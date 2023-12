“Pura paja rusa”: desmienten noviazgo del alcalde de Tunja

En redes sociales afirman que se trata de una estrategia para mejorar la popularidad del alcalde electo de Tunja - crédito Infobae

La elección de Mikhail Kranov, un ruso que lleva viviendo más de 15 años en Colombia, como nuevo alcalde de Tunja, ha hecho que en redes sociales se generen múltiples memes al respecto, enfocados principalmente en los cambios que podrían registrarse en la capital de Boyacá.

Te puede interesar: Demandaron otra vez la elección del alcalde ruso de Tunja: abogado asegura que no podía participar en las elecciones por no haber nacido en Colombia

Sumado a esto, se han registrado varias denuncias que buscan tumbar la elección de Krasnov, en la última de ellas se afirma que el ruso no podría posesionarse por no tener doble nacionalidad, pero esto fue descartado.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Tunja tendrá siete días de fiestas y artistas en diciembre, Spotify tenía razón

De esta forma, Mikhail Krasnov se posesionará como alcalde de Tunja el 27 de diciembre, en un evento que se llevará a cabo en la Plaza de Bolívar, en este evento participará Sara Catalina Pedraza, que fue presentada por el ruso como su nueva pareja.

Esto fue confirmado por Krasnov en sus redes sociales, que luego de afirmar en varias entrevistas que estaba soltero, sorprendió a los tunjanos al compartir varias fotografías junto a Pedraza, que fue candidata al Concejo de Tunja, pero no logró la votación suficiente.

Aunque antes de las elecciones afirmó que no tenía pareja, Mikhail Krasnov, alcalde electo de Tunja, publicó fotografías junto a su pareja - crédito Ruso Alcalde

Esto fue recibido con múltiples halagos por parte de los seguidores de Mikhail Krasnov, pero también se registraron comentarios negativos, varios de ellos afirmando que se trataba de una estrategia para aumentar la popularidad del ruso, resaltando que se trataba de “pura paja rusa”.

Te puede interesar: Dos camiones destruidos en impresionante choque en la vía Bogotá-Tunja

Esta teoría, que fue compartida por múltiples usuarios en las publicaciones del alcalde electo, afirman que la relación entre Krasnov y Pedraza hace parte de un plan para que en las zonas que rechazan al ruso lo acepten, buscando que esto sea posible con la ayuda de la gestora social, que ha sido una líder visible de la región.

“La historia de una “PAJA RUSA” el hombre lo vienen inflando y él se presta, le consiguieron novia para aparentar tener una relación y mostrarle a Tunja una pareja. Esto va a terminar igual que Carlos Amaya con el matrimonio del siglo”, es uno de los comentarios registrados.

El 7 de diciembre, Mikhail Krasnov publicó las primeras fotografías junto a su pareja - crédito Ruso Alcalde

“No tengo novia ni esposa, pero el puesto está abierto”, afirmó Mikhail Krasnov a Los Informantes. Esta declaración está siendo resaltada por las personas que no confían en que la relación entre el ruso y la tunjana sea cierta, sumado a que antes de la elección no los habían visto juntos en ningún momento.

Es por esto que gran parte de los comentarios registrados en las publicaciones del alcalde electo afirman que se trata de un plan, resaltando la conveniencia de que una candidata al concejo ahora sea la pareja de Mikhail Krasnov.

“No tenía pareja al momento de la elección, ganó la elección y le apareció pareja, ¡la que se quemó al concejo! Oportunista”, es uno de los comentarios dejados en la publicación del alcalde electo.

De Sara Catalina Pedraza se sabe que es oriunda de Tunja, es egresada del Colegio la Presentación de Tunja, es socióloga y actualmente se encuentra estudiando una maestría en Ordenamiento Urbano, fue candidata al concejo de este municipio, además, de que Pedraza, de 24 años, es 21 años menor que el ruso de 45.

Sumado a los comentarios negativos y las especulaciones, otras personas felicitaron a Krasnov y Pedraza por su relación, resaltando la labor que ambos han desempeñado en el municipio.

Señor alcalde, solo le deseo éxitos en su gestión para rescatar esta ciudad”, “sabemos que usted va a sacar a Tunja adelante, fuerza y éxitos en su gestión”, o “Que muchos de esos deseos sean para el mejor de Tunja”, fueron algunos de los comentarios al respecto.