Así es la mesa del terror para Carmiña Villegas de “apasionados por la mesa”: no se atrevió a grabar para la celebración de fin de año

Su equipo de producción quiso jugarle una broma - @carminavillegas.cv / TikTok

Experta en etiqueta y cómo vestir la mesa para ocasiones especiales, la empresaria colombiana Carmiña Villegas fue víctima de las celebraciones del Día de inocentes, durante el 2023.

Y es que su equipo de producción le presentó una mesa que rompía casi todas las normas que, a través de su célebre sección “apasionados de la mesa” se ha propuesta compartir con sus seguidores a través de la plataforma TikTok.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Por primera vez desde que Carmiña encontró su vocación, su mesa estuvo cubierta por untables en su empaqué original, platos desechables y alimentos empacados en plástico. Así habría quedado en evidencia, en la pieza cómica que alcanzó las 26.000 interacciones en cuestión de días:

Equipo de producción: Grabamos primero…

Carmiña Villegas: Uy, pero mermelada en frasco ni de riesgos.

Equipo de producción: Pero la idea es mostrar un poco la versatilidad, entones pensamos que podrían utilizarse platos desechables…

Carmiña Villegas: (Interrumpe, nuevamente, aunque con sonido de asombro) ah, no, olvídese. No, no hay ni la menor posibilidad de que presente el queso crema ahí en su frasco (original), ni la mantequilla ahí (en su empaque original), ni la mermelada ahí (en su empaque original), pero ni de peligro. Cómo se les ocurre ¿Aluna vez hemos puesto la mesa así? Ni en el desayuno.

Equipo de producción: (Entre risas) ¿Y el roscón? Ese es el regalo.

Carmiña Villegas: No, no, no ¿pero cómo? El roscón (en su empaque de plástico), no olvídese y menos con la copa de cristal (…) No ¿pero qué es esto? ¿qué es este horror? Díganme si esto en serio, porque yo no hago este video. Les juro que yo no lo hago.

Equipo de producción: (Entre risas) Es para el 28 (Día de los inocentes).

Carmiña Villegas: (Entre risas) Ah bueno, así sí es otra cosa. Denme algo que me va a dar un colapso.

Su equipo de producción le gastó una croma - crédito @Carmiña Villegas / TikTok

Sus seguidores, acostumbrados a una Carmiña sobria y contundente sobre las maneras de llevar o no una reunión entorno a la mesa, se dejaron llevar por el espíritu del Día de los inocentes y, según fueron sumándose a la conversación en redes, comentaron:

“Que señora tan fina y elegante, hasta para enojarse tiene estilo y delicadeza, toda una dama”, “La combinación de platos desechables con copa de cristal… faltaba más”, “Apasionados de la mesa… hoy casi me infarto”, “Me emocioné porque hoy si tenía los platos que iba a usar Carmiña: los desechables”, “Se ríe en elegante”, “Se enoja en modo elegante”, “Antes muerta que sencilla”.

¿Cómo se come un tamal sin dejar a un lado las normas de etiqueta en la mesa?

Antes de ponerlo en la mesa hay que recortar el exceso de hojas - crédito @Carmiña Villegas / TikTok

El plato tradicional de fin de año en las mesas de Centro y Suramérica, también, debe consumirse bajo ciertas normas, según Carmiña: “Es una masa rellena de carnes y algunas verduras envueltas en una hoja de plátano que, previamente, en la cocina debe” pasar por un proceso de preparación en el que cortan el hilo que lo recubre “y el exceso de hojas”.

Así, cuando llega a la mesa, puede consumirse con mayor facilidad, sin necesidad de que los invitados utilicen las manos para consumir la masa en su interior.

Una vez colocado, “con la ayuda de los cubiertos deben separarse suavemente las hojas, manteniendo el calor con el que viene el mismo y así es como queda listo para comer”.

Y “Al finalizar, como la hoja no se come, la envolvemos, la recogemos, la dejamos a un lado y ponemos los cubiertos en una posición que indique que hemos terminado y así puedan recoger nuestro plato”. Esta posición se logra al dejar ambos cubiertos de manera vertical, recostados con dirección al centro de la mesa.