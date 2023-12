Juanes rompió el silencio sobre su salud mental en diálogo con Infobae: “En las redes sociales está la mayor parte de la ansiedad que los artistas cargamos”

El cantante colombiano Juanes regresa para una gira en su país en 2024 - crédito Daniel Pérez/EFE

Más de 20 años de carrera como solista han hecho de Juanes un sinónimo de talento colombiano en todo el mundo. En Europa, Latinoamérica y Estados Unidos lo reconocen como una súper estrella que ha conseguido sold out en cada país que ha pisado.

No conforme con la gloria del resto del mundo, decidió volver a Colombia, su tierra, su inspiración y la mayor de sus musas. Por eso, el antioqueño, que estará con el Juan Es Tour a mediados de 2024, en entrevista con Infobae Colombia reconoció lo que siente al volver a pisar suelo local.

“Sin duda, regresar a Colombia a tocar es una gran motivación. Me he soñado esta gira por muchos años y finalmente pues la vamos a hacer aquí en Pereira, Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá. Y bueno, es muy simbólico además para mí. De verdad, estoy muy agradecido con la gente y, además, creo que es el mejor momento o la mejor versión de mí, digámoslo así, en los shows. Entonces, yo creo que va a ser muy bueno que Colombia pueda ver esa parte de mi trayectoria”, reconoció.

Juanes estará en Pereira, Bucaramanga, Medellín, Cali y Bogotá en 2024 para su Juan Es Tour. Recientemente se presentó con Carlos Vives en Bogotá - crédito Javier Cebollada

De la misma manera, el cantante miró hacia los lados, reconociendo algunas agrupaciones o artistas jóvenes con los que le gustaría trabajar en el futuro. Para sorpresa de muchos, no mencionó a bandas reconocidas internacionalmente, sino a algunas que le gustaría ayudar a impulsar.

“Mira, me gusta mucho una banda que se llama Margarita Siempre Viva, de Medellín. También he estado muy pendiente de Antonia Jones, que es una chica también de Medellín que canta increíble. A algunos los he visto un par de veces en conciertos y su música me encanta, lo que hacen me parece muy original”, admitió.

Pero no solo se daría la oportunidad de tocar con talento paisa, sino que ha considerado opciones en otras partes. “Está Nicolás y los fumadores, de acá de Bogotá, que me parece una banda muy chévere también, o La banda del bisonte, que es otra banda de rock de Antioquia. A Monsieur Periné los he visto en vivo y me gusta lo que hacen. Hay una joven llamada Melissa Asprilla, que tiene un flow muy bacano”, agregó.

“Hay mucha gente con la que quisiera hacer cosas así, ese sentimiento increíble. Además con los chicos de Morat que han sido la mejor compañía posible”, sentenció el solista masculino con más Latin Grammy de la historia.

Ya dejando de lado el tema de su proyección como artista o su actualidad, Infobae Colombia le preguntó por un tema en el que ha sido intenso y es el de la salud mental. No es solo padecer de depresión lo que lo ha hecho un conocedor, sino que desde el peso de la fama ha sabido lo que es lidiar con ella.

En sus palabras, le habló a las generaciones que emergen y hasta ahora aprenden a mantenerse en pie a pesar de las adversidades que pueda tener frente al hecho de pensar o considerar la necesitar de tener un apoyo psicológico en tiempos difíciles.

“Ha sido un proceso, digamos largo y, obviamente, a veces tortuoso también, porque no... no es fácil lo que yo siento ahora y no se puede comparar con respecto a, por ejemplo, cuando yo tenía 17 o 18 años”, detalló inicialmente.

Acto seguido, Juanes explicó que “hoy en día hablar de la salud mental es totalmente normal y es cada vez más abierto hacia la gente. En esa época, pues literal si hablabas de eso, estabas loco o enfermo. ¿Necesitas un psicólogo? ¿Qué te pasa? O sea, era como mal visto y yo creo que lo más importante hoy en día es prestarle atención”.

Para el intérprete de La camisa negra uno de los focos de la problemática tiene que ver con las redes sociales.

Juanes tendrá concierto en Colombia y antes también habló de salud mental - crédito Valeria Mazza Starlite

“Sé que las redes sociales son esenciales para todos, pero también creo que son muy delicadas, hay que tener mucho cuidado con eso, porque ahí es donde está también gran parte de la ansiedad que todos los artistas a veces cargamos, ¿no? Porque esa cantidad de estimulación o información al cerebro, es compleja. De alguna forma te lleva a un estado de ansiedad y es importante hablarlo con los amigos o con la familia, incluso poder como mirarte hacia adentro, escucharte y entender también que somos humanos”, expuso.

Juanes cerró esa parte de su intervención diciendo que “es justamente por seres humanos que también sufrimos de eso y que no tienen ningún problema, es parte de la vida”.

Ya en cuanto a las ciudades en las que no estará en su Juan Es Tour, mencionó que “sueño con ir a Barranquilla y a Cartagena, a todas las ciudades que faltan, ojalá que en el futuro se pueda dar la verdad que me encantaría”.