Cerca de 200 personas quisieron evitar fotomultas y habrían sido estafadas: esto es lo que se sabe

Cerca de 200 personas han denunciado que fueron estafados por Juzto.co - crédito Colprensa/Juzto.co

La fotomultas se han vuelto un dolor de cabeza para los colombianos, al que hay que sumarle que abogados inescrupulosos estarían estafando con la promesa de tumbar las sanciones.

Te puede interesar: Hugo Ospina convocó a manifestación de taxistas en plena ciclovía nocturna: “Nos mamamos, alcaldesa”

Según una denuncia ventilada en Sigue la W de W Radio, la empresa Juzto.com habría estado a cerca de 200 personas que contrataron sus servicios para buscar una solución jurídica a las fotomultas.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Falso abogado le quitó $27 millones a tres ancianos y una mujer analfabeta: prometió agilizar trámites en la Unidad de Víctimas

La compañía ofrecía varios productos, con diferentes precios, para que las personas interesadas se libraran de una vez por todas de estos comparendos. En uno de esos paquetes de servicios aseguraban que, en caso de perder el proceso para tumbar la fotomulta, se devolvería el dinero.

Infortunadamente, para los denunciantes, todo parece indicar que la empresa se disolvió, cerró sus oficinas, dejó de contestar correos y atender las solicitudes de los reclamantes.

Te puede interesar: Así puede cuidar su seguridad en vacaciones: evite los hurtos, estafas y extorsiones en la temporada de Navidad

Entre los paquetes que ofrecía Juzto.co, el más barato ($109.000) solo contemplaba la impugnación de la fotomulta; el siguiente, que costaba $139.000, además de la impugnación, tenía una “garantía de devolución” del 100% del valor del paquete en caso de no ganar el proceso para tumbar la sanción.

El tercer paquete, que era el más atractivo, costaba $169.000. “Impugnación a la fija”, así lo llamó la compañía, pues no ofrecía no solo la impugnación de la fotomulta, sino que garantizaba que, en caso de no tener éxito, la empresa asumiría todo el valor de la sanción, incluidos los intereses.

El último paquete contemplaba un pago inicial de $50.000, quedando un saldo de $185.000 si se lograba impugnar la fotomulta.

¿Qué dicen las víctimas?

En diálogo con Sigue la W, una de las víctimas de Juzto.co contó su experiencia con la empresa y cómo dejaron de contestarles correos y advirtió que nunca hubo una comunicación telefónica ni contacto directo con ningún abogado de la empresa.

Jeiner Alberto Mejía, una de las víctimas, dijo que en 2020 contrató los servicios de la compañía y que le fue muy bien, por lo que en octubre de 2022, cuando le impusieron una nueva fotomulta volvió a contratar a la empresa, pero que esta vez se quedó viendo un chispero, pues la última comunicación que tuvo fue en abril de 2023.

Mejía contó que en su proceso de 2020, el servicio de Juzto.co,“funcionó”, aunque tardaron entre siete y ocho meses para darle solución a su caso, cosa que le habían advertido a la hora de contratar a la empresa.

“El año pasado, tuve un nuevo fotocomparendo y como ya había tenido una experiencia en la que me fue bien con ellos, pues nuevamente contraté sus servicios”

También aseguró que nunca tuvo un contacto personal con alguien de la empresa, pues “todo es automatizado, el problema es que cuando uno no está satisfecho con esas respuestas impersonales y quiere contactar directamente un abogado que le dé información personalizada y eso no es posible”.

“Estuve tratando de contactarlos en octubre de este año, porque necesitaba vender mi carro, y con un comparendo en el SIMIT no podía hacer la venta. Por mi afán de recibir una respuesta de ellos, los contacté por redes, por Facebook, por Instagram, incluso me atreví a escribirle directamente al CEO de esta empresa por Linkedin, pero tampoco recibí respuesta y tuve que pagar el comparendo con intereses, que más o menos fueron $500.000, más lo que ya le había pagado a ellos, fueron un poco más de $600.000 que perdí”

Luego de esto dijo que le llegó un correo de la empresa diciéndole que no habían podido solucionar su caso y que hace más o menos un mes, el CEO de Juzto.co, John Morales, le escribió para saber qué había pasado, pero que no le dijo gran cosa y que, al revisar su perfil en Linkedin, aparece que Morales renunció a la compañía en noviembre de 2023.

También contó que hay un grupo en Facebook, con cerca de 200 personas, que son víctimas de la estafa de la empresa.

De acuerdo con información de Sigue la W, las oficinas de Juzto.co están cerradas, su número de contacto está fuera de servicio. Al revisar la página aparece el siguiente mensaje:

“Lamentamos informar que Disrupción al Derecho S. A. S. (Juzto.co) está en proceso de cierre de operaciones y por esa razón no están recibiendo nuevos casos”