Andrea Petro respondió cómo enfrenta los ataques de los ‘haters’ en contra de su familia

Sin lugar a duda, 2023 fue un escenario político bastante movido para la familia de Gustavo Petro, debido a los constantes ataques de los que han sido víctima en redes sociales. Una de las más grandes defensoras del jefe de Estado es su hija mayor, Andrea Petro, que a través de sus publicaciones en X (antes Twitter) e Instagram, responde con contundentes mensajes.

Los ataques fueron en aumento debido a las polémicas decisiones del mandatario colombiano, como la aprobación en la Cámara de Representantes de la controvertida reforma a la salud o el escándalo de Nicolás Petro. Esto último, derivó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes decidiera abrir una investigación formal contra el presidente Gustavo Petro a raíz de las declaraciones de su hijo.

En una reciente dinámica en redes sociales, la hija mayor del jefe de Estado resolvió algunas inquietudes de sus seguidores, quienes quisieron conocer cómo enfrenta la presión de las personas, que en ocasiones pasan a la grosería en su contra y su familia. De acuerdo con la respuesta de Andrea Petro, recibió un consejo de su hermana Sofía, que consistía en no leer los comentarios en X (antes Twitter), pues solo el 2% de la población lo usa.

“No se leen los comentarios, no se presta atención […] No miramos (los comentarios) a veces da rabia, ofende, pero para qué darles gusto”, indicó inicialmente la mayor de los hermanos Petro.

Agregó que hay días en los que amanece “con ganas de pelear” y responde a los ataques que recibe, pero también indicó que “siempre lo hago con humor, siempre me da risa, no me tomo las cosas tan en serio y cuando son amenazas se hace la denuncia respectiva”.

Su respuesta generó cientos de comentarios de rechazo a las actuaciones de su padre en la Presidencia de la República, por ejemplo, uno de los usuarios de redes dijo: “Ustedes son expertos en eso, en amenazar e incendiar, el peso de ser guerrillero no se les quita, gas”. Mientras tanto, otros salieron en su defensa: “A falta de comentarios nutridos, qué mejor que meterse con el físico de una persona, normal en los uribestias”.

Así respondió una ‘fake news’ en su contra

Nicolás Petro deberá rendir testimonio en medio de la investigación preliminar contra su padre, en la diligencia que está programada para el martes 30 de enero de 2024, según información revelada por W Radio. En esta audiencia, se espera que el exdiputado del Atlántico explique la información que posee sobre la presunta financiación irregular de la campaña electoral que llevó a su padre a la presidencia.

Una cuenta de X (Twitter) identificada como Joven CD Santander, replicó una información de una presunta afirmación en contra de Andrea Petro, que generó revuelo. La fake news mostraba una fotografía de la hija mayor de Gustavo Petro que insinuaba que ella había realizado una amenaza relacionada con la investigación de su hermano Nicolás Petro.

Ante esta situación, Andrea Petro recurrió a la misma plataforma social para desmentir categóricamente la acusación y expresar su punto de vista al respecto.