Joya del campeón: así fue el mejor gol del torneo

El extremo se ha ganado el corazón de los hinchas barranquilleros que han encontrado en Caicedo, un hombre de confianza y goles - crédito Jeisson Gutiérrez / El Heraldo

Júnior de Barranquilla sigue recibiendo excelentes noticias después de consagrarse campeón del torneo del segundo semestre del año, en el fútbol profesional colombiano. Además de recibir el premio al mejor jugador del año, que fue para Carlos Bacca, también recibió otros galardones.

El mejor gol del torneo quedó también para el equipo que dirige Arturo Reyes. Una anotación a cargo de Déiber Caicedo, que en el último año se ganó el corazón de los hinchas barranquilleros, que estaban esperando una línea ofensiva fuerte.

En la ceremonia de premiación de la Dimayor, Deiber Caicedo se llevó el galardón al mejor gol del torneo del Fútbol Profesional Colombiano, gracias a su impresionante tanto de taco. El jugador de Júnior de Barranquilla, equipo que se consagró campeón, marcó la diferencia en una noche donde su club fue el gran protagonista.

El gol que se ha llevado los elogios sucedió durante el partido contra Unión Magdalena en la décima jornada, donde Júnior logró un contundente triunfo de 7-1.

La jugada maestra de Caicedo ocurrió al minuto 24, cuando, tras un pase de José Enamorado, sorprendió al público y a la defensa con un magistral taco que terminó alojándose en el ángulo del arco rival.

El delantero no solo anotó este gol, sino que completó un triplete, siendo la figura indiscutible del encuentro desarrollado en el estadio Metropolitano.

El extremo Deiber Caicedo marcó un golazo que fue una mezcla entre precisión, calidad y magia, para ser considerado el mejor del último torneo - crédito Win Sports

El partido fue un clásico costeño que pasará a la historia, no solo por el marcador final, sino por la calidad del juego exhibido por Caicedo. La habilidad y creatividad del joven de 23 años quedaron evidenciadas en ese gol, que realzó su técnica y visión en el campo.

El atacante ha demostrado ser una pieza clave en el esquema de Júnior de Barranquilla, llevando a su equipo a obtener un resonante triunfo frente a su rival de turno.

El cuadro Tiburón llegó a 10 títulos en el fútbol profesional colombiano - crédito @juniorclubsa/Instagram

La temporada del Fútbol Profesional Colombiano ha estado llena de momentos memorables, pero la actuación de Deiber Caicedo y su destacada anotación han ocupado un lugar especial en la memoria de los aficionados.

Con esta distinción, Caicedo afianza su reputación como uno de los talentos emergentes del fútbol en Colombia y se postula como una promesa a seguir en futuras competiciones.

Bacca: el mejor del torneo

El delantero de Júnior de Barranquilla, Carlos Bacca, cerró un sobresaliente 2023 al obtener su décimo campeonato de Liga en Colombia y ser galardonado con el Botín de Oro por ser el máximo goleador de la Liga BetPlay Dimayor II-2023. El atacante, oriundo de Puerto Colombia, impactó con una marca de 16 goles en el torneo, destacando por haber anotado nueve en las etapas decisivas.

Los logros de Bacca este año no terminaron en el campo de juego; fuera de él, fue honorado con el premio a Deportista del Año por la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (Acord) en Atlántico. Este reconocimiento lo compartió con el ciclista Francisco Jaramillo, quien obtuvo plata en el Mundial de Ciclismo de Pista de 2023.

Carlos Bacca con el premio de mejor deportista del año - crédito Junior FC

El Club Júnior resaltó la contribución de Bacca a estos éxitos: “Nuestro goleador Carlos Bacca recibió esta mañana el premio a Deportista del Año Arcord Atlántico 2023 gracias a su gran desempeño con nuestro equipo en la actual temporada donde consiguió ser campeón de Liga y botín de oro gracias a sus 18 anotaciones”.

Además, Bacca tuvo un conmovedor momento personal al dedicar sus triunfos a su fallecida madre, expresando un emotivo mensaje: “He pasado duros momentos y solo Dios me ha sacado de allí. Nadie sabe lo que he vivido, vine aquí por mi madre porque me quería volver a ver jugar aquí, vine tarde, pero sé que está contenta. Esto es por ti mi vieja, te amo. Mi madre siempre me decía que quería volverme a ver en Júnior campeón y goleador”. Su historia personal tocó las fibras de los seguidores y reflejó el esfuerzo tras su éxito profesional.