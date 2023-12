Jorge Robledo refutó a Gustavo Petro sobre cese de contratos de exploración en Colombia: “Hizo el ridículo al atreverse a decir eso”

Jorge Enrique Robledo arremetió contra el presidente Gustavo Petro señalando que "hizo un papelón en Dubái" - crédito Colprensa

El excandidato a la Alcaldía de Bogotá y excongresista Jorge Enrique Robledo arremetió contra el presidente Gustavo Petro, por las declaraciones que entregó en la COP28, donde anunció que Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas.

Robledo refutó y puso en duda su anuncio, pues según él: “Petro hizo el ridículo al atreverse a decir eso”.

“Con una delegación enorme, de 300 personas, y como si fuera una genialidad, en la conferencia 28 del clima en Dubái, Gustavo Petro hizo el ridículo al atreverse a decir: ‘Colombia ha dejado de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas’. Y es un oso porque ese es un evento con gente informada, que sabe que así Petro condena a Colombia a quedarse sin su producción y exportaciones de hidrocarburos, irremplazables para la economía nacional, la obliga a importarlos a costos bastante más altos para el país y en nada modifica el problema del cambio climático global ni agiliza la transición energética”, dijo Robledo, a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales.

Y es que, Gustavo Petro afirmó durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que dejar de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, es uno de los compromisos tiene el país para aportar al medio ambiente.

También expresó su apoyo a la prohibición mundial del fracking, subrayando la importancia de preservar los recursos naturales y la salud del planeta.

En su discurso en la COP28, el presidente compartió la postura del país frente a la crisis climática y destacó la suspensión del subsidio a la gasolina - crédito Presidencia de la República

Jorge Enrique Robledo manifestó que el discurso del presidente en la COP28 se contradice con el dado días atrás anunciando un acuerdo con Venezuela para exportar Petróleo, y señalando que el país estaría en riesgo de quedarse sin hidrocarburos.

Petro había dicho: “No hemos parado la exploración de petróleo y gas en Colombia”, refiriéndose a la polémica que desató justamente su propuesta de que Ecopetrol desarrollara trabajos conjuntos con PDVSA, la principal empresa petrolera venezolana.

Incluso, el mandatario había acusado al senador de oposición David Luna, de Cambio Radical, de estar mintiendo, cuando afirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que: “La incoherencia del presidente Gustavo Petro no tiene límites: ordena parar la exploración de petróleo en Colombia, prácticamente quebrando nuestra economía, pero ayer anuncia que Ecopetrol invertirá en sacar petróleo de Venezuela”.

Gustavo Petro señaló que el senador David Luna miente sobre la exploración de petróleo y gas en Colombia - crédito @PetroGustavo/X

Sobre este punto, Robledo señaló: “Para empeorar su discurso bufo de falso ambientalismo, lo dijo poco después de anunciar que promoverá acuerdos con el gobierno de Venezuela para que Ecopetrol explote petróleo y gas en ese país y los importe a Colombia –a costos mayores que los nacionales–, con lo que confesó que sí hay riesgo de quedarnos sin hidrocarburos, pues las reservas probadas apenas si alcanzan para unos siete años”.

Recordó lo que el mandatario de los colombianos dijo en su momento: “El gas y el petróleo de Venezuela son buenos y los de Colombia son malos”, y arremetió diciendo “es lo que en la práctica dice. Ni que fuera venezolano. Su ridículo nacional e internacional se agiganta porque se sabe que el aporte de Colombia a los gases del cambio climático en el mundo es pequeñísimo, de menos del 0,6 por ciento, y que el CO2 por consumo interno de petróleo, gas y carbón es menor al 0,2 por ciento del global”.

Concluyó: “Si Petro no contara con tanta alcahuetería en Colombia, no se habría atrevido a hacer el papelón que hizo en Dubái. Porque allá, por cortesía diplomática, el disparate no se menciona y aquí suele presentarse suavizado”.

Cabe recordar que una de las propuestas de campaña del hoy presidente Gustavo Petro fue, precisamente, suspender la firma de contratos de exploración de hidrocarburos. De hecho, en enero de 2023, cuando Irene Vélez ejercía como ministra de Minas y Energía, ella misma anunció en la cumbre del Foro Económico Mundial (WWF), que la industria petrolera en Colombia dependería únicamente de los contratos ya firmados.