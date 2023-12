Claudia Bahamón habló de la experiencia que la llevó a ser activista ambiental

Claudia Bahamón recordó una anécdota que ocurrió en estados Unidos que la llevó a convertirse en activista ambiental - crédito @claudiabahamon/Instagram

Aunque su nombre se ha relacionado principalmente a su faceta como presentadora (y en particular en el programa MasterChef Celebrity), Claudia Bahamón también adquirió un rol destacado como activista intentando generar conciencia sobre temas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La huilense, que en las últimas semanas retornó a Colombia luego de casi 20 años radicada en Estados Unidos junto a su esposo y sus hijos, se ha involucrado en distintas campañas e iniciativas a lo largo de los años para difundir esta clase de discusiones entre sus seguidores. Una de las más destacadas incluye su incursión en agosto de 2020 en el pódcast Be Clá. Todo esto le ha dado un reconocimiento en redes sociales, y le valió ser invitada a The Why Project, el pódcast creado por el cantante Mau Montaner en el que aborda preguntas a sus invitados orientadas a entender cuál es la razón de ser en sus vidas.

Durante la charla con Mau, Bahamón habló acerca de distintos temas como sus experiencias en redes sociales, pero principalmente de su razón de ser (o de su Why, como lo llama Montaner).

Desde 2020, Claudia Bahamón realiza el pódcast Be Cla, en el que aborda temas relacionados con medio ambiente y desarrollo sostenible - crédito @claudiabahamon/Instagram

Otra reflexión relacionada con esto se vio cuando la propia presentadora señaló que su motivación para dedicarse al activismo ambiental se relacionaba con que según sus palabras “el planeta necesitaba una community manager”. “Yo crecí al lado del mayor ambientalista que conocí. Mi abuelito, que le hablaba a los árboles, les ponía apodos, le cantaba a las flores, sembraba y cultivaba”, recordó. Eso la llevó a hablar de que en su momento lo normalizó tanto que nunca pudo apreciar lo que eso significaba en toda su dimensión:

“Cuando tú creces de esa manera tan orgánica, tan natural, tu no haces conciencia de lo que tienes, porque para ti es natural, así es mi vida. El momento en que encuentro mi propósito es cuando hago conciencia de todo eso que yo viví en mi infancia y que de algún modo nunca valoré porque lo daba por sentado. No pensaba en ‘que bueno que puedo ordeñar la leche directamente de la vaca, meterla en una cantina y tenerla en mi nevera’ o ' no tengo frutas envueltas en plástico porque mi abuelo las bajaba del árbol. Era tan natural eso que no me daba cuenta”

Claudia recordó que cuando decidió mudarse junto a Simón Brand en los Estados Unidos pensaba que iba a dejar el mundo del entretenimiento, debido a que no tenía claro cual sería el rumbo de su vida, pero una serie de situaciones en Los Angeles la llevaron a tomar esa primera toma de conciencia sobre lo que había dejado atrás:

“Un día fuimos al supermercado, compramos tomate, partí uno por la mitad porque queríamos hacer sandwich. Nos fuimos de viaje, a los quince días volvimos y el tomate seguía perfecto. Llamé a mi abuelito y le dije ‘algo estamos haciendo mal porque los tomates si durán’ (...) me dijo ‘no mamita, los que están haciendo mal son ellos allá, porque la imperfección de la naturaleza, es su propia perfección”

Según relató Claudia, a partir de ese momento “comencé a cuestionarme muchas cosas” que paulatinamente la fueron llevando a encontrar su razón de ser, en particular debido a su deseo de ser mamá. Eso la llevó a iniciar un blog en la red, en el que uno de sus primeros temas abordó el impacto ambiental de los pañales. Eso la llevó a la que sería la oportunidad que cambió su vida para siempre, cuando fue invitada a ser embajadora del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés):