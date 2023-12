Yina Calderón aseguró que Aída Merlano volvió con Westcol por conveniencia: “Él sabe que si no tuviera plata y vistas ella no estaría ahí”

La Dj de guaracha se refirió a lo sucedido recientemente entre Westcol y Aida Merlano - créditos: @yinacalderonoficial/Instagram - @@WestCOL_/X

Yina Calderón, una de las creadoras de contenido que más da de qué hablar en Colombia, se destaca por no reservarse sus opiniones. A diferencia de lo que muchos puedan pensar, no duda en expresarse con franqueza y “sin pelos en la lengua”, tal y como quedó demostrado en sus recientes historias de Instagram en donde dio su opinión sobre la posible reconciliación entre el streamer Westcol y Aída Merlano. Sus declaraciones ya han causado revuelo en las redes sociales.

En una dinámica en redes sociales, Yina Calderón optó por responder algunas preguntas de sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Una de estas fue: “¿Cómo ves que Westcol y Aída otra vez están juntos?. No puede ser, qué rabia siento con la Aída, con ese otra vez”. A pesar de las diferencias que tiene con ambos, la reconocida DJ de guaracha no dudó en dar sus opiniones y en revelar las razones por las cuales la modelo y creadora de contenido ha decidido retomar su relación con el streamer paisa.

Calderón aclaró que no mantiene una relación cercana con Westcol y Aída, y que incluso existen varias diferencias con ellos. A pesar de esto, compartió con sus seguidores su perspectiva sobre lo que considera una posible estrategia de Aída Merlano para obtener más “vistas” y Argumentó que esto se debe a que el streamer ha tenido un notable aumento en su popularidad en los últimos meses y ha podido participar en grandes proyectos como la Kings League, el torneo de fútbol respaldado por Gerard Piqué.

La creadora de contenido y DJ de guaracha cree que todo se trata de una estrategia por parte de la modelo para ganar “más vistas” - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

“Ustedes saben que Westcol me cae como una patada en el culo, eso ya lo saben, con Aída, no tengo problema, pero saben que soy muy sincera y una bruja total (...) mira, qué es lo que pasa, que Westcol me puede caer como una patada en el culo, pero el man tiene vistas, hay que reconocerlo, al man lo sigue mucha gente y lo ve mucha gente y uno tiene que ser claro y Aída, pues está como caída”, afirmó Yina Calderón

La Dj de guaracha y empresaria siguió dando su opinión sobre la posible reconciliación y afirmó que a Aída “como que no la nombran en ningún lado y ella no es bruta, si hay una mujer inteligente, ella. Ella necesita las vistas del otro. Usted hoy la está nombrando porque salió con él y el cachetón sabe que ella lo quiere por vistas, él sabe que si no tuviera plata y vistas, sobre todo vistas, porque ella es de mucho hombre de plata, sobre todo vistas, ella no estaría ahí. Así que, qué buena estrategia Aída, ella es de las mías”.

En otra historia de Instauran, Yina Calderón también aclaró que, “no estoy criticando a Aída por su estrategia de utilizar a Westiercol, no, no. Todo el mundo se rebusca su platica y pues ahí hay vistas”.

Westcol compartió la Nochebuena en compañía de Aida Victoria Merlano en Barranquilla - crédito @westcol/Instagram

En los últimos días, se ha vuelto un tema de debate qué tan cierto es que Aída Merlano y Westcol se reconciliaron. Hace un tiempo el streamer reveló que compró una enorme casa y allí estuvo la modelo acompañándolo; sin embargo, la mayor prueba de que ellos dos habría decidido retomar su relación amorosa fue por un video en el que se les ve juntos, dándose un apasionado beso.

Esta situación dejó muy confundidos a los seguidores de los dos, debido a que hace un tiempo, ambos tuvieron una discusión en las redes sociales, debido a que el streamer comentó que ella le debía dinero, algo que la modelo negó y hasta cuestionó por hacerlo público, en vez de comentárselo a ella en privado.