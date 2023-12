Fanny Lu fue señalada de maltrato laboral por una exempleada

Fanny Lu recibió señalamientos de su antigua jefe de prensa por maltrato laboral - crédito Colprensa

El 2023 fue un año de luces y sombras para Fanny Lu. La cantante vallecaucana reveló en los primeros meses del año que un problema en sus cuerdas vocales la mantendría alejada de los escenarios por un tiempo, finalmente se repuso y no solo volvió a cantar, sino que alcanzó relevancia a raíz del anuncio de su segundo matrimonio, esta vez con el empresario peruano Mario Brescia en Cartagena, celebrado en los primeros días de diciembre.

Todo parecía indicar que la intérprete de No te pido flores iba a terminar el año en un punto alto. Pero unas revelaciones de una antigua trabajadora la pusieron en el ojo del huracán. Durante su paso por el pódcast El Postre Primero, su exjefe de prensa Paola Vargas reveló que durante el tiempo que trabajó con la cantante recibió maltrato laboral de su parte.

Según relató, trabajó durante un año en el equipo de Fanny Lu, y aunque expresó algunas reservas sobre si debía hablar del tema en público, reconoció que en algún momento se lo iban a preguntar. Inicialmente reconoció que “La tenía en un pedestal” y expresó arrepentimiento por esa conducta. “No había un solo día que no llorara”, apuntó.

Acerca de su experiencia como jefe de prensa, Paola comentó que sus responsabilidades iban más allá de las comunicaciones de la cantante, al punto que hubo momentos en los que llegó a peinarla:

“¡Yo tenía como diez cargos en uno! Muchas veces yo fui a su casa, trabajábamos en su casa sin fin y nos quedábamos hasta la una de la mañana y viajábamos… lo que más me dolió fue que me despidió en una nota de voz por WhatsApp de siete minutos”

Paola Vargas, exjefe de prensa de Fanny Lu, habló de los problemas laborales que tuvo con la cantante - crédito @ElPostrePrimeroPodcast/YouTube

Además de apuntar que “lo que menos hacía yo era ser community manager”, Paola recalcó que inicialmente la buscó porque no estaba teniendo impacto en redes sociales. “Yo me encargaba de las estrategias, de los golpes de opinión. Por eso me buscó, porque no pasaba nada”, señaló.

Cuando le mandó el audio notificando su despido, Paola manifestó:

“A mí me sorprendió muchísimo porque en días previos ella estaba de vacaciones, y a pesar de eso siempre estábamos conectadas (...) Nos habíamos hablado semanas antes, habíamos grabado cosas que ella estaba participando en un pódcast y dijo que dejáramos ahí. Ella sentía que yo no era feliz. Una cantidad de excusas sin sentido”

Paola, en un momento, indicó que Fanny Lu llegó a hablar mal de ella, aunque remarcó que desde su perspectiva hubo alguien más hablando mal de su trabajo como jefe de prensa. Cuando le preguntaron quién pudo ser el responsable, la mujer no dudó y apuntó hacia su manager. “Es una persona un poco difícil”, apuntó.

Según contó Paola en su relato, se sorprendió de que, a los dos minutos de recibir el audio de su despido, la cantante le escribió para volverla a contratar. “Me propuso trabajar por proyecto. Eso sale más caro, porque por proyecto yo puedo cobrar más de lo que ella me pagaba”, a lo que sumó que no tenía sentido para ella quedarse si la artista no estaba satisfecha con su trabajo.

El relato prosiguió y mientras se desvinculaba de los distintos grupos de WhatsApp que habían creado para facilitar el trabajo, Paola habló del momento en que se dio cuenta de que la cantante estaba hablando mal de ella a sus espaldas:

“Veo que ella manda un audio a un grupo del que todavía no había salido. Se me da por escuchar el mensaje. Estaba hablando pestes de mí, que había salido de su directora de comunicaciones diciendo que yo no había hecho nada. Me estaba dejando mal delante de posibles clientes. Eso me molestó muchísimo, temblaba y decía ‘ella no es la persona con la que compartí tanto tiempo’”

Por si fuera poco, Paola comentó que solo recibió 900.000 pesos de liquidación por parte del equipo de Fanny Lu, y aunque una amiga abogada le dijo que podía demandar, prefirió no hacerlo porque no tenía el dinero para sostener un juicio de esa clase.