Miguel Ángel López se cansó de que le hagan controles antidopaje hasta en su casa: “O me van a eliminar o pasará algo bueno”

Miguel Ángel López está finalizando el año 2023 con marcados contrastes. Durante el primer semestre, logró consolidarse como uno de los ciclistas más destacados en el Team Medellín, cosechando varios triunfos significativos. No obstante, en julio experimentó un giro drástico al ser suspendido provisionalmente por la UCI (Unión Ciclista Internacional), y desde entonces no ha podido volver a la competición oficial. Esta situación mantiene en vilo al corredor boyacense, quien aguarda con incertidumbre de lo que pueda suceder en el futuro y lo que pasará con su carrera.

Mientras la UCI decide su destino, hace unos días, Miguel Ángel López expresó su sorpresa ante la enorme cantidad de pruebas antidopaje a las que se ha sometido en los últimos meses. El corredor reveló que incluso durante sus vacaciones en Disney World tuvo que someterse a un control y resaltó que espera que con la misma intensidad con las que están realizando las regulaciones antidopaje, así mismo le den celeridad a su caso.

En la mañana del 19 de diciembre, el corredor del Team Medellín compartió un video en sus redes sociales, revelando que, estando en su domicilio, se vio una vez más sometido a controles antidopaje. A pesar de la insistencia de las autoridades por recopilar información adicional en su caso, aún desconoce cuál será su situación en el futuro.

“Hola, buenos días. Empezamos el día enérgicos, no vayan a pensar que estoy en Disney, estoy en mi casa, les cuento... empezamos el día bien, no lo creerán, pero mire, de nuevo. Ustedes qué creen, ¿o me van a eliminar o pasará algo bueno? Yo creo que a estos manes les faltó ver a este personaje de Disney (Rico McPato)”, aseguró el corredor en un video que compartió en sus redes sociales.

Miguel Ángel López fue suspendido en julio de 2023 y esto lo llevó a detener abruptamente su temporada, en donde logró sumar 20 victorias individuales, lo que le permitió ser el ciclista con más triunfos en todo el mundo. Tras la prueba que le realizaron en su casa, el corredor resaltó: “Aquí están de nuevo, Ojalá vengan estos días, ahí los voy a estar esperando otra vez y bueno, yo creo que, ojalá sea para bien, porque tanta insistidera, que sea para algo bueno. Un abrazo señores”.

Hasta en Disney le hicieron pruebas

Hace algunos días, el corredor colombiano compartió en sus redes sociales que se encontraba en Disney World disfrutando de unas vacaciones con su familia y hasta este lugar llegaron algunos agentes a realizarle pruebas de control antidoping. Fue por esta razón que el pedalista decidió compartir con sus seguidores lo sucedido.

“Todo el mundo conoce la situación en la que estoy, la suspensión provisional que me tiene la UCI, ya lleva más de 15 meses y al día de hoy no sé absolutamente nada. Esta mañana me acaban de hacer un control antidoping, cerca donde estoy y me sorprende que lleguen hasta aquí. Sinceramente, no me da miedo hacer todos los controles que quieran, yo he colaborado, he hecho las cosas que ellos me han pedido, he colaborado con información y con los controles, que han sido muchos”, afirmó el pedalista boyacense.

Aunque han pasado varios meses desde que fue suspendido provisionalmente por la UCI, aún desconoce lo que sucederá en su futuro y es por esto que su molestia es tan grande, debido a que aún no le han dado una respuesta concreta.

“Yo creo que si se toman la molestia de venir hasta acá y hacerme controles, quiero que también se tomen esa molestia para que me solucionen el tema, me agilicen, me investiguen, lo que tenga que investigar y me den luz verde para hacer lo que a mí me encanta, lo que a mí me gusta”, destacó.