Los líos diplomáticos de Gustavo Petro en el 2023

Su mayor desacuerdo ha sido sobre política carcelaria - crédito Infobae Colombia

En su discurso de posesión, hace poco más de un año, el presidente Gustavo Petro prometió en materia internacional ajustarse a los acuerdos climáticos más ambiciosos, darle la espalda a los países que dirijan incursiones en territoritos enemigos y buscar mayores alianzas con África, el mundo árabe y sobre todo América Latina.

Sin embargo —o al menos en su diatriba— parece dejar por fuera de la idea de un bloque latinoamericano a países, como El Salvador, Nicaragua y Argentina, con cada cruce de palabras al que da pie en redes sociales.

En un pronunciamiento realizado a mediados de octubre del 2023 en su cuenta de X (antes Twitter), Petro explicó que, a diferencia de otros gobiernos, el suyo busca implementar una política exterior desligada de las opiniones estadounidenses sobre eventos de interés global, y planteó seis pilares, siendo el último el que más preocupa a los sectores de oposición:

1. Luchar multilateralmente por superar la crisis climática.

2. Superar el marco estrecho de la convención de Viena para tratar el problema de las drogas

3. Abrir el país a toda investigación judicial nacional o internacional sobre violación de derechos humanos en Colombia

4. Basar la política exterior siempre y en todo lugar en el derecho internacional.

5. Garantizar la independencia nacional.

6. Aplicar la norma constitucional que hace al presidente, como jefe de estado, el máximo responsable de la política internacional de Colombia.

En ese orden de ideas, Petro es responsable por las tensiones diplomáticas con Israel, Argentina, Nicaragua, El Salvador y Perú.

Petro vs. Daniel Ortega

A las tensiones entre ambos países por su fronteras marítimas se suman las discusiones entre ambos mandatarios - crédito Infobae

Como si no existiera suficiente tensión entre ambos países por la extensión de sus fronteras marítimas, que, en 2001, los llevó a reunirse por primera vez en la Corte Internacional de Justicia; en septiembre del 2023, Petro comparó el régimen de Daniel Ortega con el del dictador chileno Augusto Pinochet.

“Toda mi solidaridad para Gioconda Belli, poeta de la resistencia nicaragüense contra Somoza, ahora perseguida por Ortega. !Qué paradoja! aquí, en Chile, recorro casas de poetas chilenos a quienes la dictadura allanaba sus casas y asesinaba y Ortega hace lo mismo que Pinochet”, comentó en su cuenta de X sobre el desalojo a la también novelista.

Y Ortega no dudó en contestarle, en medio de su discurso por el 44 aniversario de la Policía nicaragüense, que sus opiniones eran las de un “agente del imperio yanqui” y lo hacen “traicionarse así mismo y traicionar a los que dieron la vida cuando estaba” en el M-19.

Petro vs. Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia

Las relaciones entre ambas naciones estuvieron a punta de romperse - crédito Jesus Aviles/Infobae

A pesar de haber terminado sus “encontronazos” con una reunión en la que participó el canciller Álvaro Leyva y se habló sobre “conseguir una conferencia internacional de paz que abra el camino para dos estados independientes y libres”, Petro estuvo enfrascado en un rifirrafe con el embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, durante al menos 12 días.

Las relaciones entre ambos países estuvieron en la cuerda floja, luego de que Petro advirtiera en X que no le temblaría la mano para cortarlas si Israel continuaba realizando declaraciones en tono de burla sobre su teoría de que el grupo terrorista Hamas fue un invento del del servicio de inteligencia Israelí (Mosad):

“Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos. No apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia”, precisó, luego de que Dagan respondiera respondiera a su publicación con tono sarcástico: “Es cierto señor presidente Gustavo Petro como usted escribió en este trino, efectivamente Hamas es un invento de la Mossad. Me gustaría compartir con usted información adicional de nuestros servicios de inteligencia que son unos de los mejores del mundo: Los Sabios de Sion fundaron el Clan del Golfo. Todavía hay Judíos, con nariz grande y aguileña, que mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia”.

Petro vs. Nayib Bukele

Las discusiones, sin embargo, con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, alcanzaron un tono aún más burlesco —por no decir irrespetuoso— luego del escandalo por la supuesta entrada de dineros del narcotráfico a la campaña de Petro, a través de su hijo Nicolás.

Bukele posteó: “No entiendo su obsesión con El Salvador ¿No es su hijo el que hace pactos bajo la mesa y además por dinero? ¿Todo bien en casa?”, luego de que Gustavo Petro cuestionara, en repetidas ocasiones la política carcelaria de su Gobierno.

Su disputa, de hecho, inició cuando el presidente colombiano habló sobre supuestos campos de concentración en la nación centroamericana. Y es que, mientras Bukele construye megacárceles en su país, Petro se niega a utilizarlas en territorio nacional, como ocurrió con el centro de reclusión de Campo Verde (Bogotá), que podría albergar a 200 menores con historial criminal.

Su último desacuerdo fue por cuenta de los resultados electorales en Argentina, que Petro asumió con amargura y Bukele celebró, por el triunfo de la derecha y la desdicha del presidente: “Ahora dilo sin llorar”, le sugirió, tras su análisis de las presidenciales.

Petro vs. Javier Milei

El presidente llegó a comparar al entonces candidato con Adolf Hitler - crédito Jesús AvilesI/Infobae

A diferencia de Bukele, que utilizó 4 palabras en su último zarpazo, a Petro le bastaron 3 para iniciar una discusión, aún vigente, con el nuevo presidente de la Argentina Javier Milei. Luego de que el representante del partido La Libertad Avanza tildara de “basura” y “excremento humano” a los socialistas, Petro, ni corto ni perezoso, le respondió: “Eso decía Hitler”.

Como era de esperarse, el también comentarista respondió a sus acusaciones y, desde entonces, han mantenido una relación tensa que, incluso, llevó a Petro a enviar al canciller Álvaro Leyva a la posesión de Milei (10 de diciembre), con tal de no verlo en persona.

Tras conocerse el triunfo del llamado ‘liberalismo’, Petro, al igual que otros presidentes de la región, felicitó al mandatario, aunque, no dio puntada sin hilo y puso en duda el éxito de su proyecto político: “Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad”.

Petro vs. Dina Boluarte

Desde la destitución de Castillo, Petro se ha mostrado en desacuerdo con las acciones del Congreso contra "un presidente electo por voto popular" -crédito Jesus Aviles

El presidente se ha caracterizado por defenderse a capa y espada, al igual que a los suyos. Este es el caso del expresidente del Perú Pedro Castillo, quien, tras una tercera moción de vacancia e intentar disolver el Congreso fue destituido y llevado a prisión preventiva.

Petro lamentó el desenlace del que, expertos en política internacional, llamaron un intento de Golpe de Estado y no tardó en cruzar palabra con Dina Boluarte, quien llegó a ocupar el cargo de presidente y, de manera tajante, le respondió:

“Yo desde acá le digo al señor Petro que se dedique a gobernar Colombia, que también sus calles se están llenando de protestas, y que nos deje a nosotros los peruanos resolver los nuestros”.