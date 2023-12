Así reaccionó Bad Bunny al escuchar su tema con Feid: “Dios lo cuide”

El cantante puertorriqueño se refirió al Ferxxo y al junte que tuvieron en Perro Negro - crédito @Feid/ Instagram - Bad Bunny/Live

Perro Negro, una de las canciones del álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, de Bad Bunny, cumplió el deseo de muchos de sus fanáticos que esperaban con ansias una colaboración con Feid, uno de los más destacados exponentes colombianos del género urbano en la actualidad.

Te puede interesar: Karol G y Feid fueron vistos rumbeando en famosa discoteca de Medellín

Como era de esperar, el tema lideró las tendencias y en la actualidad acumula más de 51 millones de visualizaciones solo en YouTube.

A ambos artistas se les pudo ver juntos en el listening party que organizó Bad Bunny en Puerto Rico. Allí, compartieron risas, abrazos y disfrutaron del tema musical que habían creado. Para el colombiano, fue un sueño hecho realidad, ya que desde hacía mucho tiempo deseaba tener una canción con Bad Bunny.

Te puede interesar: Rumores de colaboración entre Bizarrap y Feid encienden las redes sociales: esto es lo que se sabe

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

En una reciente transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, Bad Bunny aprovechó el espacio para desearle a todos sus fanáticos una feliz Navidad y, como ya es costumbre, escuchó las canciones de su último álbum, Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Durante más de dos horas el puertorriqueño festejó, bailó y contó algunas anécdotas de los temas musicales y claramente no se olvidó del Ferxxo, a quien de paso le envió un mensaje de feliz navidad.

Esto fue la reacción Bad Bunny al escuchar Perro Negro -crédito Bad Bunny / Live

Cuando empezó a sonar la canción de Perro negro, la reacción del puertorriqueño fue imperdible, ya que de inmediato comentó: “Santos cielos, quiero perrear, quiero perrear. ¿Mami, tú sabes perrear?, si no sabes, yo te enseño, no hay problema... ¡Dime Feid!”. En esas el boricua no pudo contener sus ganas y empezó a bailar, incluso algunas de las personas que lo acompañaban en el lugar también perrearon al ritmo del Ferxxo y del Conejo Malo.

Te puede interesar: Paola Jara baila una canción de Feid junto a Jessi Uribe y algunos usuarios no la perdonaron: “Cocina mejor”

Tras escuchar toda el tema musical Bad Bunny resaltó su colaboración con el cantante colombiano y mencionó: “Ay, ay, diablo, cabrón. Feid, qué hiciste ahí, le metiste bien fíjate, Qué duro en verdad, Feid está duro, Dios lo cuide donde quiera que esté, si está en Colombia, papi, feliz navidad, disfruta por allá... Diablo cabrón, qué junte, qué temazo”. Incluso el cantante puertorriqueño resaltó que tiene muchas ganas de cantar esa canción en vivo: “Yo estoy loco de cantarme esa en vivo, pero donde sea, en una discoteca, en una pinchera, donde quiera que haya sistema de sonido”.

Esto fue lo que dijo Bad Bunny de Feid en su más reciente transmisión en vivo -crédito Bad Bunny / Live

La reflexión de Bad Bunny de cara al 2024

El cantante, quien no suele estar muy activo en las redes sociales, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a todos sus fanáticos, y además de agradecerles por el apoyo constante, y comentó que espera que el 2024 sea un año mucho mejor para todos. Es importante mencionar que el boricua realizará una gira de conciertos por Estados Unidos desde febrero hasta mayo y se espera que vuelva pronto a Latinoamérica.

“A todos mis fanáticos del mundo entero, los quiero y los adoro... aunque a veces quisiera esconderme debajo del océano. 2024 va a ser un año cabrón, 2023 fue un año súper hijueputa, ha sido un gran año para mí, yo estoy bien agradecido por las cosas que he podido vivir en este año, todos los logros, todas las experiencias”, afirmó.

El puertorriqueño también mencionó: “A veces nos olvidamos gente, ustedes han tenido un buen año, a veces nos enfocamos en las cosas negativas, pero tiene que repasar para que veas que has tenido momentos lindos, momentos buenos y de bendición. Antes que acabe el año, esos son los momentos que tienes que pensar y dar gracias por los que están contigo alrededor, no pienses en los que se fueron, piensa en los que están contigo, que esos son los que importan”.