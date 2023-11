Papá de Felipe Saruma habló acerca de la separación de su hijo y Andrea Valdiri

El padre del influencer se refirió a la reciente separación de su hijo con Andrea Valdiri - crédito Felipe Saruma /Instagram

La creadora de contenido Andrea Valdiri y Felipe Saruma dieron fin a su relación el jueves 23 de noviembre, con un anuncio por parte de la barranquillera: “Tuve un matrimonio superlindo con Saru y lo que aprendí en este matrimonio es que no es de cuatro ni de cinco, un matrimonio es de dos personas y las decisiones se toman entre dos”.

La noticia se rumoró en las redes sociales y con la confirmación de la influencer, los internautas llenaron de criticas a Andrea Valdiri. Así como muchos usuarios dieron su opinión acerca de la separación, el papá de Felipe Saruma, Samuel Camargo, de acuerdo con información de la revista Vea habría hablado acerca del tema.

“Cuídate, mímate, hazte respetar y ponte valor, si no lo haces, lo harán los demás. Nuevos y desconocidos tiempos, depende de nosotros convertirlos en oportunidades”, expresó el padre del creador de contenido santandereano sin revelar nombres.

A pesar de las palabras del progenitor del influencer colombiano, el mismo Felipe Saruma defendió a Andrea Valdiri de los malos comentarios: “He visto tantos comentarios feos que le hacen a la ‘Tochi’ y ustedes no saben todo lo que esa mujer hizo en mí. Cuando yo llegué a la vida de ella me dijo que era un hombre increíble y que tenía un talento impresionante. Ella me hizo montar empresa. Cuando dije en la historia pasada que era lo mejor que me había pasado, es porque hay un antes y un después de ella”.

“Todos esos comentarios negativos que estoy viendo en las redes sociales no me parecen justos con ella. Ella fue una mujer que creyó en mí desde el principio. Es una mujer luchadora, trabajadora, una excelente mamá, una excelente esposa hasta el fin. Lo único que tengo son palabras de agradecimiento. Eso que ponen, eso no es ella, yo la conozco y es lo mejor”, agregó el santandereano.

El creador de contenido aseguró que no es justo para su expareja los comentarios que recibe de algunos internautas - crédito @masrechismes/Instagram

Polémica entre el papá de Felipe Saruma y Andrea Valdiri

Antes de conocerse la noticia de la separación de los creadores de contenido, el progenitor de Saruma publicó un video en el que envió un mensaje contra los “narcisistas”, el cual para los fanáticos de la barranquillera fue una crítica hacía ella.

“Una de las jugarretas clásicas de la personalidad narcisista, consiste en aislar a su víctima, principalmente de su familia, de sus seres queridos, de su centro de fortificación, con el objeto de colocarla en indefensión absoluta y así poder controlar su vida a partir de la manipulación, el engaño, la mentira, la persecución, el maltrato físico y psicológico (...) Hay monstruos entre nosotros y no precisamente como los pinta Netflix”, expresó Samuel Camargo.

De acuerdo con el creador de contenido, la barranquillera habría alejado a su hijo de su familia - crédito @samycamargor/Instagram

Después del clip publicado por el progenitor de Felipe Saruma, la influencer colombiana se pronunció a través de las historias de su cuenta de Instagram, en donde tiene millones de seguidores.

“… Que llena los vacíos con cosas materiales, que soy una inestable, que compro la amistad col lo material, que no soy un ser de luz y muchas cosas que rodean solo en lo negativo. TAL VEZ... Bienvenidos al mundo real, donde es más cómodo arrojar tu basura e incitar el odio hacia los demás, existen otros que conocen verdaderamente tu corazón a pesar de los errores que cometes en la vida”, inició la barranquillera.

Andrea Valdiri agregó que su personalidad la hace ser única y muchas personas desconocen sus acciones: “Ser auténtico y defender la verdad tiene un alto precio (...) Y no todos están dispuestos a asumirlo. Por eso, es sano permitir que la gente sea lo que es, aunque sea doloroso; aprendí a mirarlos con ojos de compasión. Y aunque al principio me vean como la mala de la película, al final reconocen que soy un ser humano con un gran corazón. Las acciones hablan por sí solas... Con la frente en alto, DAÑADA DE FÁBRICA”.