Téngala anotada: esta es la fecha en la que Rigoberto Urán se retiraría del ciclismo

El corredor colombiano se retiraría en 2024 y pondría fin a 20 años de carrera - crédito REUTERS/Vincent West

Rigoberto Urán afrontará un 2024 distinto y desde ahora se está preparando para lo que será la próxima temporada, la cual podría marcar el final de su carrera deportiva. El ciclista tiene tan solo un año más de contrato y el EF Education EasyPost, equipo con el que ha competido en los últimos ocho años, se convertirá su última casa antes de retirarse del ciclismo profesional.

Después de una trayectoria de 20 años, Rigoberto Urán se estaría despidiendo del ciclismo profesional en 2024 para tomarse un tiempo de descanso y dedicarse por completo a sus emprendimientos. A lo largo de los últimos años, el corredor de Urrao ha destacado por tener su marca de ropa, Go Rigo Go, su línea de bicicletas, Uranium, sus restaurantes La finca de Rigo y Grosería, así como sus carreras para aficionados El Giro de Rigo.

El Toro de Urrao, como también se le conoce al ciclista, ha logrado consolidarse a lo largo de los años como uno de los ciclistas más destacados e influyentes del país. Su palmarés incluye importantes triunfos como el Campeonato Nacional de Contrarreloj, el Gran Premio de Quebec, La Milán-Turín, victorias de etapa en las tres grandes vueltas del ciclismo, así como subcampeonatos en el Giro de Italia y el Tour de Francia.

Rigoberto Urán tendrá contrato con el EF Education-EasyPost hasta 2024, año en él que participaría en el Tour de Francia y los Juegos Olímpicos de París - crédito @rigobertouran/Instagram

“Estamos en los últimos años güevón, ya estamos terminando, son casi 18-19 temporadas en Europa. Uno va cumpliendo un ciclo en la vida, arrancamos este, como ya es el último año de contrato con el equipo y vamos a mirar, pero si les puedo asegurar de ese momento”, aseguró el ciclista en una entrevista con el programa Primer Toque de Win Sports. Luego en una charla con el jugador Dorlan Pabón de Atlético Nacional, el pedalista de Urrao mencionó: “Yo le voy a dar hasta el otro año, vamos a hacer los Olímpicos y chao”.

De esta manera, Rigoberto Urán afirmó que su última competencia como profesional será en los Juegos Olímpicos de París 2024. Espera poder cumplir el sueño de despedirse en ese evento, aunque es consciente de que ganarse la clasificación es un proceso largo. “Espero estar en los Juegos Olímpicos, pero hay que ganarse la clasificación, es un proceso y es largo”, afirmó a Infobae Colombia.

Esta es la fecha en la que se retiraría Rigoberto Urán

Aunque no hay confirmación oficial, según las declaraciones de Rigoberto Urán todo parece indicar que oficializará su retiro como ciclista profesional en los Juegos Olímpicos. Esta competición es especialmente significativa para él, ya que en las justas de Londres 2012 logró uno de sus mayores éxitos al ganar la medalla de plata en la competencia de ciclismo de ruta.

El corredor colombiano empezará su temporada 2024 en el Tour Colombia - crédito @rigobertouran/Instagram

La prueba de ciclismo de ruta masculina en los Juegos Olímpicos se llevarán a cabo el sábado 3 de agosto de 2024, y es esta, muy probablemente la fecha en la que se oficialice el retiro de Rigoberto Urán como ciclista profesional.

En la misma charla que sostuvo con Win Sportsa, el corredor colombiano fue preguntado sobre lo que hará una vez se retire del ciclismo profesional y, como era de esperarse y muy fiel a su estilo, comentó: “¿Qué voy a hacer?, hacerme el güevón será, ¿qué más voy a hacer?, con todo lo que he hecho y lo que he trabajado, no, será hacerme el güevón”.

Por ahora se sabe que Rigoberto Urán comenzará la temporada 2024 compitiendo en su país, debido a que hará parte del Tour Colombia 2.1 que se llevará a cabo del 6 al 11 de febrero en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Posteriormente, viajará a Europa para disputar algunas competiciones y espera poder estar en la nómina del Tour de Francia 2024.