Las canciones de Karol G y Bad Bunny fueron las más escuchadas en el mundo en 2023, menos en Brasil: esta es la razón

En Brasil, artistas internacionales de la talla de la cantante colombiana Karol G y el puertorriqueño Bad Bunny no lograron resonar con la misma fuerza que en otros países. En su lugar, los ritmos brasileños dominaron abrumadoramente las listas de éxitos, manteniéndose firme entre los preferidos de los 150 temas más escuchados de ese país en 2023.

La industria musical de Brasil, conocida por su diversidad y riqueza en géneros como la samba, el sertanejo y el funk brasileño, parece ser impermeable al éxito de tendencias y artistas foráneos. Si bien se reconoce un fenómeno de globalización musical que permite el acceso a un amplio abanico de propuestas internacionales, en tierras cariocas prevalece un fuerte apego y preferencia por las producciones locales. La identidad cultural y lingüística, sumado al orgullo por los ritmos autóctonos, son factores que contribuyen a este fenómeno, según reseñó el diario El País.

La cantante colombiana Karol G, que fue la ganadora del Grammy Latino por mejor álbum del año con Mañana será bonito, ha marcado un hito en su carrera con presentaciones que llenaron estadios tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.

La artista, cuya influencia musical se extiende más allá de las fronteras nacionales, enfrentará un nuevo desafío: conquistar los escenarios de Europa. A inicios de diciembre de 203, los boletos para su esperado concierto en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid se vendieron completamente en tan solo siete minutos, evidenciando el fervor de sus seguidores europeos. No obstante, el reconocimiento de La Bichota no parece resonar con la misma intensidad en Brasil, una nación con la que comparte límites geográficos, donde la artista aún no capturó el interés de la mayoría.

“Brasil es una isla en Latinoamérica”, indicó el comunicador Joan Royo Gual, de El País.

Sin música en español

En el panorama musical de Spotify Brasil para el 2023, el sertanejo se impuso como género dominante, y entre los 150 artistas más escuchados, a su vez que no se halló ninguna voz que cante en español.

La joven cantante brasileña Ana Castela emergió como la figura central de este movimiento, liderando las listas de reproducción con su repertorio de canciones sobre infidelidades, decepciones amorosas y noches de cachaça, un estilo comparado con el country en Estados Unidos, pero de origen brasileño.

Los datos y métricas hablan por sí solas, la música sertaneja se erigió como el género más popular entre los artistas más escuchados del año en Brasil, ocupando nueve de las diez posiciones de la lista. La cantante estadounidense Taylor Swift se destacó como la única artista internacional en esta exclusiva clasificación, asegurándose la novena posición entre los favoritos de los aficionados brasileños.

Históricamente, Brasil ha mostrado tener dificultades para la difusión de música en español, una realidad que persiste, destacó Analía Chernavsky, profesora de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana (Unila) ubicada en Foz de Iguazú. A pesar de ser un fenómeno reconocido ampliamente, es notoria la falta de estudios al respecto en el terreno académico.

“Además de la barrera del idioma, hay una narrativa histórica compartida entre los países latinoamericanos hispanohablantes, en la que Brasil no participa. En la enseñanza Brasil siempre se narra como un aparte, y eso acaba formando la cultura musical”, añadió la profesora Chernavsky a El País.

Mercado capaz de autoabastecerse

Brasil siempre se ha destacado en el ámbito mundial por su industria musical, que no solo se caracteriza por su diversidad cultural, sino también por su capacidad de ser autosuficiente. Con una población que supera los 210 millones de habitantes, el país suramericano ha dado origen a una amplia gama de géneros musicales, todos ellos con la etiqueta de Made in Brasil. En 2023, el sertanejo se posicionó como el género predominante en el panorama musical brasileño.

“El mercado brasileño produce y consume aquí mismo, se autoabastece. El funk brasileño es correlativo al reguetón del ambiente latinoamericano. Es el mismo nicho”, señaló la docente Analía Chernavsky en diálogo con el medio de comunicación citado.

El reguetón, género urbano característico por su ritmo de perreo, experimentó un auge significativo a nivel mundial, con un aumento del 95% en reproducciones desde 2019 hasta 2023. Esta tendencia ha destacado especialmente en Colombia, donde el crecimiento fue del 333%, de acuerdo con los datos proporcionados por la plataforma de música Spotify.

De hecho, una de las artistas no hispanohablantes que se propuso llegar al mercado latinoamericano y de España fue la brasileña Anitta, quien ha realizado colaboraciones con artistas latinos como J Balvin, Maluma, Prince Royce y para diciembre de 2023 con el mexicano Peso Pluma.

Este fenómeno del crecimiento del perreo contrasta en Brasil, ya que 28 años después, el público brasileño corea la canción Estoy Aquí de Shakira, por encima de la viral Music Session #53 con el argentino Bizarrap.

Karol G y Bad Bunny en Brasil

La cantante paisa Karol G está próxima a cantar en territorio brasileño, será en mayo de 2024, en el Centro Esportivo Tietê, de São Paulo. En camino opuesto, el cantante puertorriqueño Bad Bunny en 2022 hizo su gira mundial Un verano sin ti por 15 estadios latinoamericanos, pero no se presentó en Brasil, debido a que “no había demanda”.