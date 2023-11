Acusan a Sanitas de manipular a sus trabajadores: este es el polémico trino que replicó el presidente Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, replicó un polémico mensaje en la red social X, antes Twitter, contra los directivos de la EPS Sanitas, a quienes señaló de "canallas y mentirosos" - crédito Colprensa

El lunes 27 de noviembre los trabajadores de la EPS Sanitas salieron a marchar con el fin de defender y respaldar a la entidad prestadora de servicios ante los señalamientos del Gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro.

Durante la jornada de protesta, muchos empleados enviaron mensajes al jefe de Estado, quien sin expresar una palabra sostuvo sus argumentos republicando las palabras de un usuario que señaló a la EPS de “manipular a sus empleados” y a ellos como “canallas y mentirosos”.

A través de su cuenta de X (Twitter), el usuario Sánchez Caicedo publicó en su perfil: “!Los dueños y directivos de la EPS Sanitas han manipulado a todos sus empleados de una forma impresionante. Señalan al Presidente Gustavo Petro de ser el responsable de su crisis financiera y no permiten la auditoría de la contraloría. Canallas y mentirosos. Él Presidente, NO tiene culpa alguna”.

Lo que más llamó la atención no fue el mensaje en sí, sino que el mismo Gustavo Petro lo compartiera en sus redes sociales.

Un internauta manifestó un fuerte mensaje a los trabajadores de Sanitas por las marchas y el jefe de Estado no dudó en dejarlo en su cuenta de Twitter - crédito @SanchezCaicedoC/X (Twitter)

De inmediato las reacciones no se hicieron esperar, “Que bien adoctrinado lo dejaron”; “Sanitas sacó a todos sus trabajadores a marchar, a pedir que no sea auditada su EPS. Es increíble que una empresa TEMA ser auditada, ¿ a qué le tienen miedo? Cosas muy oscuras y torcidas están ocultando”; “De manipulación conocen los guerrilleros”; “Sanitas JAMÁS a manipulado a sus empleados, JAMÁS, si los empleados lo hacen es porque saben que es una buena entidad y la defienden ante la persecución del gobierno”: fueron algunos de los mensajes.

Los empleados de la prestadora de servicio convocaron el plantón por las redes con el lema de “marchemos por nuestra EPS”, en el que miles de personas se movilizaron en distintas ciudades, como Cali, Medellín y Bogotá. En la capital recorrieron la carrera Séptima hasta las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, donde se llevó a cabo un plantón pacífico.

El evento se dio como respuesta a una solicitud en los últimos días del Ministerio de Salud, en la que se pide a la Contraloría realizar una auditoría forense a Sanitas, que tiene como objetivo esclarecer la situación financiera de la entidad. Mientras la Contraloría se reunía con el Ministerio de Salud, la Superintendencia de Salud y diferentes representantes de las EPS, los trabajadores expresaron su solidaridad con Sanitas.

En la noche del lunes 27 de noviembre, los empleados de la prestadora de servicios se reunieron en varias ciudades en apoyo a Sanitas - crédito @VColombia2026/X (Twitter)

Qué pasó con Sanitas

Ante la crisis financiera que atraviesa una de las más grandes EPS de Colombia, con casi 5,7 millones de afiliados, la Superintendencia de Salud pidió en octubre que Sanitas garantizara el suministro de medicamentos a sus afiliados y presentara un plan de contingencia, luego de que la cadena de farmacias Cruz Verde anunciara que no podrá dar fármacos a sus usuarios por falta de pagos.

El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, expresó en días anteriores sobre la situación: “Sanitas aparece como la pobrecita que no tiene nada qué comer pero encontramos que mientras crecen sus utilidades y tienen más activos, bajan el capital mínimo, no tiene el patrimonio adecuado y no tiene las reservas adecuadas”, señaló..

De esta manera, el jefe de cartera dudó sobre la transparencia en el manejo de los recursos de Sanitas, por lo que solicitó realizar una auditoría. Se debe tener en cuenta que, según el Ministerio, la entidad no solo le debe a Cruz Verde, sino también al 27% de las clínicas y hospitales con las que está vinculada.

“Queremos saber cómo se están haciendo las transferencias de las utilidades, a dónde van a parar los efectivos, quién es el que se está beneficiando en última instancia y solicitar, por supuesto, a la Superintendencia, la certificación para realizar giro directo por parte del Adres por el no cumplimiento del patrimonio adecuado”, explicó en rueda de prensa el ministro de Salud.

De esta manera, la Contraloría rechazó la petición porque el levantamiento de velo corporativo solo se ejecuta cuando hay procesos de seguridad fiscal y este no es el caso. Según con el contralor General de la Nación (e) Carlos Mario Zuluaga se están llevando a cabo procesos de investigación sobre el giro de recursos y reservas técnicas de las EPS y se espera tener un informe completo en noviembre.