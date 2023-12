Desapareció un turista estadounidense en Barranquilla: qué pasó con James Troublefield

Norteamericano desapareció en Barranquilla desde hace 13 días - crédito redes sociales

James Troublefield, turista afroamericano de 51 años, completa 13 días desaparecido en Barranquilla. Según informaron sus familiares, el extranjero llegó a la capital del Atlántico a pasar vacaciones y desde estonces perdió contacto con su familia.

Te puede interesar: Trató de atracar a un agente del Gaula y lo recibieron a bala

Su esposa Rosdelys Flórez, de 28 años y nacionalidad venezolana, reveló que su compañero sentimental se comunicó por última vez a través de un mensaje de texto el pasado 21 de noviembre, diciéndole “te amo”.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Niño de 12 años fue usado como escudo humano en una pelea de pandilleros: murió apuñaleado

“El último mensaje que me envió me dijo que realmente me quería, me dijo “te amo”. Eso lo recibí en la mañana, después intenté comunicarme con él, pero tenía el celular apagado. Realmente lo que me interesa es saber dónde está, si está bien, más que todo”, señaló la mujer en diálogo con Bluradio.

Lo que más preocupa a sus familiares es que James Troublefield, un hombre de tez morena, ojos negros y estatura de 1.60 metros, no habla español y visitaba por primera vez Barranquilla, por lo que no entienden con quién se pudo relacionar antes de desaparecer. Además, aseguran que poco conoce el país, pues el norteamericano de boca grande, cabello negro y una contextura gruesa ha residido la mayor parte de su vida en Carolina del Norte, Estados Unidos.

Te puede interesar: Encuentran los cadáveres de dos jóvenes desaparecidos en Atlántico: esto es lo que sabe

Según lo comentado por la mujer, al intentar localizar la ubicación del celular de su pareja, su ubicación arroja Barranquilla, un destino que tomó por sorpresa a Flórez, pues no tenía conocimiento de la estadía de James en esa ciudad. Asimismo, desconoce cuáles puedan ser los motivos del viaje, aunque algunos indicios apuntan a que llegó a la capital del atlántico por razones de turismo.

James Troublefield completa 13 días desaparecido, aunque algunos testigos afirman haberlo visto en la zona norte de Barranquilla - crédito redes sociales

Entretanto, la esposa de Troublefield ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, al tiempo que solicitó la ayuda de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para acelerar la búsqueda de su esposo.

Lo que genera más incertidumbre para la familia, es que después de que se hiciera pública la fotografía del norteamericano en varias publicaciones de redes sociales, algunos testigos afirmaron haber visto al ciudadano extranjero en el norte de Barranquilla, por lo que las autoridades no han logrado determinar si se trata de un caso de secuestro o si el hombre decidió desaparecer de forma voluntaria.

Por lo pronto, las autoridades locales, incluyendo la Policía Metropolitana de Barranquilla y la Unidad de Desaparecidos de la Fiscalía, están colaborando en la investigación y esperan que los barranquilleros aporten información clave que pueda dar con el paradero de James Toublefield.

Asimismo, familiares e investigadores intentan rastrear si el norteamericano de 51 años llegó hasta Barranquilla en un vuelo doméstico proveniente de otra ciudad, o si aterrizaría por el muelle internacional. Mientras tanto, la comunidad internacional también está atenta al paradero del norteamericano, y se espera que las gestiones realizadas por la embajada estadounidense y las autoridades colombianas ayuden a resolver el misterio detrás de la desaparición de este turista afroamericano en Barranquilla.

Cayó banda ‘los Falsetes’ en Barranquilla

En un esfuerzo conjunto entre las autoridades, unidades de investigación criminal Unipol llevaron a cabo siete operativos de allanamiento en los barrios Carrizal, Américas y Ciudadela 20 de Julio de Barranquilla, logrando la detención de nueve presuntos miembros de la banda delincuencial conocida como ‘Los Falsetes’. En total, se efecuaron siete arrestos bajo orden judicial y dos en flagrancia, teniendo estos individuos que enfrentar cargos por tráfico y porte de estupefacientes, además de concierto para delinquir.

Además, las autoridades incautaron durante los allanamientos, 279 gramos de marihuana, 110 gramos de base de coca, 99 gramos de bazuco y material para la dosificación de drogas. El exitoso operativo fue el resultado de labores de investigación e inteligencia, incluyendo el uso de técnicas de agente encubierto y vigilancia, enfocadas en el desmantelamiento de la red criminal y la mejora de la seguridad en las zonas afectadas.

Entre las personas arrestadas por orden judicial se encuentran: Yuris Pauline Padilla Villamil, Mónica Matilde Castro De Alba, Rosmira Elena Bustos Ceveriche, Peggis Irina Molina Pineda, Yerid Antonio Castro Bustos, Darwin Enrique Cabrera y Yeferston Andrés Fruto Pallares. Las capturas en flagrancia corresponden a Nini Jhoana Amador Molina y Jorge Luis Montagut Ludueña.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía para iniciar cuanto antes el proceso judicial en el que se presentará las pruebas contra los acusados, y un juez determinará la sentencia correspondiente en caso de ser encontrados culpables.