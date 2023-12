Ofrecen $100 millones de recompensa para capturar a los responsables del atentado al peaje Boquerón-Chipaque

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, solicitó la militarización de la zona y añadió que estos atentados pretenden instaurar un “clima de miedo y podrían derivar en extorsiones" - crédito Ministerio de Transporte

La Policía Nacional anunció que ofrece una recompensa de $100 millones para quién suministre información que lleve a identificar a los responsables del atentado terrorista ocurrido el 11 de diciembre en el peaje Boquerón-Chipaque, en la vía Bogotá-Villavicencio.

Las autoridades circularon una publicación en la que invitan a los ciudadanos a contactarse al número celular de la Policía: 3223488627 en caso de contar con información relacionada con el caso.

La Policía Nacional está ofreciendo una recompensa de $100 millones para quién de información que lleve a identificar a los responsables del hecho terrorista en el peaje Boquerón – Chipaque - crédito Policía Nacional de Colombia

El encargado de confirmar el atentado fue el gobernador de Cundinamarca Nicolás García, en sus redes sociales. El mandatario indicó que sobre la madrugada del lunes 11 de diciembre se presentó una fuerte explosión en frente a una de las casetas del peaje en la vía entre el Llano-Bogotá.

Este suceso dejó dos trabajadores de la Concesionaria Vial Andina Coviandina S. A. S. lesionados. Estos fueron trasladados de inmediato a un centro médico en donde se recuperaron satisfactoriamente.

“A las 2 a. m., del día de hoy, se registra el lanzamiento de tres artefactos explosivos que fueron lanzados en el Peaje Boquerón (vía al Llano). Esto tuvo como resultado dos personas heridas, trabajadoras de la Concesión, y quienes son atendidas en el Hospital de Cáqueza. Policía y Ejército ya hacen presencia en el sitio’', anunció García.

El mismo día de los hechos, el gobernador ofreció una recompensa de $50 millones para las personas que aporten información para dar con la captura de los responsables del acto terrorista. ‘’Mi absoluto rechazo a actos como este que dañan la integridad de cundinamarqueses y colombianos”, dijo el funcionario.

“Son artefactos arrojados desde una zona boscosa que queda ahí, relativamente cerca del peaje (...)”, añadió el gobernador de Cundinamarca a Caracol Radio. Además, afirmó que habló con representantes de la concesión vial, y que estos le aseguraron que no habían recibido amenazas ni extorsiones sobre el corredor de la vía.

La vía al Llano fue habilitada en horas de la tarde del 11 de diciembre y desde entonces, funciona en su horario normal. Coviandina, a través de un comunicado de prensa, condenó los atentados: “Lamentamos profundamente que estas personas, un cajero del peaje y un tripulante de una ambulancia, hayan resultado afectados por este hecho tan desafortunado. Nos solidarizamos con ellos y con sus familias, y esperamos su pronta recuperación (...) Coviandida reitera su rechazo a este atentado y estará vigilante de los resultados de las investigaciones, con el objetivo de identificar a los responsables de este penoso suceso”, se lee en el documento.

El gobernador Juan Guillermo Zuluaga exigió respuestas de seguridad al presidente Gustavo Petro tras atentado en la vía al Llano - crédito @JuanGZuluaga/X

Por su parte, el gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga, señaló que estaría detrás del atentado el Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, en entrevista con Blu Radio, aseguró que, desde hace varios años, los autores de los atentados han sido integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Romaña que quieren tomarse el control de la importante carretera para secuestrar y extorsionar.

Zuluaga expresó su preocupación sobre la presencia de la estructura subversiva en el corredor vial, solicitó la militarización de la zona y añadió que estos atentados pretenden instaurar un “clima de miedo y podrían derivar en extorsiones”.

“Es doloroso, genera como impotencia porque hace, por lo menos, dos décadas no teníamos esta situación. El corredor de la vía Bogotá - Villavicencio fue un corredor que el frente 53 le puso horarios, le puso control, no queremos regresar a esa época y esto es un campanazo. Lo mismo que advertimos del Cañón del Duda, del Páramo de Sumapaz, es lo mismo que está pasando hoy. Yo no dudo que los responsables también pueden ser las disidencias de las Farc”, sostuvo Zuluaga a El Tiempo.