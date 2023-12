Petro lanzó dura advertencia: “No vamos a permitir que llegue un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que se ha hecho”

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, su Gobierno, "no llegó por una moda, aquí llegamos para iniciar una era, una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país" - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro envió un contundente mensaje a la oposición en medio de su discurso en una agenda regional que cumple desde Ibagué (Tolima).

El mandatario de los colombianos sentenció que no dejará que llegue al poder la ultraderecha para instalar un gobierno que “borre” todo lo que ha hecho su administración del Pacto Histórico.

“Mamola, mamola, el pueblo no se rinde carajo”, dijo el jefe de Estado, que además insistió en que no va a arremeter contra la oposición:

“El pueblo tiene que correr en este momento de la historia, nosotros no vamos a chuzar a nadie, no vamos a meter a nadie de la oposición a la cárcel, no los vamos a perseguir, pero lo que sí exigimos es que haya un pueblo que sea capaz de transformar la historia de Colombia y es el momento, es irreversible”, sostuvo Petro.

Sobre su gobierno, dejó claro que su administración llegó para cambiar la historia del país y avanzar en la paz mediante la lucha popular, pese a que se cometan errores:

“(...) que el gobierno comete errores y no se mueve rápido, pues claro, porque el pueblo es el que debe moverse más rápido que el Gobierno, para que este pueda colgarse y salir con aire hacia los objetivos que se ha propuesto”.

Agregó: “Aquí no llegamos por una moda, aquí llegamos para iniciar una era, una era donde todo y toda colombiana pueda caber en su propio país, el país de la belleza, una era de paz y una era de conocimiento y una era de poder popular, de un pueblo que indudablemente con poder puede llegar a todas las fronteras del saber humano, a toda la capacidad que el ser humano pueda desarrollar, en este el país de la belleza”.

El presidente Gustavo Petro se reunió con representantes de cooperativas y destacó la importancia de fortalecer la economía solidaria y popular en Colombia a través de la juntanza como un eje para impulsar la economía popular - crédito Presidencia de la República

En el cierre del año del sector solidario y propuesta de agenda social cooperativa, Petro hizo un llamado para que haya unión contra la corrupción, la violencia y otros problemas que aquejan a Colombia:

“Queremos solidaridad, cooperativismo productivo en el campo y en la ciudad. Que la asociatividad solidaria sea el eje de la economía popular en Colombia (...) A los microempresarios les hacen creer que solitos pueden, y como los cuentos de hadas, eso es mentira, para poder salir hacia adelante tenemos que juntarnos. En todo el terreno de la vida no hay posibilidad de que un hombre o mujer solo(a) pueda prosperar”, anotó.

Seguido dijo: “Así que les agradezco a todas y todos su presencia en este evento, espero de los funcionarios encargados del tema de la economía solidaria, una reunión pronta para impulsar la economía solidaria en el país, espero que Colombia toda se convierta en la gran juntanza de Colombia, que sepamos juntarnos porque juntos derrotaremos la corrupción, porque juntos derrotaremos la violencia, porque juntos derrotaremos la pobreza. ¡Que viva Colombia, potencia mundial de la vida!”.

Aseguró que todos los recursos deben ir encaminados hacia la juntanza y que cada funcionario público debe fortalecer y organizar el pueblo colombiano para que ese propósito sea irreversible: “Aquí no se puede pensar en pequeñeses. Billones de pesos tienen que fluir hacia la asociación solidaria y hacia reimpulsar la economía”.

En este evento, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (Unidad Solidaria) del Ministerio de Trabajo entregó el balance de la vigencia 2023, destacando los logros y desafíos del sector.

Allí, se contó con la participación activa de cooperativas de ahorro y crédito, asociaciones mutuales, fondos de empleados, productores y asociaciones de economía popular, consolidando así un espacio de encuentro y colaboración en pro del desarrollo socioeconómico del territorio.