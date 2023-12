Legalización de la marihuana: “Lo único que no es legal en Colombia es vender”

El cofundador de 'Échele cabeza, cuando se da en la cabeza' analizó el hundimiento del proyecto de regulación del uso adulto y comercialización del cannabis en Colombia - crédito @conspirandoando/X/Mariano Vimos/Colprensa

En Colombia es legal tener, cultivar para el autoconsumo y consumir marihuana. Lo único que está prohibido, a la luz de la legislación, es la comercialización del cannabis. Esto era lo que quería cambiar el proyecto de ley de regulación del uso adulto y la comercialización de la marihuana que se hundió el 12 de diciembre de 2023 en la plenaria del Senado, en donde se realizaba el cuarto debate, de ocho, que se requieren para modificar la Constitución de 1991.

El prolegómeno del archivo del proyecto, que fue votado positivamente por 45 senadores, comenzó el 9 de diciembre, cuando se hizo público el Decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023, que derogaba el Decreto 1844 de 2018, que le daba facultades a la Policía Nacional para imponer multas e incautar sustancias por debajo de la dosis personal que define la Ley 30 de 1986.

Al conocerse la publicación del nuevo decreto, los partidos de oposición al Gobierno de Gustavo Petro y varios sectores de la sociedad pusieron el grito en el cielo, rechazaron la medida y denunciaron que con esto se estaba legalizando, de facto, la venta de drogas en el país. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, horas después de que la noticia se adueñó de los titulares de los medios y concentró la discusión, salió a explicar los alcances del decreto y a desmentir algunas afirmaciones.

“El decreto no elimina la prohibición de comercio, ni de tráfico, de microtráfico, ni ningún comercio de drogas. Eso sigue severamente prohibido por la ley colombiana. No nos llamemos a engaños”, explicó el ministro Osuna en un video que publicó el presidente Gustavo Petro en X.

El ministro Néstor Osuna advirtió que, contrario a lo que dice la oposición, lo que se regula con el Decreto 2114 de 2023 es el porte de la dosis mínima y no la venta libre de droga en el país - crédito @petrogustavo/X

Senado hundió regulación del uso adulto del cannabis en Colombia

El 12 de diciembre, el proyecto de ley que busca regular el uso adulto y comercialización del cannabis en Colombia se hundió en la plenaria del Senado, luego de que se aprobara, con 45 votos a favor, la proposición de archivo. Esta proposición la radicó la senadora Karina Espinosa (Partido Liberal) justo antes de comenzar formalmente el debate.

“Lo único que no es legal en Colombia es vender”

Con 45 votos a favor, el proyecto, que estaba en cuarto debate, se hundió una vez más - crédito Colprensa

Julián Quintero es sociólogo con maestría en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología, director e investigador de la Corporación Acción Técnica Social y cofundador del proyecto Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza y una autoridad en lo que tiene ver con el consumo de drogas y su impacto y un abanderado del consumo responsable e informado de sustancias prohibidas.

Infobae Colombia, luego de que el Senado hundiera, una vez más, el proyecto que buscaba regular el uso adulto y la comercialización del cannabis en Colombia, habló con él para entender el porqué del fracaso del proyecto y qué implica que insistir en la prohibición y no buscar la regulación.

¿Qué opinión le merece que se haya hundido, nuevamente, el proyecto que regula el uso adulto y la comercialización del cannabis en Colombia? ¿Qué cree que provocó este nuevo fracaso?

Es muy desafortunado que se haya hundido de nuevo el proyecto de regulación del cannabis para uso adulto, creo que la manipulación y la tergiversación del decreto del presidente Petro, que derogaba el decreto de Duque, tuvo un impacto directo sobre este debate y desafortunadamente el mundo sigue avanzando y Colombia se va quedando. Yo, de todas maneras, creo que es también detener lo inevitable. Esto va a ocurrir tarde que temprano y en este momento los que más se benefician es el narcotráfico, es la ilegalidad, es el delito, es la corrupción, porque seguir en el escenario de la prohibición ha demostrado que no es capaz de contener los efectos negativos del tráfico y consumo de marihuana.

¿Por qué era positivo que el proyecto se aprobara? ¿Qué alcances tenía?

Básicamente, lo que estamos viendo en Colombia, lo que estamos viendo en el mundo, o lo que está demostrando la evidencia, sobre la regulación del cannabis, es que termina siendo beneficioso porque le quita las rentas a la criminalidad, en principio, por ejemplo. En varios estados de Norteamérica el comercio ilegal de cannabis es muy mínimo, 10%, 15%, 20%, y entonces esas rentas y ese dinero ha pasado al Estado y el Estado ha podido hacer inversiones sociales, inversiones en seguridad y se ha reducido la criminalidad asociada al microtráfico.

Por eso es bueno que se regule y porque la venta de cannabis queda en manos de empresas que son controladas. No queda en manos de cualquier persona que pueda venderla en una universidad, en la calle, en un barrio. Por eso es bueno, porque realmente eso es lo que protege a los niños y a las niñas del acceso al cannabis. En la ilegalidad eso no existe.

En Colombia, estamos en un escenario en el que todo es legal, menos vender. Porque en Colombia es legal sembrar para el autocultivo, en Colombia es legal portar, en Colombia es legal consumir, en Colombia es legal ya, de alguna manera, entregarle a otra persona, si hay un vínculo cercano. Lo único que no es legal en Colombia es vender. Es completar todo el derecho y completar toda la ecuación para garantizar y para se dé un tránsito. Seguiremos insistiendo, definitivamente.

Quienes votaron por archivar el proyecto decían defender a las familias, ¿qué tan beneficiosa es la prohibición para este propósito?

Es un argumento que no tiene asidero. No conocemos evidencias que puedan demostrar que la prohibición protege a las familias de las drogas. Lo que acabamos de ver con todo el decreto de Duque y lo que siempre hemos visto con la prohibición es que quienes más salen afectados son las personas menores de edad, porque hay acceso a sustancias, son las personas que consumen, porque son estigmatizadas y no son tratadas. Son personas que tienen una visión y han creído, de manera errada, que la prohibición protege familia cuando lo que ha pasado durante los últimos 50 años es que la prohibición no protege y contrario a eso hay más violencia, hay más consumo, hay más impactos negativos y eso es no proteger a la familia, ni a la comunidad, ni a las personas consumidoras.

Hay casos concretos en los que la prohibición afecta a las personas consumidoras sancionándolas, judicializándolas, persiguiéndolas y eso termina teniendo un impacto en la familia, porque termina en la estigmatización, el señalamiento y el encarcelamiento de personas rompiendo las familias y no atacando realmente el centro del problema.

¿Es útil insistir en la prohibición del uso adulto y comercialización del cannabis en Colombia?

No es útil insistir en la prohibición, es muy desafortunado que sigan insistiendo. Lo que creo es que sí hay que seguir insistiendo en que haya una regulación. Esto es detener lo inevitable y tarde que temprano va a pasar, porque, de todas maneras, ya el mercado está, ya el comercio está y en la medida que este negocio siga estando en manos de la ilegalidad, siempre va a tener impacto negativo en la sociedad, porque esos dineros terminan financiando otros sectores de la criminalidad, terminan financiando otras acciones delictivas que terminan impactando la convivencia, la seguridad y generando violencia.

El escenario que estamos esperando es que haya una regulación para que se reduzca ese impacto.