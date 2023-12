Uribe volvió a hablar de Mancuso: “Por mi vinculación a Montería, lo saludé, dos, tres, cuatro veces. Nunca entablé conversación con él”

El expresidente publicó este video en X hablando de Mancuso y desmintiendo sus declaraciones - crédito @AlvaroUribeVel/X

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso señaló al expresidente Álvaro Uribe Vélez de tener conocimiento de que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) iban a cometer la masacre de El Aro en 1997. Estas declaraciones, que dio ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), provocaron el rechazo del líder natural del Centro Democrático, que el 27 de noviembre, luego de asistir a una versión libre en la Fiscalía General de la Nación, ha desmentido las acusaciones de Mancuso.

El 2 de diciembre, en X, el expresidente publicó un video reiterando que nunca habló con Mancuso y mucho menos en El Ubérrimo, como dijo el ex jefe paramilitar en la JEP: “Como le he dicho al país desde que era candidato a la Presidencia, por mi vinculación a Montería, saludé, dos, tres, cuatro veces, a Salvatore Mancuso. Nunca entablé conversación con él. Su familia es una familia muy conocida en Montería. Yo pude ser amigo de él, como tengo muchos amigos en esa ciudad”.

También cuestionó por qué, si tanto se dice que se ha reunido con paramilitares, el único que ha salido a decirlo públicamente y bajo gravedad de juramento, es Mancuso y no otros ex jefes paramilitares.

“¿Por qué será que Salvatore Mancuso es el único paramilitar con quien yo habría hablado? ¿Por qué será que ninguno de los otros ha podido decir que he conversado con ellos, que hice pacto con ellos, que soy amigo de ellos?”

En el video, el expresidente advirtió que la supuesta visita de Mancuso a El Ubérrimo, en compañía del coronel Suárez, fue desmentida por este último y que la fuerza pública visita su finca desde 1988 para saber cómo es su “situación de seguridad”. También dio detalles de cómo y cuándo fue esa visita del coronel Suárez:

“Dijo Salvatore Mancuso que había ido a El Ubérrimo con el coronel Suárez y que se había reunido conmigo. El coronel Suárez lo desmiente. La Policía, el Ejército, desde 1988, pasan por El ubérrimo a ver cómo está mi situación de seguridad. A eso fue el coronel Suárez. Entró a un patio de la casa, dejó el carro en la calle y ahora dice Salvatore Mancuso que él estaba en esa reunión conmigo”

Luego señaló que Mancuso se contradice, pues en 2016, según se ve en el video, habría negado haberse reunido con el expresidente y hablado de paramilitarismo en Antioquia. También dijo que la JEP estaría usando esa supuesta reunión para vincularlo con la masacre de El Aro:

“Le preguntó (a Mancuso) un abogado del colectivo de abogados Prado Albarración «¿y qué habló con Uribe en esa reunión? ¿Habló de paramilitarismo en Antioquia?», y Mancuso tuvo que contestar: «No». Sin embargo, la JEP trata de presentar esa presunta reunión, que nunca se dio, como una prueba de que yo sabía sobre la masacre de El Aro”

También aseguró que “la masacre de El Aro ocurrió a finales del año 1997 y, por tarde, la visita del coronel Suárez, al Ubérrimo, a preguntar por mi seguridad, ocurrió en agosto del 96, cuando él terminó su presencia policiva en el departamento de Córdoba”.

Esta es la segunda vez en una semana que el expresidente se refiere a los señalamientos de Mancuso, el 27 de noviembre dijo: “Yo nunca me reuní con paramilitares. Desde que era candidato (a la presidencia) dije: al único de los paramilitares que conozco, y era una afirmación muy seria, que los comprometía a desmentirme, fue a Mancuso. Nunca me reuní con él, nunca conversé con él. No pasó del saludo”.