Los aficionados del Tiburón celebraron la décima estrella de su equipo - crédito @amilkar191/X

En mayo de 2014, Junior de Barranquilla llegó a la final del rentado local ante Atlético Nacional, que derrotó en el Atanasio Girardot desde la tanda de los penales al cuadro Tiburón, que al igual que Independiente Medellín estuvo a tan solo minutos de coronarse campeón.

En el juego de ida, los Rojiblancos se habían impuesto por la mínima diferencia con un tanto de Edison Toloza. En el de vuelta, Atlético Nacional comenzó ganando muy temprano con un gol de Alexis Henríquez; sin embargo, Tolotelli volvió a poner en ventaja al Junior, que sobre el final vio como Jhon Valoy de cabeza marcó el 2-1 que forzó a la definición desde el punto blanco del penal.

En la tanda de penales, el Rey de Copas, bajo la dirección técnica de Juan Carlos Osorio, se impuso 4-2, lo que significó la estrella 14 para el conjunto Verdolaga que 10 años atrás había caído con el Tiburón por la misma vía en el Atanasio Girardot.

La falsa estrella del Junior de Barranquilla

Días después de la derrota en la final en 2014, una noticia se volvió tendencia en las redes sociales, al punto que los hinchas del Junior de Barranquilla colmaron las calles de la capital del Atlántico celebrando el título que la Dimayor les había otorgado.

Según la información, el ente rector del fútbol colombiano le quitó el título al cuadro antioqueño por supuestas “irregularidades”. Por este motivo, Junior era el campeón del fútbol colombiano, lo que generó que cientos de aficionados salieran a festejar la estrella de su equipo.

Una de las imágenes más icónicas de aquel título, fue la de dos sujetos con indumentaria del Junior de Barranquilla montados en una motocicleta. Aquella foto hasta la fecha ha sido objetivo de innumerables memes, que en su mayoría van con la frase: “Celébralo curramba”.

En 2014 cientos de aficionados festejaron un supuesto título del Junior - crédito @@BolaDeMugre/X

Los memes de “Celébralo curramba”

El falso título del Junior dio pie para la creación de cientos de memes - crédito @Juanpa_G92/X

No importa la ocasión, la foto de los hinchas del Junior festejando la estrella falsa del Tiburón sirvió para innumerables memes que nueve años después siguen vigentes.

Hinchas en celebración de estrella falsa del Junior - crédito @BolaDeMugre/X

Lo cierto es que el 26 de mayo será una fecha que jamás se olvidará, dado que los internautas no pierden la oportunidad para conmemorar el aniversario del título falso del Junior de Barranquilla.

En 2014, hinchas del Junior festejaron estrella falsa de su equipo - crédito - @golal90fc/X

La actualidad política nacional no escapó a la imagen que cambió de protagonistas dependiendo la coyuntura del momento. La senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, y el congresista Miguel Polo Polo fueron víctimas con diversos montajes.

La imagen de los hinchas del Junior sigue siendo viral nueve años después - crédito @edsuquin/X

Tras nueve años “Celébralo curramba” se actualizó

Nueve años después, dicha foto volvió a hacerse viral tras la consagración del Junior de Barranquilla, que logró su décimo título en el fútbol colombiano al imponerse a Independiente Medellín. Sin embargo, la imagen tuvo una actualización, pues sus protagonistas decidieron posar nuevamente, solo que a diferencia de 2014, esta vez si celebraron un campeonato real de su equipo.

Aficionados del conjunto Rojiblanco destejaron por fin la décima estrella del Junior - crédito @amilkar191/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, ya que como la primera imagen que dio tanto de que hablar, esta causó gracia entre los usuarios.

Reacciones

“Aparecieron los manes del meme de la falsa estrella de Junior celebrando, ahora sí, la verdadera. Se cierra el ciclo”.

“Uds. se creen todo en las redes, ¿no? No son los mismos eh incluso ya uno falleció”.

“¡MIREN QUIÉNES VOLVIERON! Y sí… ¡CELÉBRALO CON TODA CURRAMBA!”

“Por fin lo lograron los hijos de p…”

“El fútbol no me llama la atención, pero esta foto me da mil años de vida. Ayer fueron meme, hoy son campeones”.

Protagonistas de la icónica foto del título falso de 2014, volvieron a posar - crédito @Toligato/X

Cuatro años de sequía

Bogota. 12 de Junio del 2019. En el estadio Nemesio Camacho El Campin, Pasto enfrenta al Junior, en el marco del partido Final de vuelta de la Liga Águila I-2019. En la foto: Junior celebra y levanta su noveno titulo - crédito Colprensa - Sergio Acero

La última vez que Junior de Barranquilla se consagró campeón del fútbol colombiano fue en el segundo semestre de 2019, cuando derrotó desde los 12 pasos a Deportivo Pasto en el Nemesio Camacho El Campín.

La ida se disputó en el Metropolitano con victoria para Junior, que se impuso por la mínima diferencia con un tanto de Fabián Sambueza. En la vuelta, los Volcánicos se impusieron en la capitán de la República con anotación de Ray Vanegas.

En aquella ocasión la escuadra barranquillera era dirigida por Julio Avelino Comesaña, contaba entre sus filas con futbolistas como Teófilo Gutiérrez, Víctor Cantillo, Sebastián Viera, Rafa Pérez, Michael Rangel, entre otros.