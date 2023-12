Transportadores dicen que decreto que sube el precio del ACPM es una “traición” del Gobierno Petro

El diésel corriente o aceite combustible para motores (ACPM), es obtenido de la destilación atmosférica del petróleo crudo. Es de gran importancia para el desarrollo del país, debido a que lo utiliza el transporte de carga y de pasajeros - crédito Colprensa

El Gobierno nacional, mediante el Ministerio de Hacienda, está considerando un incremento en el precio del diésel (ACPM) para las grandes compañías del país. Esta proposición hecha por medio de un borrador de decreto afectaría a aproximadamente 190 empresas que se encuentran operando dentro del territorio colombiano.

La medida tendría como objetivo principal los grandes consumidores, aquellos cuyo promedio de consumo supera los 20.000 galones mensuales.

De acuerdo con el documento emitido por el Ministerio de Hacienda, el ajuste en el precio del ACPM (diésel) se aplicaría sin distinción por el lugar de consumo, es decir, será una medida que repercutirá en todas las instalaciones o puntos de entrega de los combustibles para estas compañías. Esta decisión se incluiría en una política de ajuste de precios para los sectores que más recursos energéticos consumen en el país.

Si bien se contempla un cambio sustancial para el sector implicado, aún se espera más información oficial para entender completamente el alcance de esta iniciativa gubernamental.

Con el borrador de decreto del Ministerio de Hacienda, el galón de ACPM pasaría de $9.000 a $16.000- crédito X

Las reacciones en el país no se hicieron esperar, sobre todo, por el impacto económico que traería esta medida.

El exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry pidió al ministro Ricardo Bonilla que no avance con esta medida, ya que “manejar precios arbitrariamente contra fulanito y sutanito es la peor política pública”.

Según él, eso no hay quien lo administre bien. Además, que “crea incentivos perversos en la economía”.

Mesas técnicas entre transportadores y Gobierno: ¿inútiles?

Al respecto, el presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), Henry Cárdenas, dijo a Infobae Colombia que, obviamente, el sector transporte rechaza ese tipo de borradores en donde a la final van a afectar la economía de todos los colombianos.

Recordó que los gremios están reunidos en unas mesas técnicas con el Gobierno nacional, precisamente, para dar un ajuste al precio del diésel y no se afecte el costo de vida.

“Si estamos en esas mesas técnicas, no entendemos por qué sale un borrador de esos inconsulto, porque el Ministerio de Hacienda nunca tuvo la precaución de preguntarnos a nosotros primero qué nos parecía esa fórmula que se quiere inventar”, lamentó.

Reiteró que rechaza el borrador de manera contundente, porque al final sí va a afectar a todos los colombianos, no solo a los transportadores.

Un galón de diésel (ACPM) pesa 3,2 kilos - crédito transportacolombia.com

Aseguró que no solo porque no le suban el precio del diésel a las tractomulas o los camiones no se van a subir los precios de los productos, porque al final a la industria, cuando utiliza el diésel para mover las plantas de producción, se les van a elevar los costos también de igual manera.

“Primero hay que hablar con el ministro y hacerle entender que eso no puede ser. Segundo, en la práctica está que realmente para eso está la mesa técnica, que saquemos un análisis, pero no puede sobrepasar la mesa técnica e irrespetarla para mandar este tipo de propuestas”, enfatizó el líder gremial.

Cárdenas espera que el 13 de diciembre, en nueva reunión de la mesa técnica con funcionarios del Ministerio de Hacienda y de Transporte, le digan qué es lo que se quiere con ese decreto.

En la actualidad, el precio promedio nacional del diésel (ACPM) es de $9.065 - crédito Ministerio de Hacienda

Traición a los transportadores

Aceptó que dicho documento podría ser una traición del Gobierno a los transportadores, quienes buscan concertar una fórmula para subir el precio del diésel y no tenga mayores efectos.

“Podría llamarse una traición, porque por eso mismo abrimos las cartas y hemos pasado la propuesta de la mejor manera, para que ellos la estudiaran y el día miércoles nos dieran una respuesta a la propuesta que nosotros hicimos. Pero hoy lanzan esto, en vísperas de Navidad, cuando ya prácticamente este año se acabó”, apuntó.

Como se recordará, la fórmula presentada se llama Precio Colombia, contempla la eliminación de impuestos (el nacional y dos IVA) y toma como base el ingreso al productor y el ingreso al productor de biodiésel

El presidente de Fedetranscarga puntualizó que les preocupa mucho que lleguen a tomar alguna decisión afectando a las industrias e, indirectamente, afectando el bolsillo de todos los colombianos.