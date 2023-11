Estas son los cambios propuestos a la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro

El proyecto de ley de reforma pensional del Gobierno nacional fue radicado el 4 de octubre en el Congreso - crédito REUTERS.

Al fuerte debate entre quienes critican y defienden el proyecto de ley de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro se suman dos iniciativas: una alternativa que busca modificar la propuesta gubernamental y otra que pretende archivarla definitivamente.

Te puede interesar: Miguel Uribe criticó al Gobierno Petro por ola de masacres en Colombia: “Se le tienen que acabar las excusas”

La reforma alternativa fue propuesta por la senadora del Partido de la U Norma Hurtado, que entre la serie de cambios que propone para la iniciativa del Ejecutivo incluyó una modificación en el umbral contributivo de hasta 1,5 salarios mínimos mensuales legales vigentes y no 3, como propone proyecto de ley del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en WhatsApp Channel y en Google News.

Te puede interesar: Jennifer Pedraza, Katherine Miranda y Cathy Juvinao pidieron reunión con Petro por reforma a la salud: “El diálogo no es solo con la oposición”

Esta propuesta parece ser la más viable para Miguel Largacha, presidente de Porvenir, según le comentó al diario El Colombiano. El directivo además ve valiosa la propuesta de la senadora Hurtado de que el Banco de la República sea la entidad encargada de manejar las cotizaciones en lugar de Colpensiones.

Por otra parte, el directivo pide que los cambios contemplados por la iniciativa de Hurtado entren en vigencia a partir de 2026 y no en 2025, debido a la complejidad que representan. “Yo le he dicho a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, ‘usted tiene casi 7 millones de afiliados y va a pasar a tener 24 millones’, el que más le puede hablar de ese reto es Porvenir, que es el fondo con más afiliados”, le manifestó a El Colombiano.

Te puede interesar: Proyecto de ley para otorgar amnistía e indulto a procesados de la Primera Línea fue radicado

Hurtado dijo que optó por presentar la propuesta alternativa ante la poca claridad y respuesta del Gobierno frente a las 17 salvedades que fueron hechas al proyecto en su primer debate.

Norma Hurtado, senadora del Partido de la U, quien propuso una reforma pensional alternativa a la del Gobierno nacional - crédito Colprensa.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, propuso que se redujera de 3 a un salario mínimo el umbral de cotizaciones obligatorias a Colpensiones, lo cual va en línea con la idea de su colega Hurtado.

“El proyecto no soluciona el gran problema de Colombia: la falta de cobertura del sistema pensional. Tenemos 23 millones de colombianos que están trabajando y no todos cotizan y esos colombianos llegan a la vejez y no tendrán pensiones. El proyecto no habla de ellos”, advirtió Paloma Valencia durante el Encuentro pensional: Un nuevo sistema pensional, ¿qué nos esperaría?, organizado en Bogotá por Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía).

“Simplemente invita a ser acreedores a un subsidio al adulto mayor. Debemos buscar alternativas que permitan que esos colombianos empiecen ahora a cotizar y se les garantice un ingreso”, agregó la legisladora.

La propuesta para que el proyecto de ley del Gobierno nacional sea archivado es de Lorena Ríos, senadora del partido Colombia Justa Libres, quien al igual que Paloma Valencia, considera que la propuesta oficial no mejora el problema de la cobertura pensional. “Necesitamos una reforma pensional que le sirva al país, que garantice que los trabajadores se pensionen”, manifestó en el Encuentro pensional de Asofondos.

Lorena Ríos, senadora de Colombia Justa Libres - crédito Instagram/@lorenarioscuellar.

Marcela Giraldo, presidenta de Colfondos (fondo de pensiones que hace parte de Asofondos), ve con buenos ojos la propuesta de la senadora Ríos. “Está muy bien argumentada con base en estas discusiones que estamos teniendo de sostenibilidad fiscal”, le dijo a El Colombiano.

Así mismo, Giraldo manifestó que Colfondos no está de acuerdo con establecer ningún umbral, como lo propone el Gobierno nacional. “Quisiéramos ver una reforma en donde se fortalece la capitalización individual, se encuentran fuentes de financiación para las pensiones de reparto de hoy y se marchite de manera progresiva el régimen de prima media, que por definición es insostenible”, le dijo al medio mencionado.

Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, expresó en el Encuentro Pensional que lo que más le preocupa es la caída del ahorro, del stock y del flujo del país.

“En todos los países del mundo, de izquierda o de derecha, en China, en los países nórdicos, en los más cercanos a nosotros, en México, hacen reformas fortaleciendo el ahorro y la capitalización individual. Ese es el deber ser, el corazón de una reforma, porque con el envejecimiento de la población, los sistemas de prima media no son sostenibles. Hay que ahorrar y en eso falla esta propuesta de reforma que presentó el Gobierno”, dijo el dirigente gremial.