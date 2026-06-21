Colombia

Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, votó en Bogotá en medio de ritual indígena: así fue la ceremonia

Nacida en Páez, Cauca, y reconocida por su labor en la defensa de derechos humanos y en el Consejo Regional Indígena del Cauca, la congresista busca dar voz a las comunidades rurales y sectores históricamente excluidos

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Aída Quilcué votó en Bogotá
A sus 53 años, la lideresa indígena Aída Quilcué busca convertirse en la sucesora de Francia Márquez Mina - crédito @aida_quilcue/X

En un acto que concentró la atención de los medios de comunicación y, del mismo modo, de sus simpatizantes, la senadora indígena Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial del candidato Iván Cepeda, ejerció su derecho al voto en el centro de Bogotá: en medio de la jornada efectuada el domingo 21 de junio, en la que se elegirá al nuevo mandatario de los colombianos para el periodo 2026-2030.

Quilcué, como aconteció en la primera vuelta, adelantada el 31 de mayo, llegó pasadas las 2:00 p. m. al Colegio San Bartolomé de la capital de la República, contiguo al Capitolio, para ejercer su derecho al voto. El acto se adelantó en medio de la conmemoración que, según dijo, marca el calendario de los pueblos originarios, por lo que participó de una improvisada ceremonia indígena en este punto.

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La senadora y candidata vicepresidencial Aída Quilcué estuvo acompañada de la jefa de debate de la campaña, María José Pizarro - crédito @aida_quilcue/X
La senadora y candidata vicepresidencial Aída Quilcué estuvo acompañada de la jefa de debate de la campaña, María José Pizarro - crédito @aida_quilcue/X

“Yo creo que ha sido fundamental la participación de los pueblos indígenas, campesinos y étnicos. Hoy han salido de la selva, de los ríos, de los grandes territorios y nos han enviado las evidencias de cómo se han movido, con todo el compromiso y con toda la conciencia que les mide hoy el país”, indicó Quilcué tras ejercer su derecho, al destacar las movilizaciones que se han registrado en su respaldo.

Al lado de la congresista estuvo la también senadora y jefa de debate de la aspiración de izquierda, María José Pizarro, vistiendo los colores de la Selección Colombia. Sorprendió que no estuviera con ella su compañero de fórmula, Cepeda, que votó a las 11:30 a. m. el colegio San Lucas, ubicado en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, desde donde hizo una especial invitación a sus seguidores.

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Aída Quilcué tuvo un masivo acompañamiento en su puesto de votación
En el Colegio San Bartolomé de Bogotá, la senadora y fórmula vicepresidencial Aída Quilcué acudió para ejercer su derecho al voto - crédito @aida_quilcue/X

¿Quién es Aída Quilcué, la fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda?

La congresista, es válido resaltar, hace parte del pueblo Nasa: nació en Páez, en el departamento del Cauca, y ha tenido una amplia trayectoria de defensa de derechos humanos, vinculada a procesos organizativos de comunidades indígenas. Desde el pasado 20 de julio de 2022 oficia como senadora y fue escogida por Cepeda para acompañarlo en este camino rumbo a la Casa de Nariño, el 9 de marzo.

Quilcué también ha hecho parte del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), desde el cual se ha proyectado como vocera de demandas territoriales y de derechos colectivos. Con su aspiración, la parlamentaria busca representar la agenda de comunidades rurales y sectores excluidos en la contienda presidencial, al lado de una de las figuras más destacadas del Pacto Histórico, como lo es Cepeda.

“Lo más bonito de Colombia es que haya una decisión consciente y libre, que todos ejerzan la democracia tal como lo ha definido la Constitución Política de Colombia", remarcó la senadora, que busca ser la sucesora de otra caucana: la lideresa social Francia Márquez Mina, compañera de Gustavo Petro en el periodo al que le restan 47 días por mandato constitucional, pues se extiende hasta el 7 de agosto.

Como reconocida lideresa indígena, Aída Qulcué acompaña la intención del senador Iván Cepeda de prolongar el proyecto progresista, de cara al periodo 2026-2030 - crédito Luisa González/REUTERS
Como reconocida lideresa indígena, Aída Qulcué acompaña la intención del senador Iván Cepeda de prolongar el proyecto progresista, de cara al periodo 2026-2030 - crédito Luisa González/REUTERS

Desde su rol como consejera mayor del Cric y delegada de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic), Quilcué ha impulsado mingas y movilizaciones, además de participar en la construcción del capítulo étnico de los acuerdos de paz con las Farc en La Habana. Su activismo cobró especial relevancia tras la avalancha del río Páez en 1994, cuando se enfocó en la reconstrucción de sus comunidades.

Por su parte, la búsqueda de justicia es otro eje fundamental de su trayectoria, marcada por el asesinato de su esposo, Edwin Legarda, en 2008, caso en el que el Estado aceptó su responsabilidad. Tanto en lo personal como en lo colectivo, su lucha ha estado guiada por la resiliencia y el compromiso con la equidad social; en 2021, su labor fue reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos.

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