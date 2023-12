Martha Lucía Zamora respondió a Gustavo Petro y explicó cómo fue “echada” de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, en medio de aplausos fue despedida de la Agencia de Defensa del Estado. El presidente Gustavo Petro pidió su renuncia por un altercado que ella tuvo con el canciller Álvaro Leyva - crédito Leonardo Muñoz/EFE

En un cruce de versiones se convirtió la polémica salida de Martha Lucía Zamora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad encargada, como su nombre lo indica, de defender los intereses del país en el escenario jurídico. Y todo por la decisión tomada por el presidente Gustavo Petro de prescindir de sus servicios.

Desde Dubái, el jefe de Estado manifestó los motivos por los cuales optó por pedirle la renuncia; en una polémica que tuvo su origen tras el fuerte episodio que Zamora protagonizó con el canciller Álvaro Leyva Durán, que según versiones que habrían sido confirmadas por la afectada, gritó a la saliente directora en una acalorada discusión que registrada en la Casa de Nariño.

“En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana”, dijo el presidente, que hace parte de la COP28 desde el Medio Oriente

El presidente Gustavo Petro defendió al canciller Álvaro Leyva y negó que hubiera gritado a la entonces directora de la Agencia Nacional Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora. Esta última debió salir de su cargo luego de que el mandatario se lo pidiera - crédito Presidencia de la República

.

Petro mostró su interés en que se adelante una investigación de tipo penal por el caso de la firma Thomas Greg & Sons y la licitación para la adjudicación del contrato de pasaportes, que luego de ser declarado desierta, al final fue encomendado un contrato por un año a la firma que venía llevando a cabo ese proceso. Pese a ello, la compañía anunció acciones legales que podrían costar cerca de $120.000 millones.

“Desde el principio y públicamente yo pedí un proceso de esos… con unas cláusulas que en mi opinión predeterminan un posible ganador y eso no podía ser, en mi gobierno no se prefabrican licitaciones. Lo que queremos es que cada vez que haya una licitación, también haya una competencia en calidad y precio”, agregó Petro, en declaraciones replicadas por Blu Radio.

Martha Lucía Zamora salió en su defensa

Tras conocerse las declaraciones del primer mandatario, Zamora se pronunció y en su perfil de X (antes Twitter) le salió al paso a lo dicho por Petro y también a las informaciones que hablaban de la forma en que se había dado su salida de la entidad: que según se rumoreó, venía gestándose desde antes del enfrentamiento con Leyva.

“Jamás me habían pedido la renuncia, como están manifestando algunos medios de comunicación. La renuncia me la pidieron el viernes 1 de diciembre a la 1:06 p. m. y me la reiteraron a las 5:00 p. m. No toleraré ningún cuestionamiento sobre mi trabajo”, afirmó Zamora, que se defendió de los señalamientos.

“El viernes 1 de diciembre afirmé que lo haría el lunes a las 7:00 a. m. como efectivamente lo hice. Una decisión de esta naturaleza merecía ser consultada con mi hija y mi familia”, agregó la exfuncionaria, que en diálogo con W Radio había mencionado sobre la participación de Álvaro Leyva, Jorge Leyva, en un encuentro en París (Francia), en el que se trató la licitación polémica.

Con este mensaje, Martha Lucía Zamora se defendió de los señalamientos del presidente Gustavo Petro luego de que pidiera su salida de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Todo habría tenido lugar por un altercado con el canciller Álvaro Leyva - crédito @maluzamora60/X

“(Las reuniones) se están llevando a cabo en un hotel en París. Me dieron el nombre del hotel (y) de las personas, pero yo no voy a ser irresponsable de quedarme con eso. Además, es mi deber (…) yo soy servidora pública, tengo una información que me dieron que no he corroborado en ningún momento”, mencionó la exdirectora al citado medio.

Al respecto, el canciller Leyva, en diálogo con Semana, se desmarcó de su hijo y la reunión en la que estaría en la mira. “Que le pregunten a los que estaban en París porque yo no he estado por allá. De mi hijo, no sé. ¿Sabe cuántos años tiene mi niño? 53 años. Llámelo, él es un hombre grande. Yo no puedo contestar por mi hijo”, expresó Leyva al citado medio.