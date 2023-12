Daiky Gamboa respondió a seguidor que criticó la casa de su mamá: esto fue lo que le dijo

A pesar de las críticas por no tener estucadas las paredes, el paisa aseguró que cuando la terminen de pagar harán las remodelaciones - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Han sido varias las veces en las que Daiky Gamboa ha sido duramente criticado en redes sociales, iniciando por la cantidad de tatuajes o por ser uno de los mejores amigos de Karol G. Esto último, debido a la cercanía que tiene con la antioqueña, de quien ha obtenido algunos beneficios asistiendo a los conciertos que ofrece la Bichota en diferentes partes del mundo.

Recientemente, Gamboa fue duramente cuestionado en redes sociales por un seguidor que lanzó un comentario que desprestigió la casa de su mamá. Además, el internauta lo llamó “creído”, por lo que el creador de contenido salió rápidamente en defensa de su progenitora y explicó los motivos por los que aun la morada de su mamá “es en ladrillo”.

Daiky Gamboa, amigo de Karol G, fue acusado por un seguidor de ser "creído" y no darle una mejor casa a su mamá - crédito @rastreandofamosos/Instagram

De acuerdo con su respuesta, la finca de su madre está “en ladrillos” porque todavía no han terminado de pagar la propiedad —que aparentemente compraron con esa fachada— y no se ha podido hacer algún tipo de remodelación porque no tiene el dinero suficiente para hacerlo. Aseguró que duerme tranquilo, sabiendo que logró cumplir el sueño de comprarle una casa a su mamá.

“Es un lugar hermoso donde puede tener gallinas. Mientras tanto, usted señor, seguramente no ha tenido los huevos suficientes para hacer ni siquiera sus sueños realidad”, agregó el influenciador.

Daiky Gamboa le respondió a un seguidor que lo criticó porque la casa de su mamá todavía tiene las paredes en ladrillo - crédito @rastreandofamosos/Instagram

Respecto al señalamiento que hizo el seguidor de Daiky Gamboa sobre ser alguien “creído”, afirmó que no tiene tiempo para ese tipo de actitudes porque las personas que son así “viven muy infeliz”. Esto para el amigo de Karol G es algo que no lo trasnocha, porque prefiere llevar una vida tranquila: “Es mucho más fácil”.

Los comentarios no tardaron en aparecer, pues la respuesta de Daiky Gamboa despertó admiración de los internautas, quienes escribieron: “Más lindo, ánimo, por la mamá todo”; “el 90% de las casas son de ladrillo, hay gente que ni para ofender sirve”; “que envidia tener una casa así y poder tener gallinas”; “Dios, nunca permitas que el corazón tan bello de este hombre cambie”, entre otros.

Qué dijo Daiky Gamboa sobre su amistad con Karol G

Esta no es la primera vez en que el paisa responde a los señalamientos que hacen en su contra por la condición humilde que exhibe, pues DJ comentó en una entrevista con la reconocida presentadora venezolana y radicada en la República Dominicana que su relación con Karol G va más allá que el interés económico como afirman en redes sociales.

Sin entrar en muchos detalles, Daiky dejó contó en la entrevista digital que ella fue quien le brindó el impulso necesario para iniciar su carrera como DJ, regalándole todos sus equipos, anécdota que pocas personas conocían de la amistad de estos dos artistas paisas.

“Yo no necesito dinero, necesito apoyo y mis mejores amigos son personas que están ahí constantemente, que me apoyan con esto, con lo otro, que hacen una cosa y la atra, de hecho, siento que de eso se trata la vida”

