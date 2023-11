Vicefiscal Martha Mancera criticó las propuestas del Gobierno que pretenden eliminar la Procuraduría y reducir los recursos de la rama judicial

La propuesta del Gobierno no solo fue criticada por la vicefiscal Martha Mancera, sino también por cuatro exprocuradores - crédito EFE/Colprensa

Durante la segunda jornada del Congreso Internacional de Derecho Disciplinario que se lleva a cabo en Cartagena, la vicefiscal Martha Mancera criticó la propuesta del Gobierno de eliminar la Procuraduría y reducir los recursos de la rama judicial.

En su discurso, la funcionaria señaló que las medidas que pretende implementar el Gobierno de Gustavo Petro relacionadas con “eliminar la Procuraduría General de La Nación, desprestigiar a la Fiscalía General de La Nación y hoy disminuirle los recursos a la rama judicial no es el camino para el desmantelamiento de las organizaciones criminales, para combatir la corrupción ni para conseguir la paz”.

La vicefiscal también se pronunció sobre la administración de justicia bajo el mando del fiscal Francisco Barbosa. Al respecto, manifestó lo siguiente: “Estoy muy orgullosa de ser su vicefiscal, porque decidió que su equipo fuera técnico y con experiencia”.

Aseguró que la imagen de la Fiscalía es desprestigiada por sectores que señalan que no se combate la corrupción, pero, a la par, están intentando eliminar a las entidades que tienen dicha función.

En ese sentido, invitó a la procuradora Margarita Cabello a seguir enfrentando el flagelo de la corrupción. “Por eso, doctora Margarita, que tengamos hoy una sentencia de la Corte Constitucional que nos permite seguir luchando contra la corrupción, Corte que debemos proteger porque es la máxima salvaguarda de la Constitución”, dijo la vicefiscal Mancera.

Respecto de los avances en materia de lucha contra la corrupción en zonas rurales, dijo: “Yo no me construí en Bogotá, no tengo la experiencia de las grandes ciudades, a mí me tocó la ruralidad”. Reiteró que la Fiscalía ha sido itinerante en sus funciones en los territorios y aseguró: “Hoy en Colombia hay control total en algunos territorios por parte de estructuras criminales, que seguramente influyeron en las votaciones de las pasadas elecciones”.

Por otro lado, la vicefiscal Mancera arremetió contra la Unidad de Investigación de Análisis Financiero (UIAF): “Lo único que no se puede esconder es la tos y la plata. Nos exigen desmantelamiento sin recursos para investigar y sin información”, pues en esta funciona un sistema de información que permite prevenir, detectar y luchar contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

La propuesta que el Gobierno presentó en 2022 fue eliminar la Procuraduría y transformarla en una Fiscalía anticorrupción, es decir, unificar las funciones y responsabilidades de la Procuraduría con la de la Fiscalía. Esta propuesta fue apoyada en ese entonces por el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

Dicha iniciativa también fue fuertemente cuestionada y criticada por los cuatro exprocuradores: Edgardo Maya, Jaime Bernal, Alfonso Gómez y Carlos Gustavo.

“Aquí lo que hay es que preservar la Procuraduría General de la Nación”, “por necesidad de proteger la administración pública”, “la Procuraduría es como la vigencia del Estado de Derecho”, “cumple la función de guía que necesita Colombia”, “porque es una institución históricamente representativa de nuestra estructura democrática”, “Sin una institución de esta naturaleza, Colombia no podría sobrevivir”, fueron algunos de los argumentos de los exfuncionarios al respecto.

La iniciativa del Gobierno de unificar las funciones y responsabilidades de la Procuraduría con la de la Fiscalía, fue fuertemente cuestionada y criticada por los cuatro exprocuradores: Edgardo Maya, Jaime Bernal, Alfonso Gómez y Carlos Gustavo - crédito @PGN_COL/X

Por su parte, durante la Gran Cumbre de la Justicia, Premios Excelencia en la Justicia de la Universidad Javeriana, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo Cadena, señaló la importancia de que el Gobierno en vez de reducir los recursos a la Rama Judicial, los aumente.

“Prefiero pensar que el Gobierno nacional está muy pendiente de la expedición de la ley orgánica y nos empiece a dar las garantías para comenzar a subir en 3% el presupuesto de rentas, que es muy importante para la Rama Judicial, que tiene que llegar a todo el país y tiene que llegar de manera certera. Los jueces tienen que estar en las regiones”, dijo.