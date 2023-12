Karol G y Feid fueron vistos rumbeando en famosa discoteca de Medellín

Karol G y Feid "perrearon juntos" en una reconocida discoteca en Medellín - crédito @karolgfan.news/Instagram

Las estrellas reconocidas a nivel internacional del género reguetón Karol G y Feid generaron revuelo una vez más tras ser vistos juntos disfrutando de una noche de fiesta en su ciudad natal Medellín (Antioquia). Ambos artistas, que han logrado considerable éxito en Colombia y otros países, compartieron momentos juntos en la conocida discoteca Perro Negro.

Te puede interesar: Karol G tiró la casa por la ventana y dio millonarios regalos en fiesta de fin de año con sus empleados: “Qué chimba de jefa”

La presencia de la pareja de cantantes en la discoteca fue ampliamente documentada en redes sociales, donde se difundieron videos de la pareja bailando reguetón de varios colegas y entonando grandes éxitos, entre ellos, Amargura de Karol; Luna y Cielo de Feid. Los artistas fueron centro de atención mediante varias publicaciones que mostraban a los artistas rodeados de guardias de seguridad y en compañía de amigos de ambos artistas compartiendo de principio a fin de una noche de fiesta mientras que bailaban juntos.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

La pareja de colombianos asistieron a la reconocida discoteca Perro Negro en Medellín - crédito redes sociales

Los internautas reaccionaron con entusiasmo a los videos viralizados, y no dudaron en comentar sobre la química entre los cantantes y la felicidad que demostraban estando juntos. Comentarios como “Que hermosa se ve Karol”, “Se ven hermosos juntos”, demuestran el cariño de los seguidores hacia ambos artistas. Asimismo, algunos evidenciaron que los artistas estaban “prendiditos” al salir de la reconocida discoteca.

Te puede interesar: Anuel AA lanzó tiradera contra Arcángel en el que soltó el nombre de Karol G y ardieron las redes : “Yo la hice Bichota”

La noche culminó con Karol G y Feid saliendo del Perro Negro, aún en compañía de su equipo de seguridad. Los fans, que aguardaban en el exterior, se despidieron de los ídolos de la música urbana gritándole palabras como “hermosos”. En las redes sociales, los seguidores de la pareja de artistas destacaron la acción de los paisas al disfrutar abiertamente de su tiempo libre días antes de las fiestas navideñas, todo parece indicar que pasaran las festividades juntos en su ciudad natal.

La pareja de cantantes disfrutaron una noche de fiesta al ritmo de las canciones de ambos intérpretes del género reguetón - crédito redes sociales

Esta es Perro Negro, la reconocida discoteca a la que asistieron Karol G y Feid

La discoteca ubicada en Medellín se volvió popular al ser el título de un tema de Bad Bunny de su nuevo álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana, la canción en colaboración con el artista colombiano Feid, generó una gran acogida al acumular millones de reproducciones en menos de 24 horas. El título del tema rinde homenaje a el bar emblemático de la capital del departamento de Antioquia, que ha sido destacado por ser el centro del ritmo urbano y la rumba paisa.

Te puede interesar: Así fue el brillante 2023 de Karol G, Maluma, J Balvin y Feid: récords, conciertos y lanzamientos

El bar que inspira la canción Perro negro se encuentra en el exclusivo sector de El Poblado, el cual ha tenido una evolución notable a lo largo de su historia. Originalmente conocido como un lugar cerca de La Alpujarra, el centro administrativo de la capital antioqueña, ha pasado por varias transformaciones desde su origen como tienda de abarrotes, hasta convertirse en un referente del perreo desde 2017 en Provenza.

Perro Negro, el bar que inspiró el éxito de Feid y Bad Bunny. - crédito Perro Negro

Este espacio cultural y nocturno, que en el pasado fue un punto de venta de licores, cerró sus puertas en 1997 debido a políticas públicas. Sin embargo, resurgió cuando uno de los socios actuales decidió organizar fiestas clandestinas en un sótano del mismo barrio. En 2017 se inauguró la actual discoteca de reggaetón, que rápidamente se hizo popular entre los amantes del género urbano debido a que ha asistido importantes artistas como Bad Bunny.

El conejo malo, que visitó el club tras su concierto en el estadio Atanasio Girardot en 2022, volvió famoso el bar con el coro de su canción: “Vi que te dejaste de tu novio, baby, me alegro, vamo’ a celebrarlo en Perro Negro” y “Salió de roce al Pobla’o, ey, ey’, taba perdida y ahora anda en to’ lao’, ey, ey. Uno prendío’ y el otro está enrolao´, ey, ey. Hoy es el día por si no me has probao’”.