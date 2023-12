La imperdible y graciosa opinión de J Balvin sobre uno de los grupos de electrónica más famoso del mundo

El cantante colombiano dio una curiosa opinión sobre una agrupación de música electrónica - crédito @jbalvin/Instagram - @swedishhousemafia/Instagram

J Balvin no se detiene y, tras su merecido descanso, se le ha visto muy activo tanto en el estudio de grabación como en eventos, promocionando algunas marcas y realizando conciertos. El sábado 16 de diciembre, tuvo la oportunidad de presentarse en Arabia Saudita y allí, además de ofrecer un espectáculo impresionante para sus fanáticos, tuvo el privilegio de encontrarse con una de las agrupaciones más importantes e influyentes de música electrónica de la historia, la Swedish House Mafia.

Te puede interesar: A J Balvin se le quemó la arepa del desayuno por culpa de su nueva canción, “Amigos”: esto fue lo que pasó

El cantante colombiano compartió con sus seguidores cómo ha vivido las horas previas a su presentación en Riad, la capital de Arabia Saudita. A través de algunas historias en Instagram, J Balvin dio un vistazo de su visita al Medio Oriente, el hotel, el recibimiento que ha tenido y hasta el emocionante traslado en helicóptero hasta el festival de música, Soundstorm 23, en el que se presentó.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: J Balvin lanzó indirecta a Bad Bunny al publicar fotos con “sus amigos”: el boricua no apareció

Uno de los momentos más llamativos ocurrió precisamente cuando J Balvin llegó al festival, ya que en ese momento, la Swedish House Mafia estaba llevando a cabo su actuación en el escenario principal. Esta agrupación, compuesta por Steve Angello, Axwell y Sebastian Ingrosso, es reconocida como una de las más importantes en la escena de la música electrónica de las últimas décadas.

El cantante colombiano no dudó en reconocer a la agrupación y además de admitir que le gustaría conocerlos, destacó la relevancia que tiene en la música. Con su característico estilo, José, mencionó: “conocerlos güevón, Swedish House Mafia, perro. Uy, son muy azarosos esas gonorreas güevón”.

El cantante paisa se presentó en Arabia Saudita y allí tuvo la oportunidad de cruzarse con la Swedish House Mafia - crédito @jbalvin/Instagram

Incluso en la publicación que J Balvin realizó en sus redes sociales, además de mencionar a la agrupación, los acompañó con algunos emojis de cabra (goat en inglés), que significa “Greatest of all time” (El mejor de todos los tiempos). El video también fue compartido en las redes sociales oficiales de la Swedish House Mafia y, hasta el momento, no se sabe si finalmente el paisa pudo conocerlos en persona.

Te puede interesar: Cultura Profética reveló el artista colombiano con el que tiene pendiente una colaboración

En su paso por Arabia Saudita, J Balvin destacó el enorme logró que fue poder llevar su música y su estilo al Medio Oriente, algo que no es fácil de lograr. El paisa resaltó en una publicación en sus redes sociales: “Empezamos cantando en Medellín-Castilla y hoy en Arabia Saudita, que bueno es vivir el proceso”.

Jose también compartió con sus más de 51 millones de seguidores en Instagram un “chiste navideño” de Dj. Pope mientras se desplazaban en helicóptero hasta el festival de música. En el clip Balvin le pregunta: “¿Pope, pa’ dónde vamos?” y este le respondió: “Pa’ Yarumal y después vamos a parar a comer pan de queso en Santa Rosa”. El cantante colombiano agregó: “Y nos bajamos en Riad, en Arabia Saudita”.

Jose también compartió con sus más de 51 millones de seguidores en Instagram un “chiste navideño” de Dj. Pope - crédito @jbalvin/Instagram

J Balvin fue uno de los grandes artistas que hizo parte del line up del Soundstorm Music Festival. Durante tres días varios de los más reconocidos artistas musicales se presentaron en Arabia Saudita como Tiësto, Dj Snake, Oliver Heldens, Alesso, Black Eyed Peas, Travis Scott, Calvin Harris, Metallica, Axwell, Timbaland, Will Smith & Jazzy Jeff, Wis Khalifa, Chris Brown, Martin Garrix, Afrojack, R3hab, Steve Aoki, 50 Cent, David Guetta, entre muchos otros.

Por ahora el cantante colombiano sigue realizando promoción de su más reciente sencillo, Amigos, el cual ya cuenta con más de 3.5 millones de visualizaciones en YouTube y es considerada, por muchos de sus fanáticos, como la “mejor canción” que ha lanzado el paisa en los últimos años. Este tema musical es el primero del próximo álbum, que aún sigue sin una fecha oficial de publicación, y de que no se conocen muchos detalles hasta la fecha.