La actriz Jenny Vargas reveló el sexo de su segundo bebé

La actriz Jenny Vargas reveló detalles de su segundo embarazo - crédito Jenny Vargas/ Instagram

La actriz Jenny Vargas Sepulveda espera su segundo bebé, tal como lo dio a conocer en sus redes sociales con un video publicado a inicios de junio pasado. En las imágenes, Jenny da la noticia como un regalo a su esposo, el actor israelí Guy Davidyan.

Te puede interesar: Jessica Cediel dio detalles de la agresión que sufrió de parte de un hombre de seguridad en el aeropuerto de Senegal: “Fue terrible”

“Así se enteró mi amorcito @guydavidyan y yo aguante esta noticia 1 semana eterna porque él estaba de viaje y quería verlo a los ojos para contarle que el milagro de la vida y el amor crece dentro de mí. ¿Qué opinan de su reacción?”, fue la descripción del video de la artista.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Sara Uribe explicó lo que aprendió de sus relaciones pasadas: “No me conformo con poco”

Después de la revelación de la actriz, estuvo invitada en el programa Lo sé todo en donde contó cómo ha sido su embarazo después de su primer bebé, Orián Davidyan: “Estamos súper contentos. La verdad, no lo esperábamos, lo planeábamos, pero no pensábamos que llegara tan rápido, ha sido muy emocionante saber que Orián va a tener un hermanito”.

La actriz Jenny Vargas agrandó su familia debido a que se encuentra en la dulce espera de su segunda hija - crédito Jenny Vargas/ Instagram

La actriz que participó en producciones como Enfermeras, La mamá del 10, Los reyes, Rosario Tijeras, Pálpito y muchas más, reveló que se encuentra en la semana 24 y a mediados del mes de abril podrá tener en sus brazos a su niña.

Te puede interesar: David Ospina conoció a su sobrino Lorenzo, hijo de Daniela Ospina y se robó los suspiros de sus seguidores

“Ahora tenemos esta barriguita hermosa creciendo y, bueno, esperando que nazca hacia finales de de marzo o principios de abril, vamos 24 semanas ya, así que, pues nada, la dulce espera maravillosa. Es una niña, va a ser un hermanita maravillosa para Orián, súper soñado, yo me acuerdo que tenía a mis dos hermanos y siempre soñé con tener un hermanita, pero bueno, a Dorian, ese deseo no va a ser algo no cumplido, por el contrario, será su compañía y bueno, van a estar muy seguiditas porque Orian tiene un año y tres meses”, expresó para el medio la actriz colombiana.

Jenny Vargas confesó que ha tenido un embarazo tranquilo: “Ha sido tan bonito, porque la verdad mis dos embarazos han sido súper tranquilos. Siento que soy una persona bastante saludable que ha podido como hacer un camino donde al llegar al embarazo ha sido tranquilo. Estoy súper bien y he sido afortunada, no he tenido vómitos, no he tenido mareos, solamente un poco más de cansancio, pero pues es normal en el primer embarazo dormía cuando se me daba la gana”.