Juan José Lafaurie ‘explotó' contra directora del ICBF por ofrecer ayuda a Gustavo Petro en pleito con Marbelle: “¡Trabaje por la niñez del país, vaga!”

Juan José Lafaurie cuestionó la gestión de la directora del Icbf, Astrid Cáceres, con respecto a menores de edad que son víctimas de personas que los obligan a pedir limosna - crédito @LafaurieCabal/X y Luisa González/Reuters

Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal y del presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, no solo defendió a Marbelle por el comentario que aparentemente lanzó en contra de la hija menor del mandatario Gustavo Petro, sino que también arremetió contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (CBF), Astrid Eliana Cáceres.

Aparentemente, la cantante señaló a Antonella, la hija menor del presidente, de ser una habitante de calle, por lo que Petro aseguró que emprendería acciones legales en contra de Marbelle. No es claro si tiene pensado interponer una denuncia o una demanda, pero la directora del ICBF ofreció la ayuda de la oficina jurídica de la entidad para tal efecto. Esto no gustó a muchos internautas y personajes públicos, como Juan José Lafaurie.

“¿Qué ha hecho usted por los niños que son utilizados por indígenas en todo el país para pedir limosna y mendigar? Deje de hacer política y perseguir cantantes a través del @ICBFColombia. ¡Trabaje por la niñez del país, vaga!”, escribió Lafaurie en su cuenta de X.

Juan José Lafaurie arremetió contra la directora del Icbf, Astrid Cáceres, por ofrecer ayuda jurídica de la entidad al presidente Gustavo Petro en acciones legales contra Marbelle - crédito @LafaurieCabal/X

El anuncio de la directora del ICBF resulta problemático porque, según explicó en X el abogado Daniel Briceño, la entidad no está facultada para asumir la defensa del presidente. El Decreto 987 de 2012 establece las funciones que debe cumplir el instituto, dentro de las cuales no está la representación legal al jefe de Estado en referencia a asuntos personales, como es el caso en cuestión.

Esta situación también ha generado revuelo por los recursos públicos que serían destinados para trabajar en el apoyo jurídico para el presidente que, además, parece ser inútil. Pues, de acuerdo con la mirada experta del abogado penalista Julián Quintana, una denuncia por injuria o por calumnia en contra de Marbelle no procedería porque no incurrió en ningún tipo penal.

“En el comentario de Marbelle no se puede evidenciar o concluir delito alguno, porque el elemento normativo de la injuria exige que haya una imputación deshonrosa. Cuando uno mira el comentario, haciendo ver que (Antonella) es un habitante de la calle, puede sonar chistoso, fuera de lugar, como una broma de mal gusto, pero, a la final, en nada afecta la reputación de la hija de Gustavo Petro”, explicó el experto a Infobae Colombia.

Juan José Lafaurie indicó también en X que, incluso, no habría manera de relacionar el comentario de la cantante con la hija del presidente, porque en ningún momento la mencionó de manera explícita. De hecho, aseguró que fue el mismo Gustavo Petro el que lo hizo.

“Ser habitante de calle no es para estigmatizar, pero zaherir y hostigar una menor de edad es una bellaquería muy ignorante. De algunos espectadores del partido de fútbol en Barranquilla se puede excusar que quizás no sabían que estaban hostigando a una menor de edad, pero aquí se hace con premeditación. Mi hija me ha pedido acciones legales y en nombre de la niñez de Colombia debo hacerlo”, escribió en X el presidente.

El presidente de Colombia anunció acciones legales contra Marbelle - crédito @PetroGustavo/X

Y, aunque se pudiera comprobar que, en efecto, Marbelle se refería a la hija de Gustavo Petro, lo cierto es que, de acuerdo con el abogado consultado por este medio, el término “habitante de calle” se ha utilizado para dignificar y no para discriminar. De hecho, ha servido para reemplazar otros conceptos como “desechables” y “gamines”, que se usan en contra de la población sin techo y sin servicios básicos.

Así las cosas, internautas que comparten la perspectiva de Juan José Lafaurie, aseguraron que la directora del ICBF debería, más bien, enfocar su atención en problemáticas graves que aquejan a la niñez del país y no en el caso de Gustavo Petro y Antonella Petro. “Concentradita en lo importante... como por ejemplo los niños de la Guajira que se les están muriendo de hambre y usted ni enterada...”, expresó uno de los usuarios en X.