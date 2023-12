Delegación del ELN dio la “razón” a Gustavo Petro sobre su condición para un cese el fuego, pero le hizo fuerte reclamo: qué dijo

La delegación del ELN le contestó al presidente Gustavo Petro luego de que asegurara que el cese al fuego no es una prioridad en su Gobierno, si no se desmantelan las economías ilícitas - crédito Infobae

El presidente Gustavo Petro, el 15 de diciembre, advirtió que el cese al fuego con los grupos armados con los que está buscando una salida negociada al conflicto no es una prioridad en su Gobierno si este no está precedido por un acuerdo para desmantelar las economías ilícitas que los financian. Estas declaraciones no cayeron bien en la delegación negociadora del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que actualmente está en México en el quinto ciclo de diálogos.

En la red social X, la delegación del ELN le contestó al presidente dedicándole dos publicaciones. En la primera, repararon que parece que Petro “tampoco ve prioritario el desmonte del paramilitarismo, ni frenar el genocidio a los liderazgos sociales”. En la segunda, señalaron que la “principal economía ilegal en Colombia es la corrupción política, de la cual el actual Gobierno no ha sido el del Cambio”.

La delegación del ELN le contestó al presidente Petro

Con ironía le dijeron al presidente que están de acuerdo en que no tiene sentido el cese al fuego, sobre todo si el Gobierno no se compromete a combatir el paramilitarismo.

“No tiene sentido un Cese el Fuego si el gobierno no ordena medidas eficaces para combatir todas las formas de paramilitarismo que afecta a las comunidades y sus organizaciones en todo el territorio nacional”.

¿Qué fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro?

Durante la ceremonia de ascensos de Generales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, el presidente advirtió que los diálogos no pueden dejar solo como resultado parar las acciones armadas entre el Estado y los grupos armados ilegales - crédito Presidencia de la República

El presidente Petro, durante la ceremonia de ascensos de generales de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, habló de los diálogos de paz que su Gobierno adelanta con los distintos grupos armados que delinquen en el país y el cese al fuego, diciendo que este último no es una prioridad, toda vez que no haya una discusión sobre cómo desmantelar las economías ilícitas que los financian.

“Donde rige de alguna manera y de manera parcial con algunos grupos un cese al fuego, tengo que decirles que el Gobierno nacional no ve prioritario el cese al fuego si no está precedido de una discusión sobre los planes de destrucción y reemplazo de las economías ilícitas, que son la cocaína, indudablemente, quizás la principal y la más poderosa; el oro; la extorsión y el secuestro, entre varias”.

También advirtió que el único resultado de los diálogos de paz no puede ser solo el cese al fuego, pues esto solo implica un parón en las acciones ofensivas entre el Estado y los grupos armados ilegales:

“Estas son las fundamentales, por tanto, en las conversaciones del Gobierno con estos grupos no nos emociona que lo único que se logre sea un cese al fuego, porque el cese al fuego no es más que detener, el Estado por una parte, el grupo armado por la otra, las acciones ofensivas entre ambos”.

Además, dijo que lo que le preocupa al Gobierno “no es si se ataca al Estado o no, sino si se ataca a la sociedad”, ya que la prioridad es garantizar que el pueblo colombiano quede indefenso y a merced de las presiones y crímenes de los grupos armados ilegales.

“No por lograr que no se ataque al Estado en un cese al fuego, entonces vamos a condenar a que la sociedad quede indefensa, extiendo los delitos sobre ella”.

“Así no se construye un proceso de paz”: Petro condiciona el cese al fuego

El presidente también le puso una condición al cese al fuego que ha pactado tanto con el ELN como con el Estado Mayor Central: se debe llegar a un acuerdo para el reemplazo de las economías ilícitas, pues advirtió que “así no se construye un proceso de paz”: