Periodista y actriz agredió a ciudadana que le solicitó ponerle correa a su perro

Hasta el momento, la victimaría, según se ve en el video, no ha comunicado su versión de los hechos - crédito @marianagrisales / Instagram

Un nuevo caso de intolerancia quedó registrado en las calles de Bogotá, esta vez, dejando como protagonista y victimaria a la periodista y actriz Laura Marcela Lara, que con violencia física y verbal agredió a otra mujer, que dictaba una clase de entrenamiento de perros.

Mariana Grisales, una usuaria de Instagram, compartió la desagradable experiencia que vivió mientras paseaba con sus alumnos en una clase para entrenar perros. La situación se desencadenó cuando Mariana llamó la atención a una mujer que llevaba a su perro sin correa.

En un video compartido en su cuenta de Instagram (@marianagrisales), Mariana narró cómo le pidió amablemente a la dueña del perro que utilizara una correa. Sin embargo, en lugar de una respuesta tolerante, la mujer reaccionó de manera violenta, lanzando insultos y, según Grisales, intentando agredirla físicamente.

“Hago un llamado a la tolerancia de la gente que tiene perros. Estaba en vía pública y le dije a una señora que le pusiera collar a su perro, el perro de la señora iba suelto. Ella comenzó a insultarme”, compartió Mariana en su publicación.

La joven destacó que su única intención era que se respetaran las normas al pasear perros por la calle. “Yo no iba a entrar en ningún conflicto, pero creo que hay que tener más tolerancia y cumplir las normas. Los perros no pueden estar sueltos en vía pública”, subrayó.

Pese a que el perro de la ciudadana agresora era pequeño, según la denunciante, la normativa dice que todo perro debe andar con correa en vía pública

La situación escaló cuando, según el relato de Grisales y el video que expuso el acto de violencia, la mujer pasó de los insultos a la agresión física, llegando incluso a intentar ‘mechonearla’. Mariana agradeció a sus alumnos por intervenir y evitar una confrontación más seria.

En un segundo video compartido, se muestra parte de la confrontación, con fuertes insultos, gestos amenazantes y el intento de agresión.

“¿Usted cree que le voy a tener miedo porque me va a grabar?”, dice la Laura Lara, quien después de la viralización en redes sociales, usuarios empezaron a llamarla ‘Laura Ladra’. “Vino mi perro y saludó al perrito muy lindo, chiquito y me dijo que yo debía ponerle la correa a mi perro que porque el Código de Policía”, se ve decir en el video a la mujer victimaria.

Este es el Reel de la presunta periodista y actriz es expuesta públicamente por su actitud hostil y clasista ante solicitud amable de otra ciudadana

“Es que su perro está suelto en vía pública y estamos en medio de una clase y le dije a la señora que le pusiera correa a su perro, pero, pues la señora me dijo ‘Boba, cagada’, dígalo”, sostuvo la mujer que estaba grabando, identificada como Mariana Grisales.

Momentos después, con una sonrisa en su rostro, ‘Laura Ladra’, efectivamente le dice “boba cagada” y posteriormente arremete físicamente contra Mariana. En el video se escucha cómo un hombre procede a decir, “hey, hey, hey, hey”, que según confirmó Mariana, era uno de sus estudiantes y fue quien intervino en la confrontación violenta.

La confrontación sigue y Laura se retira momentáneamente de la escena, “a mí me respetas, estúpida está. ¿Qué le estaba haciendo mi perro, huevona? “, sigue diciendo la periodista Lara. Mariana solo apunta a decir, “Qué esté bien. Hasta luego”.

Posteriormente, Laura Lara vuelve a amedrentar a Mariana y a sus estudiantes diciendo, “vea, para que el video quede con pistola. Pena no me da, Llame a la policía que aquí la estamos esperando... de aquí no es, venga le digo, 302, ahí. Laura Lara″.

En este punto, la actitud de la periodista y actriz Laura Lara se vuelve clasista, según comentarios en el video viral, pues empieza a cuestionar a Mariana Grisales con una actitud prepotente. Primero le pregunta su nombre, y posterior a la respuesta de Mariana le pregunta en qué lugar vive: “¿Dónde vive? Porque de acá no son. Estos gamines de acá no son, estos tres gamines de acá no son. ¿Listo?”.

Tras la viralización de la denuncia, las redes sociales de Laura Lara privatizó algunas de sus redes sociales - crédito @lauralara / Instagram

Mariana concluyó su relato destacando la importancia de hacer público este incidente y señalando a la mujer como intolerante y carente de educación.