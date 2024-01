Yina Calderón habló de la relación de Tekashi y Yailin: “Ella es un títere de él”

La influencer colombiana indicó que la cantante dominicana es un títere de el rapero estadounidense - crédito Jessica Pereira/Instagram

Yailin la Más Viral y Tekashi 6ix9ine, conocidos artistas del ámbito musical, desde hace unos meses han protagonizado una serie de polémicas debido acusaciones de agresión física y una fuerte discusión en las redes sociales. Este conflicto ha robado la atención de sus seguidores y ha generado un amplio debate en torno a las problemáticas personales que ambos enfrentan, así que la influencer colombiana Yina Calderón dio su opinión acerca de la destacada relación de los cantantes.

En el pódcast de la presentadora venezolana Jessica Pereira la empresaria huilense dio su opinión de la controversial pareja: “Yo los comprendo a ellos porque es la misma táctica que utilizo yo. Es mentira, ellos pueden estar riendo en la cama y la gente copia todo lo que ellos hacen. Él ( Tekashi) es tan capaz de hacerse encarcelar por llamar la atención, a el tipo le encanta la polémica”, comenzó diciendo la colombiana.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La influencer colombiana se refirió a la polémica relación de los artistas Yailin y Tekashi - crédito Elsa Barrera/montaje de Infobae

La exparticipante de Protagonista de Nuestra Tele afirmó que la cantante conocida como La chivirika se deja manipular del rapero estadounidense: “Es más, yo creo que la la muchacha Yailin es como un títere él, como que haz esto haz lo otro o yo no sé no la conozco, pero digo es como un títere como que él es el que planea todo y dice vamos a hacer esto, hoy nos vamos a grabar que tú me pegas, mañana nos vamos a reconciliar, pasado mañana pon a tu mamá que me denuncie, o sea, yo siento que él es una mente meque bélica, así polémico y pueden estar los tres cagados de la risa en la cama hasta con Anuel por WhatsApp. Yo siento que todo es estrategia de marketing”, agregó la huilense en el programa trasmitido en la plataforma YouTube.

La disputa entre Yailin la Más Viral y Tekashi 6ix9ine estuvo en el ojo público no solo por el drama implicado sino también por las duras palabras que se lanzaron en las redes sociales, que para Yina Calderón todo se trata de una mentira planeada por el cantante estadounidense. A medida que la situación de la pareja continúe, tanto los seguidores como los críticos estarán atentos a cómo estos dos artistas manejan la controversia y avanzan en sus respectivas carreras.

Yina Calderón habló acerca de la relación de una las parejas más polémicas de la industria del reguetón - crédito redes sociales

Yina Calderón expresó su admiración por Tekashi y aclaró que no está enamorada de él

La dj y empresaria colombiana Yina Calderón tiene un estilo diferente debido a que se pinta el cabello de colores y tiene muchos tatuajes, según la influencer inspirados en el rapero Tekashi.

Yina Calderón reveló que admira al rapero estadounidense Tekashi - crédito Elsa Barrera/ Instagram

“Yo siento que en Protagonistas de Nuestra Tele puede ser quien yo en realidad quería ser, antes del programa mi papá pues no nos dejaba tatuar, no nos dejaba pintarnos el pelo de colores. Una vez que yo logro tener independencia económica empiezo a ser lo que realmente quiero ser, entonces empecé a cambiar el pelo de colores debido al cariño y el amor que siento por Tekashi, por eso tengo casi los mismos tatuajes de él en mi cara”, indicó la colombiana en el programa de Jessica Pereira.

La creadora de contenido aclaró que no está enamorada del rapero estadounidense, sino siente una admiración por su estilo irreverente: “A mí no me gusta él como hombre, a mí no me gustan así, no me gustan los hombres que llaman la atención, me gustan morrongos como tranquilos, pero me sí me agrada es como ese personaje que te gusta verlo (...) siento que no me gusta como hombre porque es muy parecido a mí porque cuando los polos son muy parecidos no siente mucha atracción”, añadió la empresaria.