 2023 fue el año del colágeno, pues varias famosas como Carolina Cruz, Viña Machado y Jenny López le apostaron al amor a pesar de la diferencia de edad - crédito Jesús Aviles/Infobae Colombia

El 2023 fue sin duda el año del colágeno, pues varios famosos entre cantantes, modelos, presentadoras y actrices le apostaron a una nueva oportunidad y dijeron sí a una relación con personas muchas más jóvenes, demostrando que el amor no diferencia edades.

Alina Lozano, Jhonny Rivera y Boyacoman fueron algunos de los romances más sonados y que mayor número de titulares se llevaron durante el año, sin embargo, son varias las parejas que protagonizaron historias de amor, bien sea porque iniciaron una relación, llegaron al altar o simplemente estuvieron de aniversario.

Si bien algunos de ellos ya no están juntos o se conocieron años atrás, entraron a la lista porque durante el 2023 dijeron dieron pasos importantes junto a sus jóvenes amores.

Toya Montoya y Luis Martin Velásquez

Aunque solo se llevan una década, la diferencia de edad entre ellos se hizo notable al momento de iniciar su noviazgo en el año 2019, él estaba próximo a cumplir los 25 y ella ya tenía 35 años.

Toya Montoya y Luis Martin Velásquez proyectan tener hijos - crédito @luismartinvelasquez/Instagram

La modelo que se retiró de las pasarelas en el año 2018 durante la feria de moda más importante del país, Colombiamoda, conoció al año siguiente al joven fotógrafo y se flechó por todo lo que tienen en común, pues ambos son amantes de los viajes, la naturaleza y conservación ambiental.

La samaria opina que los amores silenciosos son los mejores y más sinceros, por esa razón no hace tan pública su relación, ya que según comentó en redes escogió no presumir su felicidad y dejar que las cosas fluyan entre la confianza y la intimidad. Ella, además, hacía alarde de que nunca se iba a casar;sin embargo, el joven paisa le pidió la mano y la llevó al altar en febrero del 2023.

Toya Montoya y Luis Martin Velásquez junto al Parque Natural Tayrona - crédito @toyamontoya/Instagram

Toya fue la última de sus amigas en dar el sí, pues no creía en que existiera el amor absoluto hasta que llegó ‘Lucho’ y rompió con esa idea. Laura Tobón, Julieta Piñeres, Andrea Buitrago y Carolina Rodríguez reconocida presentadoras y top model’s colombianas fueron las más felices con la noticia y quienes más se disfrutaron la ceremonia pues Toya era la única que faltaba del grupo por casarse. La ceremonia contó con un ritual espiritual en medio del Parque Nacional Natural Tayrona.

“Aprendí que no hay nada más hermoso que compartir la vida con alguien por elección, y no por miedo o por necesidad. Que amar no es perder partes propias, en todo caso es compartirlas. Que la vulnerabilidad es un tesoro que nos hace fuertes, pero que no cualquiera merece mirarnos el alma desnuda”, compartió la modelo el día de su matrimonio mientras que su parte el joven fotógrafo escribió “El amor de verdad se trabaja, se construye, se celebra todos los días. No creo en las parejas perfectas, creo en echarle ganas como equipo y aprender del compromiso”.

En declaraciones a medios, la también conservadora ambiental ha afirmado que sí quiere tener hijos, pero lo dejará al destino. Por ahora, su vida matrimonial trascurre entre Medellín donde vive con su pareja y la ciudad de Santas Marta en donde cuenta con varios proyectos de cuidado de la naturaleza y del jaguar, del cual es una abanderada.

Boyacoman y Marcela Marenco

16 años de diferencia tiene Fredy Eduardo Quintero, como es el nombre de pila del comediante con su joven y apuesta esposa quien cumplió 26 años de edad. El humorista y la auxiliar de vuelo, modelo y exreina viven una intensa relación, pues se conocieron en marzo, se comprometieron en septiembre y dieron el sí en noviembre del 2023. Además de que esperan una hija a la que llamarán Guadalupe.

Boyacoman y Marcela Marenco esperan su primera hija a la que llamarán Guadalupe - crédito @boyacoman/Instagram

El humorista de 42 años que hace parte del programa La vuelta al mundo en 80 risas de Caracol Televisión en donde recorre Israel junto a la exreina venezolana Amanda Dudamel, se convirtió en tendencia mediados del 2023 cuando sacó a la luz su romance con la joven Marcela a quien el público atacó en redes y acuso de vividora entre otros descalificativos. Sin embargo, la sólida relación ha dejado a los detractores con la boca cerrada, ya que ella pasó a ser pieza fundamental en la carrera de Boyacoman.

Marcela es quien lo apoya en la creación de contenido y lo asesora en todo lo relacionado al mundo digital. Han superado todas las críticas por el poco tiempo que llevan y la diferencia de edad.

Boyacoman y Marcela Marenco se casaron en secreto en noviembre del 2023 - crédito @marcelamarenco19/Instagram

En una ceremonia íntima y secreta ambos recibieron la bendición de Dios para formalizar y sellar su amor con todas las de la ley, puesto que ya habían pasado por una notaria para firmar la unión civil.

“Unimos nuestros caminos, nuestras vidas y nuestra felicidad, gracias, Dios por nuestro hogar, gracias por los que se alegran, gracias por ser parte de este sueño que apenas comienza… Haz de nuestro hogar un sitio de felicidad que lo bueno llegue que lo malo se aleje… nuestro matrimonio feliz”, comentó en sus redes sociales Fredy tras hacer públicas las imágenes de su matrimonio.

Por su lado Marcela compartió: “Llegaste a mi vida para enseñarme que los planes de Dios son perfectos, porque te soñé toda mi vida y lo que un día le pedí a Dios hoy lo veo hecho realidad en ti. Gracias por elegirme como tu esposa, tu ‘bebé’ y tu todo. Te amo, que venga todo lo bonito y se quede con nosotros en nuestro hermoso hogar”.

Jhonny Rivera y Jenny López

30 años es de edad es la diferencia que existe entre los artistas de música popular que se conocieron y enamoraron en tarima. Ella inició en la agrupación de Jhonny con 16 años, pero fue hasta que ella cumplió la mayoría de edad que entre los dos empezó a surgir una amistad. El talento y la bella de Jenny no pasó desapercibida ante los ojos del cantante que usó sus influencias para conquistarla.

Jhonny Rivera y Jenny López - crédito montaje Infobae

Aunque llevan más de un año de noviazgo, lo hicieron público apenas en este 2023, pues ambos le temían al que dirán, las críticas y el acoso en las redes, entre otras cosas. En cuanto su relación se fue haciendo más sólida, la cual nació de manera orgánica según contó Jenny en sus redes, poco a poco se fueron dejando llevar y su romance salió a la luz.

Ambos cuenta con la aprobación de sus familias, sus amigos y demás circulo laboral. Jhonny fue el primer beso, primer novio, hasta ahora el primer amor de la joven artista que abre paso en la industria musical colombiana. Razón por la que el reconocido cantante ha cuidado de que la carrera de ella no se vea afectada por la relación y se ha tomado todo muy enserio.

“Todo inició con una apuesta, pero luego me di cuenta que ella era una niña muy valiosa y empecé darle el lugar que se merece”, contó Jhonny sobre la forma en la que la cortejó inicialmente. “Jamás me imaginé que una persona tan joven se fue a fijar en alguien como yo, pero ella buscaba precisamente esa madurez y ahí fue en donde nos complementamos”, agregó el artista.

La pareja se ve muy enamorada y cada día están más felices de poder compartir varios momentos juntos - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Rápidamente pasaron a ser una de las parejas más queridas y admiradas del entretenimiento nacional por la honestidad y forma genuina en la que han llevado su relación. En redes han sido de los artistas más activos compartiendo tanto su vida profesional como de novios y respondiendo a cada una de las dudas que tiene sus seguidores sobre los dos.

Jenny López con tan solo 20 años se proyecta como una de las artistas con mayor proyección internacional mientras que Jhonny Rivera a sus 50 años, se consolida como uno de los referentes del mismo género, por esto ambos se apoyan musicalmente girando a nivel nacional y realizando colaboraciones como la más reciente sencillo llamado Culpables, con la que le responden a quienes no aprueban su amor.

Carolina Cruz y Jamil Farah

12 años le lleva la presentadora al piloto sanandresano. Su amor de reveló en abril del 2023 cuando diferentes medios de entretenimiento que le seguían la pista a la caleña encontraron conciencian entre el contenido de ambos en las redes sociales y con el tiempo se fue haciendo evidente el que frecuentaran los mismo lugares. Sin embargo, fue él quien en mayo subió un video con un resumen de un viaje la isla de San Andrés. Desde entonces ninguno ocultó su amor.

Carolina Cruz y Jamil Farah se distanciaron en redes, pero siguen su relación - crédito @jamil_farah/Instagram

A sus 44 años de edad, la exreina vallecaucana se dio una nueva oportunidad en el amor, luego de su ruptura matrimonial de más de 13 años con el actor y padre de sus dos hijos Lincoln Palomeque. De acuerdo con entrevistas concedidas a la periodista española Eva Rey en donde Carolina ha sido invitada un par de veces, ella misma ha manifestado que no se cierra a las opciones de una nueva boda o incluso tener más hijos con su nuevo novio de 32 años.

La relación entre la integrante del programa de humor y viajes de Caracol televisión, La vuelta al mundo en 80 risas, donde comparte equipo con Don Jediondo ha permanecido en el ojo del huracán por cuenta de quienes juzgan su relación junto al piloto, pues les resulta fuera de contexto la forma en la que ambos presumen sus salidas mientras que ella recolecta recursos a través de su la fundación de su hijo Salvador.

Carolina Cruz y Jamil Farah comparten su gusto por los viajes y el buceo - crédito @jamil_farah/Instagram

Precisamente, días después de que Carolina Cruz quien no acostumbra a responder criticas, saliera en defensa de su pareja y su relación, los dos dejaron de compartir contenido juntos, lo que nuevamente despertó comentarios de sus seguidores quienes esta vez, especularon sobre una crisis entre ellos, sin embargo la presentadora del matutino Día a Día desmintió esas suposiciones con un mensaje que le envió a Jamil por medio de sus historias. Todo parece indicar que la distancia entre la pareja se debe a compromisos laborales de los dos.

Rafa Taibo y Paula Díaz

Aproximadamente 40 años de diferencia existente entre el presentador español y su prometida. Empezaron a salir a finales de octubre del 2022 y justamente un año después el también actor de 63 años de edad le pidió formalmente la mano a la joven modelo y presentadora.

Rafa Taibo y Paula Díaz quiere formalizar su relación con Paula Díaz - crédito @rafataibo/Instagram

Conocido por su formato investigativo paranormal Rafa sorprendió con el giro que dio su vida en este 2023 en el que decidió adoptar a su expareja ‘Gigi’ quien también era mucho menor que él y quien ahora pasó a ser su hija. Por otra parte formalizó su relación con Paula Díaz a quien le entregó anillo y con quien llegará al altar en el 2024 para tener una familia constituida legalmente, pues su idea es que Paula pase a ser la madre putativa de Gigi, quien además quien los presentó.

Viña Machado y Eduardo Pérez

13 son los años con los que supera en edad la actriz samaria al actor con el que compartió set la serie del Canal RCN Enfermeras, en donde además tuvieron escenas juntos, ella como Gloria y él como Nicolás. Su amor pasó de a ficción a la realidad y ellos los tiene sin cuidado los comentarios de la gente, pues le han llegado a decir que parece estar saliendo con el hijo.

Viña Machado y Eduardo Pérez viven juntos y el se convirtió en un gran apoyo para León, hijo de la actriz - crédito montaje Infobae Colombia

Fue en abril del 2023 cuando la pareja llegó de la mano a la alfombra roja del lanzamiento del nuevo trabajo discográfico de Carlos Vives, Escalona nunca se había grabado así en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo en el que además se festejaron los 30 años de carera artística del cantante que revolucionó el vallenato.

Allí ambos fueron abordados por los medios asistentes y abiertamente confirmaron su amor. Viña aseguró que Eduardo llegó a sus vida para aportar respeto y amor, al tiempo que se convirtió en un soporte tanto para ella como para su hijo León de 7 años, con quien el joven paisa se lleva bastante bien.

“Sí se sorprenden, pero a nosotros nos da igual, que piensen lo que quieran, nosotros no tenemos una relación por los demás, que se hagan películas, que digan lo que quieran, que nos conocimos o ayer pasado mañana, estamos felices, que es lo importante”, le contaron a la Revista Vea en esa ocasión.

Viña Machado habló de su relación con el actor Eduardo Pérez - crédito @des_coneva/Instagram

Actualmente la pareja pasa su temporada de vacaciones y fin de año en la ciudad natal de la actriz de 44 años, en donde aprovecharon para realizar contenido para sus redes sociales en donde comparten videos juntos aunque no de vida en pareja. Viña también pasó por el sofá de Eva Rey en donde habló abiertamente de su vida sexual y reveló por ahora no existen planes de tener hijos.

Poncho Zuleta y ‘La Frunita’

Esta fue una de las relaciones que mayor atención tuvo en las redes sociales en donde causó revuelo y despertó una ola de comentarios encontrados, pues nadie apostaba por la idea de que un hombre de 74 fuera capaz de levantarse a una joven de 31 años.

Poncho Zuleta y 'La Frunita' un amor de telenovela que solo fue una estratégia publicitaria - crédito @ponchozuletadiaz/Instagram

A Laury Marriaga como se llama en realidad la influenciadora y quien es 43 años menor que el artista vallenato fue presentada por él mismo durante un concierto en las fiestas del Carnaval de Barranquilla 2023, cuando Poncho subió a la joven periodista a la tarima para con un apasionado beso hacer pública su relación.

Esta historia no le resultó muy creíble a los seguidores del artista, por lo que la pareja salió a confirmar su amor con viajes e incluso Poncho la sorprendió con un costoso regalo que le entregó de cumpleaños. Supuestamente el cantante le regaló una camioneta de más de 500 millones de pesos.

Pese a esto, pocos días después se supo que todo se trató de una estrategia publicitaria para lanzar el tema musical que llevaría el nombre ‘La Frunita’ el cual había adoptado en las redes sociales la comunicadora social. Este tema es una colaboración entre Zuleta y Juanda Caribe cuyo video musical protagonizan los actores Eileen Roca y Diego Trujillo. Sin embargo, en los comentarios de Instagram tanto Poncho como Laury se siguen lanzando guiños y hay quienes aseguran que entre ambos alcanzó a existir algo real.

Estas y otras parejas hicieron que el 2023 fuera el año del colágeno, pues la diferencia de edad fue el factor común entre ellas y dieron mucho de qué hablar tanto en medios como en redes sociales.

Uno de los romances más sonados y mediáticos fue el de los actores Alina Lozano y Jim Velásquez quien es 30 años menor que ella. Ambos se juraron amor eterno en el altar y actualmente gozan de un viaje por Italia el cual es según ellos su luna de miel,

La pareja de actores Kathy Sáenz y Sebastián Martínez también renovaron su compromiso con las bodas de Cristal tras 15 años de matrimonio y un hijo fruto de sus amor llamado Amador, ellos se llevan 11 años de diferencia y fueron de las primeras parejas de la televisión colombiana en casarse a pesar de la diferencia de edad.