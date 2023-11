Feid sorprendió hablando fluidamente en inglés y con acento paisa

El cantante dejó sus miles de fans enamorados al hablar inglés con acento paisa en alfombra roja de importantes premios - crédito billboardlatin / Instagram

La gala de premiación de los Latin Grammy sigue dando de qué hablar, no solo por los shows de los artistas de talla internacional, las vestimentas y looks de las personalidades, sino también por las emotivas escenas que varios de ellos protagonizaron al recibir sus galardones.

Uno de los cantantes que más se destacó en uno de los eventos más importantes de la industria musical, sin lugar a duda, fue el colombiano Feid, pues además de lucirse en la tarima con su éxito Le pido a Dios junto a DJ Premier, también desató comentarios respecto al traje que usó durante la alfombra roja de la entrega de premios que año tras año otorga la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Los internautas no tardaron en comentar mediante las redes sociales que el atuendo le quedaba muy grande y, aunque esa era una de las intenciones, lo cierto es que no fue del agrado de muchos. Sin embrago, sus más fieles fanáticos lo tomaron con humor, incluso el mismo Salomón Villada, como es su nombre de pila, hizo bromas sobre el tema y dejó claro que quizás no estaba entre los “más lindos”, y que los que no se veían muy bien vestidos hacen parte de sus amigos.

Feid hablando inglés dejó a todos con la boca abierta

Otro de los factores que llamó la atención de toda la audiencia sobre Ferxxo, también conocido como el cantante paisa, fue una versión que muy pocos conocían, ya que muchos no sabían que el intérprete de Un chorrito pa’ las ánimas domina el idioma inglés e incluso lo hace muy bien. Por eso, cuando le hicieron una entrevista para saber si sabía dominar el idioma, su respuesta dejó a más de uno con la boca abierta.

El cantante colombiano sorprendió a más de uno hablando fluidamente en inglés - crédito @Feid/Instagram

En efecto, Feid sabe hablar fluidamente esta lengua y se debe a su constante estadía en países extranjeros, la mayoría de las veces por motivo de sus presentaciones en medio de exitosas giras que realiza a nivel mundial. El antioqueño dejó en evidencia sus dotes lingüísticos hablando de manera fluida con otras personas oriundas del país norteamericano. Cabe destacar que lo hizo de una forma muy natural y sin complicaciones, claro está que poniéndole su sello con su particular acento paisa.

La versatilidad de Feid con el inglés

Y es que en en medio de una entrevista concedida a Latin Billboard, Salomón demostró que el acento representativo de los nacidos en Antioquia está muy arraigado a él y por supuesto a su personalidad, lo que hizo que más de uno destacara esa versión en inglés “gringo-paisa”, como mucho le llamaron, se le escuchara perfecto. El video se volvió vira y le llovieron cientos de comentarios con muchos corazones verdes.

“Morrr, ese acento tan lindo”; “Él todo lo hace especial desde su esencia”; “Omg, habla perfecto el inglés”; “Me requete encanta”; “Es tan único”; “El inglés es lo de él”; “Quedando impresionada en 3,2,1″; “Feid en inglés es su mejor versión”; “El Fedi gringo no exis..”, fueron algunos de los comentarios que recibió el artista en redes sociales.

De igual forma, el artista urbano está en el mejor momento de su carrera musical, por lo que se está disfrutando cada una de las invitaciones que recibe, sobre todo por parte de esas grandes empresas en las que su nombre siempre se lleva el protagonismo. Asimismo, Feid ha sido tendencia, principalmente, por no perder, hasta ahora, esa esencia de joven de Medellín con éxito en el mundo.