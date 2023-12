Esta vez no hubo “Fuera Petro”: en el distrito de Aguablanca en Cali corearon al Presidente en su llegada

Los habitantes del distrito de Aguablanca corearon el nombre del presidente Petro - crédito María Paula Fonseca / X

Entre noviembre y diciembre se hizo popular que en algunos estadios del país y eventos de asistencia masiva de personas corearan: “Fuera Petro”, en rechazo a la gestión del presidente; sin embargo, en contraste algunas personas lo ovacionan a su llegada, como pasó en el distrito de Aguablanca de Cali, en donde el mandatario asistió para inaugurar un sendero turístico y cultural.

Te puede interesar: Alejandro Éder aseguró que Cali está en cuidados intensivos y Jorge Iván Ospina le respondió: “Me he cansado del matoneo infundado”

Con la arenga: “Petro, Petro, Petro” fue recibido el presidente por los habitantes de la comuna 14 de Cali, que se mostraron complacidos con la presencia del jefe de Estado y del nuevo espacio social, recreativo y cultural.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Alejandro Char lanzó polémica declaración sobre el presidente Gustavo Petro: “Compartimos muchos de los proyectos fundamentales”

Tras la inauguración el jefe de Estado dijo: “Inauguro con el alcalde de Cali el Bulevar del Oriente, un hermoso espacio público de un kilometro de longitud para los habitantes de Aguablanca y los barrios populares del oriente caleño. Inicia el Instituto universitario de las culturas y las artes populares autorizado por el ministerio de educación”.

A su llegada al distrito de Aguablanca el presidente Gustavo Petro fue ovacionado - crédito Presidencia

La obra tiene un kilómetro de recorrido en el que hay diversos monumentos que representan los elementos de la idiosincrasia caleña y vallecaucana como la salsa, el grupo Niche, animales típicos y demás.

Te puede interesar: Ingrid Betancourt asegura que Petro debe ser destituido por delitos relacionados con narcodineros

El presidente Gustavo Petro catalogó el Bulevar del Oriente como una construcción que permite la democratización del espacio Público en los barrios populares de Cali para que sus habitantes respiren, se alejen de las realidades adversas que viven.

“Es una construcción democrática, el espacio público es de todas y de todos. Ubicado en un área de barrios populares, entonces este espacio público es un espacio del pueblo para recrearse, quizá para respirar de los problemas, quizá para construir arte, quizá para analizar y debatir de la política y del poder”, aseveró el jefe de Estado.

Gustavo Petro también se refirió al estallido social de 2021, cuando los sectores populares de Cali se volcaron a las calles por inconformidades con el Gobierno de Iván Duque y se enfrentaron con las autoridades.

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Cali Jorge Iván Ospina (derecha) inauguraron un sendero turístico en el Distrito de Aguablanca - crédito Alcaldía de Cali

“Tenemos que cambiar esa historia. La respuesta al estallido social a justa protesta de la juventud pidiendo vida, pidiendo libertad, pidiendo oportunidad, tiene que ser obras, espacios, creación de poder popular en Cali”, puntualizó Petro.

El jefe de Estado aprovechó el espacio para promocionar las reformas de su Gobierno y alegó que son la respuesta muchas de las peticiones y del clamor popular que se reflejó en el estallido social.

Petro habló de las reformas a la salud, al trabajo y la pensional para que, según él, no se vean “viejos y viejas” en la calle vendiendo bon ice o para que las enfermeras tengan un salario digno y que el sistema de salud de Colombia cuide la vida de las personas.

“Nuestros viejos y nuestras viejas tienen derecho a pensionarse, porque trabajaron toda su vida. No es un negocio la pensión, es un derecho. Igual que, como decimos en la salud, no es un negocio, es un derecho. Tal como decimos en la educación, la educación no es un negocio”, indicó el mandatario.

Gustavo Petro inauguró y recorrió parte de la obra en el distrito de Aguablanca - crédito Presidencia

Gustavo Petro culminó su alocución expresando que él era el presidente del pueblo porque sus electores eran de sectores populares y que su objetivo era hacer con su Gobierno que el pueblo fuera el eje central del país, que fueran los dueños de su futuro y que el Estado les brinde las oportunidades necesarias para hacerlo realidad.

Tras finalizar su discurso, el presidente Gustavo Petro, el alcalde de Cali Jorge Iván y demás integrantes del Gobierno nacional y local que participaron en la inauguración hicieron un breve recorrido por la obra, adornada con luces navideñas por la época decembrina.