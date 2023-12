Karol G recibió regalo de Billie Eilish por Navidad: vea de qué se trata

Karol G y Billie Eilish son compañeras de sello discográfico en Interscope Records, que firmó a la "Bichota" el pasado mes de junio - crédito Europa Press y Reuters

A pesar de que la actividad musical de Karol G ya terminó en 2023 con sus dos shows en Medellín para el Mañana será bonito Fest, la cantante sigue siendo noticia en los últimos días del año por distintos motivos. Desde el anuncio de nuevas fechas para su gira por Europa en 2024, hasta los gestos con su equipo de trabajo para cerrar el año más exitoso de su carrera musical hasta la fecha, demuestran el nivel de impacto que genera cada movimiento suyo.

La Bichota inclusó aprovechó los últimos días del año para hacer el inesperado lanzamiento de un nuevo tema, titulado Que chimba de vida y con el que además de agradecer a sus fans, remarca que está haciendo realidad todo lo que soñó en algún momento de su vida.

Además de ser la figura del momento en Colombia, a nivel mundial su reputación no se queda atrás. La llegada de su álbum Mañana será bonito al primer lugar del Billboard 200 en febrero marcó un punto de quiebre en su carrera. La gira promocional, el Mañana será bonito Tour fue un éxito rotundo tras su paso por los Estados Unidos en el segundo semestre, convirtiéndola la segunda más taquillera de 2023 a nivel mundial, solo por detrás del Renaissance Tour de Beyoncé.

No cabe duda de que la paisa es una figura de calibre internacional, y un sencillo gesto lo volvió a ratificar a la par que sorprendió a sus seguidores. En sus historias de Instagram, mostró un regalo de Navidad que recibió ni más ni menos que de Billie Eilish, otra de las figuras destacadas en la música pop del último lustro.

El obsequio fueron unas zapatillas deportivas de la colección de Billie Eilish x Nike x Air Jordan (iniciativa de la que también formó parte J Balvin con su propia línea de calzado). Las zapatillas tipo bota que recibió la Bichota son de color rojo, y en su reacción dejó ver que estaba fascinada con el obsequio.

Si bien no es claro si ambas celebridades han tenido contacto directo en el último año, cabe recordar que ambas artistas son compañeras de sello discográfico, luego de que se anunciara que la colombiana firmó con Interscope Records el pasado mes de junio. De igual modo, ambas participaron de la banda sonora de la película Barbie. Mientras la Bichota contribuyó con Watati, acompañada del panameño Aldo Ranks, Eilish contribuyó con What Was I Made For?.

Karol G recibió unas zapatillas Air Jordan por parte de Billie Eilish por Navidad - crédito @karolg/Instagram

Karol G y Feid fueron vistos rumbeando en famosa discoteca de Medellín

Otro de los motivos por los que la Bichota ha sido noticia en 2023 es por darse a conocer su noviazgo con el también reguetonero Feid. Aunque no han mostrado demasiadas imágenes juntos, las pocas que han circulado dejan ver que están disfrutando al máximo de su relación. Esto incluye la aparición del Ferxxo durante la segunda presentación de la antioqueña en el estadio Atanasio Girardot.

En las últimas horas, comenzaron a circular imagenes y videos de ambos en su natal Medellín mientras disfrutaban de un buen rato en la discoteca Perro Negro, ubicada en el sector de El Poblado. Rodeados de su equipo de seguridad y sus amigos más cercanos, la pareja se dejó ver bailando reguetón y cantando temas de distintos artistas del género, incluyendo sus propios éxitos Amargura de Karol y Luna y Cielo de Feid.

La noche culminó con la pareja saliendo de Perro Negro, a la vista de los fans que aguardaban en el exterior y se despidieron entre gritos de jubilo y alegría. En redes sociales, los seguidores de ambos artistas destacaron que disfrutaran abiertamente de su compañía antes de las fiestas navideñas.