Francy, artista de música popular, aclara si le gustan menores y responde a rumores de su supuesto novio

La cantante musical Francy confesó si está saliendo o no con el cantante Marlon Arenas - crédito @francypopular/Instagram

Con 42 años de edad, Francy se ha consolidado como una de las principales voces femeninas de la música popular. Temas como Si se fue, se fue, Usted, señor o Así duela han hecho de su carrera un ejemplo para las nuevas generaciones de su género. Sin embargo, ha causado controversia por temas que no tienen que ver con lo musical.

Te puede interesar: Francy nuevamente fue víctima de robo y esta vez por partida doble

En los últimos días comenzaron a circular rumores que la vinculaban románticamente con el joven intérprete Marlon Arenas. Ambos fueron vistos muy de cerca en lugares públicos en los últimos días, por lo que se tejió toda clase de teorías. De hecho, una fiesta fue el escenario en el que más sospechas levantaron.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jenny López se fue contra los que dicen que no sería nadie sin el apoyo de su novio Jhonny Rivera

La cantante vallecaucana tuvo que recurrir a sus redes sociales para aplacar los comentarios sobre el tema. “Veo una cantidad de portales, de páginas, donde me están vinculando con un muchacho que se llama Marlon Arenas, que es muy joven, que ya me gustan los chicos, que tengo un nuevo amor y, bueno, pues la verdad es que no”, afirmó ella a través de sus historias de Instagram.

Marlon Arenas también habló sobre la polémica que lo liga a Francy - crédito @marlonarenass/Instagram

Además, recordó a la opinión pública que siempre ha sido transparente con las noticias importantes acerca de su vida privada.

Te puede interesar: Fanny Lu recordó a su amigo Mauricio Leal tras dos años de su fallecimiento

“El día que yo tenga un nuevo amor, el día que yo me enamore, yo misma le voy a colocar por acá hasta la foto de esa persona para que ustedes la vean, pero no crean, no crean todo lo que le dicen, no me crea todo lo que escuchan por ahí”, agregó ‘La voz popular de América’.

Por su parte, Arenas tuvo que dar su versión de los hechos. Para comenzar, aclaró que el motivo de su encuentro fue para coordinar una colaboración en el futuro y después se fueron para una fiesta.

“Yo soy Marlon Arenas y quiero contarles que hay algunos rumores por ahí de que mi gran amiga Francy y yo tenemos por ahí un romance y bueno, quiero contarles que nuestras relaciones son netamente laborales. Somos muy buenos amigos. Nos tenemos mucha admiración y respeto desde hace un buen tiempo, venimos disfrutando del trabajo el uno del otro porque estamos haciendo lo que amamos, que es música y pues se nos está dando la oportunidad de coincidir en muchos lugares, así que uno de ellos fue en donde nos tomamos una foto, la cual se tomó de una mala forma, pero realmente hay una admiración muy grande, hay mucho respeto. Hay un colegaje. Ella sabe que la quiero muchísimo y bueno, si en algún momento se da alguna colaboración o alguna canción, entonces nosotros les estaremos contando, pero en este momento yo tengo muchísimo, muchísimo, cariño hacia ella, la admiro mucho por como canta, la interpretación que tiene y como empodera a las mujeres por medio de su voz”, expresó.

Francy despejó rumores de su vida íntima - crédito redes sociales

A su vez, confesó admiración por la oriunda de Guacarí, debido a que siente que inspira “por medio de lo que ella hace y por medio de la trayectoria que lleva también en una industria que no es nada fácil para las mujeres, así que por eso la admiro muchísimo y sería un placer para mí poder trabajar con ella, es solamente eso”.

Francy fue víctima de un doble robo recientemente

Otro de los motivos que ha hecho de Francy un tema frecuente de conversación por estos días es que fue robada dos veces en el mismo día en Pereira, recordando la experiencia que vivió en 2013 en Madrid, España, donde se había presentado.

“Apenas terminamos el concierto, bajamos de la tarima hacia el carro y nos dimos cuenta de que nos habían roto el vidrio de una de las puertas. Se llevaron los bolsos con todos nuestros documentos, incluidos los pasaportes. Gracias a que la embajada nos colaboró gestionándonos pasaportes de emergencia pudimos regresar a Colombia”, comentó ella.