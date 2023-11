Yeison Jiménez mostró cómo quedó luego de perder cuatro kilos por un problema de salud

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez encendió las alarmas entre su fanaticada tras compartir que sufrió una recaída de salud que lo llevó a ausentarse por diez días. El cantante aseguró que perdió cuatro kilos por culpa de una enfermedad y esto preocupó a su público. Sin embargo, aclaró que ya está mejor y regresó a los escenarios.

Te puede interesar: Jessi Uribe compartió video en el que rompe en llanto al conocer a su ídolo: “No lo quería soltar”

“Buenos días. Me reporto sin novedad, contándoles que después de diez días enfermo bajé como unos cuatro kilos; obligatoriamente, porque obviamente yo no me quería complicar de salud. No les alcancé a contar que estaba malito, pero ahora que estoy mejor ya les puedo hablar”, compartió.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.