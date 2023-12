Manuel Turizo respondió a las críticas por polémico beso con su mamá

El cantante respondió a sus "haters" por el polémico hecho el 20 de diciembre - crédito @manuelturizo/Instagram

Manuel Turizo conmocionó las redes sociales el 20 de diciembre, luego de haber protagonizado un “inquietante” beso con su madre. Todo ocurrió cuando el monteriano arribó a su ciudad natal para ofrecer un concierto totalmente gratis, que contó con la presencia de artistas de la talla de Mau y Ricky, Camilo, Béele, entre otros.

Te puede interesar: Manuel Turizo generó polémica en redes sociales: esta fue la razón

El intérprete de Copa vacía y La Bachata publicó un carrete de fotografías en las que aparece feliz de reencontrarse con su mamá. En algunas aparecen tomados de la mano, pero la que mayor rechazo despertó fue una en la que aparecen al interior del avión privado del artista, sentados en sillas diferentes madre e hijo se acercan y protagonizan el beso en la boca, lo que generó varias críticas de parte de algunas internautas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Así fue el concierto gratuito de Manuel Turizo en Montería: invitó a Nicky Jam, Camilo, y los hermanos Mau y Ricky Montaner

Recientemente, el cantante respondió a las críticas generadas en redes sociales tras haber publicado un video en el que se le ve dándole un beso en la boca a su madre. Y es que llama la atención que el clip que se viralizó se alcanzó a escuchar que la mujer le dice: “Mi amor, no me dé besos en la boca”, despertando nuevamente incomodidad entre los internautas.

Manuel Turizo se dio un beso en la boca con su mamá y fue banco de críticas en redes sociales - crédito @manuelturizo/Instagram

Esto ocurrió después de haber finalizado el concierto que ofreció en Montería y ha suscitado todo tipo de comentarios entre sus seguidores. Turizo ha defendido su gesto, calificándolo de natural y reafirmando el amor por su progenitora; sin embargo, hay quienes dicen que el intérprete de Vagabundo ya es adulto para estar protagonizando este tipo de actos.

Te puede interesar: Las Jordan de J Balvin recibieron un importante reconocimiento: la mejor colaboración en zapatillas en el 2023

En el video que se encuentra en su cuenta de Instagram, se observa al cantante decirle a su madre: “Má me da un beso”, a lo que ella respondió con dos besos en la boca y en el rostro respectivamente, mientras el artista dice en broma: “Ay lo besó en la boca” y su madre termina por decir: “Sí que son atrevidos”.

En su defensa, Turizo expresó que no encuentra nada malo en demostrar afecto de esa manera a su madre y que se trata de una muestra de amor puro y genuino. Además, señalizó que quienes ven algo inapropiado en el acto, podrían tener una percepción equivocada sobre el amor familiar. La controversia ha llevado a una amplia discusión online sobre los límites del afecto en la esfera pública y privada.

Manuel Turizo y su mamá fueron duramente criticados por los comportamientos "inapropiados" al darse besos - crédito @manuelturizo/Instagram

El video llegó a sus miles de seguidores y generando reacciones divididas, mientras algunos apoyan el cariño transparente entre madre e hijo, otros han criticado el hecho como inapropiado y fuera de lugar. Entre los más destacados están: “Por más que lo quieran normalizar no está bien y no es lo correcto”; “quiero ser esa mamá”; “eso a mí no me parece normal para ser sincera”; “ya tiene pelos en la jeta mijo, esto es muy raro de verdad”; “la gente si critica y peores cosas se habrán metido a la boca”, entre otros.

Es relevante destacar el impacto que tienen las publicaciones de figuras públicas como Turizo en las plataformas digitales, ya que sus acciones pueden ser sujetas a escrutinio público y provocar debates en torno a las normas sociales y la cultura. Asimismo, ha mantenido una postura firme ante las críticas y no ha retirado el video, pese a los comentarios negativos de algunos internautas.

Este acontecimiento resalta la relevancia de la gestión de la imagen online de figuras públicas como Manuel Turizo, donde un simple gesto puede convertirse en el centro de una polémica.