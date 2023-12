Milena López le dijo no a RCN: “No todo es plata”

La presentadora Milena López se quiso retirar un tiempo de la TV y explicó por qué - crédito redes sociales

Pocos rostros quedaron en la memoria de tantos colombianos como el de Milena López. Durante varios años, la presentadora manizaleña hizo parte del equipo de Muy buenos días, en el que compartió con otras figuras, como Jota Mario Valencia o Laura Acuña. Además, en su trayectoria tiene más de 15 años de experiencia frente a las cámaras.

Te puede interesar: Ana Karina Soto dio actualizaciones de su salud y sigue ausente en Buen día, Colombia: “Me toca comer obligada”

Sin embargo, después de haber pasado por ese magacín, así como en otras producciones, como Estilo RCN o El lavadero, decidió dar un paso al costado en su relación con el canal RCN y se retiró. Pero no se sabía por qué había salido del mundo del espectáculo.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Alejandra Giraldo vivió momentos de pánico encerrada en una ascensor de Montería: “Hice el escándalo del año”

Recientemente, en entrevista con Lo sé todo, Milena López respondió sobre su posible participación en La casa de los famosos: Colombia. La presentadora contó que rechazó la oferta para estar en el reality, porque tiene otras prioridades.

Milena López fue parte del equipo de Muy buenos días - crédito @smilelopez/Instagram

“Yo tengo un hogar, una familia, tengo un esposo, irme de mi casa mucho tiempo no está contemplado, el tema de la convivencia con otras personas me parece difícil y me cuesta entrar en conflicto con otras personas”, comentó Milena, destacando que no saldría de su hogar por dos o tres meses seguidos, que es lo que demora la filmación del formato.

Te puede interesar: Novia colombiana del falso príncipe árabe acusado de asesinato rompió el silencio y habló de su relación: “No estoy requerida por la justicia”

De la misma manera, los panelistas del programa de entretenimiento la consultaron sobre los beneficios económicos que tendría por hacer parte del programa, pero la presentadora manifestando que “no todo es plata”.

Hasta el momento se desconoce si actualmente tiene planes de retomar el camino de la farándula. Mientras tanto, tiene una vida tranquila con su compañero sentimental, Andrés Ardila, con quien ha pensado incluso en salir del país a buscar otras oportunidades.

Milena López se vio obligada a irse del país por una dramática situación

La host televisiva pensó en 2022 en la posibilidad de abandonar el país, debido a que fue víctima de robo por parte de criminales que entraron en su casa. En vista de lo anterior, priorizó junto a su pareja cada una de las opciones que tienen en Norteamérica.

“Estamos trabajando mucho, gracias a Dios. Andrés tiene un proyecto muy lindo en Miami con una cocina oculta, le ponemos la mejor energía y seguimos creciendo mucho”, comenzó diciendo la exintegrante de Muy buenos días.

Añadió confirmando lo que había en su mente y en las conversaciones con su familia. “Tenemos planes de irnos para Miami. En principio vamos a ir y venir, ir y venir, porque yo no me quiero desvincular de Colombia al 100 %, pero Andrés ya está trabajando en un proyecto muy bonito en Miami, entonces vamos a ver. El robo generó la decisión de irnos del país”, indicó.

Milena López fue invitada a participar de La casa de los famosos - crédito @smilelopez/Instagram

Inclusive, confesó que ya habían contemplado el plan desde antes del lamentable suceso. “Nosotros siempre habíamos soñado de tener algo en Miami y esta situación fue como un: ‘hey, tomen la decisión ya’ y por eso ya estamos trabajando en eso”, expresó.

Sin embargo, reconoció que ama a su país y que no sería fácil abrir mano de las raíces. “No me quiero desvincular de Colombia, mi trabajo está acá, uno es alguien acá y en Estados Unidos no es nadie. Yo quiero seguir trabajando en el país, tengo dos negocios acá, genero empleo acá y quiero seguir trabajando por mi país”, contó en el programa de entretenimiento del que hizo parte, meses atrás.

Finalmente, habló de las medidas que se tomaron en su lugar de vivienda para mejorar la seguridad. “Se ha reforzado la seguridad del edificio en general. La decisión no es irse, por ahora, yo siento que uno debe seguir trabajando por un país mejor. Mi esposo está muy traumado, yo sí ya había vivido situaciones de inseguridad en Bogotá, el trauma queda muy fuerte, uno queda con mucho temor por este tipo de experiencias”, concluyó.