Alfredo Mondragón mandó “vainazo” a Álvaro Uribe por los aprendices del Sena: esto fue lo que dijo

Alfredo Mondragón recordó normativa que fue aprobada durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, en la que se establece un pago de sostenimiento del 75% del salario mínimo para aprendices - crédito @AlfreMondragon/X y Carlos Ortega/EFE

Aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) hicieron presencia en el Congreso de la República donde se discute la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional. Allí también estuvo el representante a la Cámara Alfredo Mondragón, que echó un “vainazo” al expresidente Álvaro Uribe Vélez por directrices que en sus años de gobierno fueron aprobados e implementados, los cuales, al parecer, han perjudicado a quienes han estudiado en el Sena.

“Hace más de 20 años yo estaba como ellos. Un aprendiz del Sena que estaba enfrentando la reforma laboral de Álvaro Uribe Vélez y a nosotros no nos permitían venir aquí, al Congreso, lo que nos recibían era con Esmad (ahora Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden), para que no pudiéramos decir lo que nos dolía”, expresó el congresista.

Pero los reclamos al exmandatario no recaen solo en la presunta inatención de los alumnos, sino también en la eliminación del carácter laboral del contrato de aprendizaje mediante el cual los estudiantes se vinculan a diferentes organizaciones y empresas para hacer sus prácticas y ganar experiencia.

De acuerdo con Mondragón, los estudiantes solo ganan un 75% de un salario mínimo mensual legal vigente y no el 100%, y sin prestaciones sociales, debido a dicha decisión. De hecho, así lo establece la Ley 789 de 2002, en la que se establece el porcentaje como apoyo de sostenimiento, no como salario, durante la fase práctica. Luego, se reduce a un 50% para la fase lectiva.

Teniendo en cuenta esto, el Gobierno nacional espera dar reversa a estas disposiciones y brindar garantías en la formación de los estudiantes. “Esperamos, con esta reforma, que le recuperemos los derechos a los aprendices y a la juventud trabajadora. Pero, además, la clase trabajadora que está esperando por fin poder reparar todos los daños que causó Álvaro Uribe Vélez en materia de haber eliminado recargos nocturnos hasta las 10:00 p. m., disminuido los recargos para dominicales, facilitado el despido sin justa causa”, precisó el representante a la Cámara.

Mondragón no fue el único que se fue contra Uribe. La congresista María Fernanda Carrascal también lo hizo, desempolvando un video en el que se escucha al exmandatario hablar mal de los trabajadores y trabajadoras del país.

“A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos”, dijo el expresidente Uribe en su momento.

En 2002, tiempo en el que el expresidente Álvaro Uribe gobernó el país, se aprobó la última reforma laboral en Colombia - crédito @MafeCarrascal/X

¿Qué dice la oposición de la reforma?

Uno de los congresistas que más ha criticado la iniciativa es el senador David Luna, que también ha utilizado sus redes sociales para dar a conocer sus reparos a la reforma a la salud. En esta ocasión, enumeró varios inconvenientes que, desde su perspectiva, y basado en cifras, tiene el cuestionado proyecto.

“NO genera empleo, NO contribuye a la formalización y NO beneficia a los colombianos que están en la informalidad. Por el contrario, expertos del Banco de la República y de EAFIT señalan que la reforma destruye entre 312 mil y 697 mil empleos”, escribió en X (antes Twitter).

David Luna enlistó los "peros" que tiene sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional - crédito @lunadavid/X

Añadió que no está de acuerdo con el hecho de que las huelgas puedan declararse con solo un 8,7% de los empleados de una empresa que decidan manifestarse, además de que la reforma incluye que su tiempo de protesta puede ser indefinido. “¿Se imaginan un paro de conductores de ambulancias bajo la nueva reforma? ¿Se imaginan paros prolongados en salud, transporte, telefonía y acueductos?”, añadió el senador en la red social.