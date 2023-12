Prensa internacional se rindió ante la estatua de Shakira en Barranquilla: la llenaron de elogios

La fama internacional de Shakira se refleja en la cobertura asiática de su monumental estatua en Barranquilla - crédito @HeyTimor_/X ·

Desde The New York Times hasta medios en Taiwán registraron la noticia de la estatua de Shakira en Barranquilla, que fue develada a sus padres el 26 de diciembre de 2023. Allí estuvo el papá de la diva del pop, William Mebarak, y su madre, Nidia Ripoll, que recibió el homenaje a su hija como un regalo de cumpleaños, ya que se encontraba de celebración.

En Colombia la noticia fue dada a conocer por el alcalde saliente de La Arenosa, Jaime Pumarejo, que desde sus redes sociales compartió un video del momento, lo que hizo que en pocas horas ya fuera noticia global el cariño que le entregó la tierra que la vio nacer a la artista más buscada en Google durante 2023.

Shakira, luego de un año en donde se llevó los premios más importantes de la música en el mundo y superó récords que ella misma había impuesto, no pasó desapercibida en esta ocasión para los medios de comunicación más grandes e influyentes del planeta.

En Estados Unidos, The New York Times, uno de los periódicos más relevantes del país, tituló: A Statue’s Hips Don’t Lie: Shakira Is Honored in Her Hometown (Las caderas de una estatua no mienten: Shakira es honrada en su ciudad natal). En la publicación se resaltó el trabajo del maestro Yino Márquez, añadiendo que turistas de todo el país se reunieron en el Malecón de Barranquilla para ver el nuevo hito y tomarse selfies.

Por su parte, BBC News Mundo, no desaprovechó el error de ortografía que tiene la placa para generar más curiosidad a sus lectores: La gigantesca escultura de Shakira que se inauguró en Barranquilla (y que tiene un error de ortografía en su placa).

Entre tanto, CNN en Español, encabezó así su informe sobre el evento: Inauguran escultura de Shakira en su Barranquilla natal. Recordando que esta mide 6,5 metros de alto y está hecha de bronce.

“En su fabricación participaron más de 30 personas: así es la imponente escultura que inmortaliza a Shakira y que acaba de ser inaugurada en Barranquilla, Colombia, a orillas del río Magdalena”, añadió el medio.

En Europa, exactamente en España, país donde la madre de Milan y Sasha vivió junto a Gerard Piqué por más de 10 años, no fueron ajenos. El País tituló: Nuevo reconocimiento para Shakira: una estatua de más de seis metros en su Barranquilla natal.

En redes sociales como X (antes Twitter) algunos fanáticos publicaron imágenes de medios orientales de países como Corea y Taiwán, quienes hicieron eco el suceso.

Medios de Corea y Taiwán hacen eco de la inauguración de la estatua de Shakira - crédito @carla_dirty/X

La artista, aunque no estuvo presente en el momento que cayó el velo que cubría la obra, desde sus cuentas oficiales compartió fotografías del histórico momento. “Me hace feliz compartir esto con mis padres y en especial con mi madre en el día de su cumpleaños”, manifestó.

De igual forma, agradeciendo al alcalde Jaime Pumarejo, que fue el de la iniciativa, y escribió: “Mis padres, el alcalde y yo allí atrás vigilando. Y esta dedicatoria. Esto es demasiado para mi corazoncito. Mis papitos y mis hermanos con nuestro alcalde”.

Se espera que para los primeros meses de 2024 el sitio esté abierto oficialmente al público para que barranquilleros y turistas nacionales e internacionales pueda ir a tomarse fotos y conocer este malecón. El espacio en donde está ubicada la escultura fue elegido por las personas a través de una votación convocada por la Alcaldía; el sector es una de las apuestas de la administración saliente para convertir a la ciudad costera en un referente en turismo que pueda competir sanamente con Cartagena, Bogotá y Medellín y Santa Marta.