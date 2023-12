Jenny López, novia de Jhonny Rivera, se despachó en elogios hacia Karol G

La joven aseguró que no es necesario tener competencia con artistas, porque hay espacio para todos en la industria - crédito @notifamosoos/Instagram

Los días 1 y 2 de diciembre se llevó a cabo uno de los conciertos más esperados de Colombia, el Mañana será bonito Fest que ofreció Karol G en su natal Medellín. En el evento estuvieron presentes varias celebridades entre los que se encontraban Jhonny Rivera y su actual pareja Jenny López, que en sus redes sociales dieron algunos detalles de cómo disfrutaron el show.

Una semana más tarde, se han viralizado unas declaraciones de la novia de Rivera, en las que explicó qué la hace ser fan de la Bichota. Estas declaraciones las entregó Jenny López en medio de una conversación que sostuvo con un medio de comunicación, ya que gracias al reconocimiento con el que ahora cuenta, es llamada también a dar su opinión sobre algunos de sus colegas.

Jenny López se declaró fanática de Karol G, al afirmar que ha promovido artistas poco conocidos en otros paises - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

En esta conversación de la joven, quedó evidenciada la admiración que siente por la Bichota, explicando que son los actos de bondad y humildad los que han llevado a Karol G a la cima del estrellato. Sumado a esto, Jenny López agregó que la antioqueña ha traído al país artistas que no se conocían o poca aceptación tenían en algunas emisoras.

“Me parece que es un gran referente […] Lleva vigente mucho tiempo y si sigue siendo la mujer talentosa, disciplinada que se muestra en redes sociales, seguro lo será por muchos años”, indicó inicialmente Jenny López en la entrevista.

Jenny López dijo que no tiene que haber competencia entre los artistas, porque mercado hay para todos - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

De otra parte, señaló que, el éxito internacional que ha tenido Karol G, ha servido para que esos artistas que no son tan reconocidos en diferentes partes del mundo comiencen a expandir sus horizontes profesionales. Agregó que en la música no hay necesidad de ser tan competitivos, pues hay espacio y tarima para muchos sin necesidad de poner por debajo a otros colegas.

“Yo veo que en ella no hay envidia, sino un aliento y unas ganas de ayudar a los demás. Ella es muy buena, igual que yo, ambas podemos tener nuestros caminos muy diferentes y podemos ser exitosos todos […] Viajando me he dado cuenta que Colombia es muy grande, espacio pa’ todo el mundo hay, eventos pa’ todo el mundo hay. O sea que porque otro se pegue yo no pueda trabajar, trabajo hay pa’ todo el mundo”, concluyó.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos elogiaron la sencillez con la que Jenny López se despachó en cometarios positivos hacia Karol G. Algunos de esos comentarios de los internautas son: “Hermosa como habla de bien de Karol”; “excelente, me encanta, que bellas palabras de Jenny”; “qué lindo que otras mujeres hablen bien de ellas mismas”; “completamente de acuerdo, ella es otro nivel, ella es alma y bondad”, entre otros.

Así defendió a Paola Jara por el sudado de pollo

La novia de Jhonny Rivera despertó varias reacciones al mostrar su desempeño en la cocina - crédito chismes.de.famosos / Instagram

Las críticas iban dirigidas al color que tenía el sudado, pues no era amarillo o naranja como suele quedarles a las madres de los hogares colombianos. Frente a la situación, la joven intérprete de Pasaste de moda sostuvo que no todos condimentan de la misma forma, y reveló que ella misma opta por no añadir colorante artificial a sus platos, lo que impide que sus comidas tengan un aspecto “como de comercial”.

La artista también hizo énfasis en que, seguramente, el sudado de la intérprete de Murió el amor estaba delicioso, ya que fue hecho con amor, e incluso mencionó la esperanza de ser invitada a probarlo en algún momento, asegurando que confía en las habilidades culinarias de la actual esposa de Jessi Uribe.