Sara Uribe habló de lo que aprendió en sus relaciones pasadas: “No me conformo con poco”

La presentadora Sara Uribe habló de sus relaciones pasadas y sus sentimientos actuales - crédito @sara_uribe/ Instagram

La presentadora y modelo colombiana Sara Uribe hizo una emotiva reflexión personal a través de su cuenta de Instagram sobre sus experiencias pasadas en el amor y cómo la ha marcado en su vida, llevándola a entender la importancia del amor propio.

“Soy una intensa. Orgullosamente intensa, porque el amor es así. El amor es fuerte, intenso, emocional. Y no me avergüenza. Yo no quiero menos y estoy lista para amar 🩷Comparte este mensaje con ese (a) intens@ dispuesto a amar 🤍#ASolasConSara”, escribió la modelo conocida por su trabajo en los medios televisivos.

Además del escrito, Uribe compartió un video en el que explicó cómo, pese a las heridas pasadas, sigue dispuesta a abrir su corazón, buscando siempre una relación en la que se sienta feliz, tranquila y que su “intensidad” sea correspondida, pero manifestó que esto lo aprendió después de que una expareja la catalogara como “toxica”.

La modelo colombiana envió un mensaje de reflexión a sus seguidores acerca de su pasado y la mujer que se ha convertido - crédito Sara Uribe/ Instagram

“Alguna vez alguien que me encantaba me dijo que mi toxicidad no estaba bien. Por muchos días yo me sentía como toda triste y esos días se me hacían eternos al esperar esa llamada o ese mensaje de que me contestara un “hola” o “feliz noche”. Yo llegué a acoplarme a todos sus tiempos, pero yo me seguía preguntando continuamente qué había hecho mal con esa persona”, reveló la presentadora.

La madre de Jacobo reveló que esa persona se alejó de ella, mientras que la modelo continuaba preocupada por él y quería seguir en una relación con ese hombre : “Yo soñaban con conocer el mundo con él (...) lo estaba imaginando e idealizando. Yo para qué les miento, mis relaciones pasadas me han dejado demasiado marcada, hay traumas de abandono, hay traumas de respeto, de falta de lealtad y saben qué, sin embargo, Sara Uribe sigue abriendo su corazón y está dispuesta al amor”, confesó.

La presentadora paisa habló sobre todos los aspectos de su vida que le han permito tener amor propio- crédito @sara_uribe/Instagram

La empresaria conocida por sus relaciones polémicas como con el futbolista colombiano Freddy Guarín, Jhoan Álvarez, Daniel Calderón, y el supuesto amorío con el hijo de Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, declaró que en la actualidad conoce su valor como mujer.

“Es que soy intensa porque estoy llena de cosas para ofrecer. Yo estaba imparable y ese alguien no estaba buscando una intensa como yo y dudo que me encuentre ahora en ese mismo lugar, porque yo creo que lo intensa que soy no me conformo con poco ni tampoco me quedo sentado esperando. Cuando abro mis brazos sin límites, cuando sueño todo, créeme todo se me cumple y ahora entiendo por qué no estuvieras preparado para mi ritmo, no es tu culpa, no fue tu culpa, vuela y comete el mundo brilla conquista todos tus deseos, porque esta tóxica no acepta menos de lo que da porque sabes qué, porque mi corazón es bondadoso, mi amor, es lealtad y mi entrega es incondicional”, reflexionó la influencer.

La modelo colombiana confesó que si pudiera regresar el tiempo pensaría mejor sus decisiones en referencia a sus pasadas relaciones - crédito @sara_uribe/Instagram

La personalidad vibrante y la determinación de Uribe en no conformarse con menos se reflejan en su vida cotidiana. Cuando describe su propia manera de vivir los momentos, utiliza expresiones como “cuando río, río a carcajadas” y “cuando bailo, bailo hasta el amanecer”, dando a entender que su aproximación a la vida es con la misma intensidad que busca en una relación.

En un pasada entrevista para el programa de YouTube La sala de Laura Acuña, Uribe manifestó que si pudiera regresar el tiempo pensaría mejor la escogencia de sus pasados amores: “Si me dijeran en este momento... quisieras devolver el tiempo para no haber hecho algo, de pronto te digo: Sí, claro. En este momento a mis 32 años... ojalá hubiera tenido otras bases, otro acompañamiento de las personas más cercanas, hubiera escuchado más a Dios... hubiera dicho ‘No’ porque no va a ser bonito, va a ser muy traumático y el amor no tiene por qué ser traumático. El amor no tiene que vivirse de esa manera. Yo hubiera dicho ‘No’, pero tenía que pasar. Me forjó, me formó, me dio carácter, me inspiró muchísimo para ser la persona fuerte que soy ahora... porque soy capaz de decir ‘No’”.