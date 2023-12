Don Jediondo sufrió percance de salud mientras viajaba con “La vuelta al mundo en 80 risas”: esto le pasó

Carolina Cruz y el humorista Don Jediondo viajaron hasta Bali, Indonesia para la grabación del programa "La vuelta al mundo en 80 risas" - crédito @carolinacruzosorio/Instagram

Inició una nueva temporada de La vuelta al mundo en 80 risas y las experiencias del reparto han causado sensación en las redes sociales. Cada viaje internacional supone un sinfín de anécdotas por contar al regresar y mucho más si se recorre el planeta en compañía de humoristas y modelos reconocidos.

Testigo de ello fue Don Jediondo, que en esta entrega estuvo al lado de Carolina Cruz en un periplo por Asia. Si bien el comediante ya había ido a ese continente acompañado de Melina Ramírez, cuando visitaron Tailandia y Camboya en programas anteriores, esta vez los destinos seleccionados fueron Bali (Indonesia) y Malasia.

Sin embargo, algunos de los planes que la producción había dispuesto para la dupla se vieron frustrados en el momento en que Pedro González (nombre de pila del integrante de Sábados felices) comenzó a sentirse mal y pidió tiempo para recuperarse.

Don Jediondo sufrió un percance de salud al filmar La vuelta al mundo en 80 risas - crédito Bravissimo/Captura de pantalla

En diálogo con Pulzo, el comediante boyacense aseguró que todo marchaba en orden cuando de repente comenzó a sentir una “mareada tremenda”. La sensación de desorientación se intensificó en su cuerpo justo antes de practicar esnórquel con la famosa presentadora.

“Anduvimos por tierra, o sea en carro, como unas tres horas; después dos horas en el mar, por supuesto cuando llegamos al sitio de las mantarrayas yo ya estaba devolviendo atenciones, llamando a Hugo (es decir, vomitando)”, expresó el popular cuentachistes al medio en cuestión.

Asimismo, dio detalles de las consecuencias de su incapacidad en ese instante. “A la una de la tarde yo no sabía quién era; pálido, ojeroso, dañado y sin ilusiones. Me vine a recuperar como a las cuatro de la tarde. Por supuesto no pude hacer la nota, le tocó asumir la responsabilidad a la señorita Carolina Cruz”, expresó. A pesar de malestar del cómico, “pudimos sacar la nota adelante, gracias a Dios”, concluyó.

Pero el también locutor no fue el único que padeció, debido a que su compañera ya había expresado hace algunos días parte de la agonía por la que había pasado. “Es la primera vez que me separaba tantos días de mis hijos, lloré, uff, pero sabía que estarían muy felices de ver el resultado del trabajo de mamá”, contó.

Sin embargo, también dejó ver la emoción que le representó hacer parte del programa. “Cuando me invitaron a ser parte de este proyecto divino de Caracol TV porque la linda Melina Ramírez no podía no dudé ni un segundo en decir: SIIIIIIIII”, añadió.

El humorista le hizo un ritual a la presentadora para soltar su ex, Lincoln Palomeque, en medio de La vuelta al mundo en 80 risas - crédito Carolina Cruz/Instagram

Aunque fue llamada de último minuto para sustituir a la que fue por varias ediciones la pareja de Don Jediondo, la vallecaucana logró tener buena relación con su acompañante. De hecho, hace algunas semanas ya él había bromeado sobre aspectos inéditos que conoció de la exreina de belleza.

Una de las características que más lo sorprendieron fue que ella siempre carga con remedios en su bolso. “La verdad es que yo creo que a ella le deben quitar el caminador antes de entrar al estudio. Ella parece una droguería andante, carga un maletín con todo tipo de medicamentos. Si a uno le duele la cabeza, ella reacciona de inmediato ofreciendo pastillas por aquí y por allá, siempre tiene medicamentos para todo tipo de malestar”, dijo en Día a día.

Acto seguido, el oriundo de Sutamarchán, Boyacá, comentó en tono de broma que Cruz se había convertido en la modelo favorita de las EPS y que debía comenzar un proyecto en formato de podcast que se llame Los consejos de la abuela. Finalmente, los dos revelaron que estarán trabajando juntos en otro proyecto del canal, el cual saldrá al aire muy pronto, pero del que aún no se tiene mayor información.